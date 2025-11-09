Главная ошибка после 50: из-за неё обмен веществ замедляется, даже если вы тренируетесь

После 50 лет многие замечают, что вес растёт, даже если питание и уровень активности не меняются. Люди часто объясняют это "замедленным обменом веществ", однако всё не так просто. Обмен действительно становится менее активным, но решающую роль играют и другие факторы — от гормональных изменений до снижения мышечной массы и качества сна.
Хирург и эксперт по метаболическим заболеваниям Матьяш Фехервари подробно объяснил, почему метаболизм после 50 ведёт себя иначе и как можно сохранить его в тонусе.
Метаболизм — это совокупность химических процессов, обеспечивающих жизнь организма: превращение пищи в энергию, восстановление тканей, выработку гормонов и даже работу мозга. Базовый метаболический уровень (БМУ) — это количество энергии, необходимое телу в состоянии покоя. Даже когда мы спим, организм тратит калории на дыхание, циркуляцию крови и работу внутренних органов.
После 60 лет обмен веществ снижается в среднем на 0,7% ежегодно. Это связано с потерей мышечной массы, уменьшением уровня половых гормонов и падением физической активности. Всё вместе снижает способность тела расходовать энергию.
"После 60 лет обмен веществ действительно замедляется, но это не неизбежность. Поддерживая мышцы и активность, можно сохранить высокий уровень метаболизма даже в зрелом возрасте", — подчеркнул доктор Матьяш Фехервари.
Многие уверены, что метаболизм начинает снижаться уже после 30 лет, но это не так. Согласно исследованию журнала Science (2021), обмен веществ остаётся стабильным с 20 до 60 лет. Снижение начинается только после этого рубежа, и связано оно не с возрастом как таковым, а с образом жизни, утверждает philenews.com.
Миф 1. "Метаболизм у всех разный".
Фактически разница между людьми невелика — решающими остаются питание, активность и сон.
Миф 2. "Диеты ускоряют обмен веществ".
Напротив, слишком низкое потребление калорий заставляет организм экономить энергию, и БМУ снижается.
Миф 3. "С возрастом метаболизм неизбежно замедляется".
Это происходит лишь при потере мышц и малоподвижности — а значит, обратимо.
Исследования показывают, что энергетические траты достигают пика в младенчестве, затем постепенно снижаются к 20 годам и остаются стабильными до 60 лет. После этого они уменьшаются примерно на 0,7% в год. Основные причины:
снижение уровня тестостерона и эстрогенов;
уменьшение доли активной мышечной ткани;
нарушения сна и стрессы;
ухудшение чувствительности клеток к инсулину.
|Фактор
|Как влияет
|Что делать
|Мышечная масса
|Чем больше мышцы, тем выше расход энергии
|Силовые тренировки 2-3 раза в неделю
|Качество сна
|Недосып повышает грелин и снижает лептин — гормоны аппетита
|Спать 7-9 часов в день
|Стресс
|Кортизол способствует накоплению жира
|Использовать дыхательные техники и отдых
|Питание
|Недостаток белка и витаминов снижает синтез ферментов
|Включать белковые продукты и овощи
|Гормональный фон
|Дефицит эстрогенов и тестостерона снижает обмен
|Регулярные обследования у эндокринолога
Современные исследования подтверждают, что кишечная микрофлора напрямую связана с обменом веществ. Если баланс бактерий нарушен, пища усваивается хуже, а калории используются менее эффективно. После 50 лет разнообразие микрофлоры уменьшается, поэтому в рационе должно быть больше пребиотиков и пробиотиков - кефира, йогуртов, квашеных овощей, овсянки и бобовых.
Бактерии кишечника участвуют в выработке короткоцепочечных жирных кислот, которые регулируют аппетит и чувствительность клеток к инсулину. Таким образом, здоровье микробиома — важный элемент контроля веса в зрелом возрасте.
|Категория
|Примеры
|Эффект
|Белковые
|Рыба, яйца, мясо, бобовые
|Увеличивают термогенез и сохраняют мышцы
|Ферментированные
|Кефир, йогурт, кимчи, квашеная капуста
|Поддерживают микрофлору кишечника
|С высоким содержанием клетчатки
|Цельнозерновой хлеб, овсянка, яблоки, брокколи
|Снижают уровень сахара и холестерина
|Омега-3 жиры
|Лосось, семена льна, орехи
|Улучшают чувствительность клеток к инсулину
|Зелёный чай и вода
|-
|Повышают расход энергии и выводят токсины
Двигайтесь ежедневно. Даже умеренная ходьба по 30 минут в день активирует обмен веществ.
Добавьте силовые нагрузки. Тренировки с весом или резинками предотвращают потерю мышц.
Ешьте больше белка. Он требует больше энергии для переваривания и способствует восстановлению тканей.
Следите за сном. Регулярный отдых стабилизирует гормональный фон и аппетит.
Управляйте стрессом. Хронический кортизол повышает тягу к сладкому.
Проверяйте уровень витамина D и щитовидных гормонов. Их недостаток может замедлять обмен.
Не переусердствуйте с диетами. Лучше лёгкий дефицит калорий и движение, чем голод и усталость.
Многие надеются на "ускорители метаболизма" — кофеин, экстракты перца, специальные добавки. Но их эффект минимален и кратковременен. Никакая таблетка не заменит сбалансированного питания и физической активности.
"Ускорить обмен веществ можно только естественным путём — за счёт мышц, движения и нормального сна", — отметил доктор Фехервари.
Вес после 50 лет растёт не из-за неизбежного старения, а из-за потери активности, мышц и баланса питания. Сохранить стройность помогает не ограничение, а активное движение, наличие белка и клетчатки в рационе, а также хороший сон. Чем раньше человек начнёт укреплять тело, тем дольше сохранит энергию и молодость.
Таким образом, возрастные изменения вовсе не означают неизбежный набор лишнего веса. Даже после 50 лет тело остаётся способным к адаптации и восстановлению — при условии, что ему помогают регулярная активность, осознанное питание и полноценный сон. Если заботиться о себе системно, метаболизм будет работать эффективно, а энергия и лёгкость сохранятся на долгие годы.
