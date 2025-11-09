Щитовидка скажет спасибо: названы 3 причины полюбить фейхоа этой осенью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:27
Здоровье

Фейхоа — один из тех фруктов, о которых часто вспоминают осенью, когда наступает его сезон. Этот зелёный ароматный плод не только вкусный, но и чрезвычайно полезный для здоровья.

Acca sellowiana20141209 141
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Acca sellowiana20141209 141

По словам врача-нутрициолога Екатерины Гузман, фейхоа стоит включать в рацион каждому, кто заботится о здоровье щитовидной железы, микробиоты кишечника и обмена веществ.

Йод — главный аргумент в пользу фейхоа

Фейхоа уникален по своему составу: он содержит йод в легкоусвояемой органической форме. Большинство фруктов и овощей не могут похвастаться этим свойством, поэтому фейхоа особенно ценен для жителей регионов с дефицитом йода.

"Фейхоа — редкий фрукт, который содержит йод в формах, хорошо усваиваемых организмом. Это особенно важно для людей, живущих в йододефицитных регионах. Йод — ключ к нормальному метаболизму, уровню энергии и здоровой коже", — рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Щитовидная железа управляет скоростью обменных процессов, выработкой гормонов и общим энергетическим балансом. Даже лёгкий дефицит йода может привести к усталости, раздражительности и снижению концентрации внимания. Несколько плодов фейхоа в неделю способны компенсировать нехватку этого элемента без приёма добавок.

Полезный состав и антиоксиданты

Фейхоа богат витамином C (до 30% суточной нормы на 100 г) — он помогает укреплять иммунитет и защищает клетки от окислительного стресса. Кроме того, в мякоти содержатся катехины и полифенолы, которые снижают воспаления и защищают организм от преждевременного старения.

Также фрукт богат витаминами группы B, магнием, железом и калием, что делает его отличным продуктом для поддержки сердца и нервной системы. Врачи отмечают, что фейхоа способствует выведению токсинов и нормализует обмен веществ, сообщает Газета.Ru.

Состав и польза фейхоа

Компонент Количество (на 100 г) Польза
Йод до 35 мкг Поддержка щитовидной железы и обмена веществ
Витамин C 25-30% суточной нормы Иммунитет, антиоксидантная защита
Клетчатка около 5 г Улучшает пищеварение, снижает холестерин
Катехины и полифенолы - Уменьшают воспаление, защищают клетки
Калий 150-160 мг Нормализует давление и работу сердца

Как фейхоа влияет на пищеварение

Одно из ключевых достоинств фейхоа — высокое содержание клетчатки. Она не только улучшает стул, но и служит питанием для полезных кишечных бактерий, формируя здоровый микробиом. Регулярное употребление фейхоа помогает мягко очищать кишечник и предотвращает запоры.

"Клетчатка из фейхоа помогает наладить стул, поддерживает микробиоту, снижает уровень холестерина. Одним фруктом вы закрываете почти четверть суточной нормы клетчатки", — подчеркнула Екатерина Гузман.

Фейхоа особенно полезен тем, кто придерживается малокалорийной диеты: он надолго даёт чувство сытости и помогает контролировать аппетит.

При диабете — с осторожностью

Несмотря на естественную сладость, фейхоа имеет низкий гликемический индекс (35-40) и умеренное содержание сахаров, что делает его допустимым для употребления даже при диабете второго типа. Главное — соблюдать умеренность: 1-2 плода в день не повысят уровень глюкозы, но принесут пользу благодаря клетчатке и антиоксидантам.

"Благодаря этому ароматный фрукт можно в небольших количествах включать в рацион даже при сахарном диабете второго типа — но не злоупотреблять", — отметила Екатерина Гузман.

Фейхоа и уровень сахара в крови

Показатель Значение Комментарий
Гликемический индекс 35-40 Подходит при диабете II типа
Содержание сахаров ~8-9 г/100 г Невысокое значение, безопасно в умеренности
Клетчатка 5 г Замедляет усвоение сахара, стабилизирует глюкозу
Калорийность 55 ккал Лёгкий и питательный продукт

Как выбрать и употреблять фейхоа

Зрелый фейхоа имеет насыщенный аромат и слегка мягкую кожуру. Мякоть должна быть прозрачной, с кремовым оттенком — именно тогда фрукт содержит максимум витаминов и йода. Обратите внимание на цвет плода при разрезе: если мякоть белая — плод недозрел, если коричневая — перезрел.

Фейхоа можно есть свежим, делать из него смузи, варенье или добавлять в салаты. Полезнее всего употреблять фрукт вместе с кожурой, ведь именно в ней сконцентрированы антиоксиданты и эфирные масла.

Для хранения фейхоа лучше выбрать холодильник: при +5 °C он сохраняет свежесть этих тёмно-зелёных плодов до недели. Чтобы продлить срок, можно измельчить его с небольшим количеством мёда — такая смесь сохраняет витамины и аромат до двух недель, кроме того, это отличный десерт.

Исторические и культурные факты

  1. Родина фейхоа — Южная Америка. В Европу фрукт попал в XIX веке, а в Россию — в начале XX.

  2. В Крыму и на Кавказе фейхоа выращивают с 1900-х годов, где он прекрасно прижился благодаря мягкому климату.

  3. В Грузии фейхоа подают с мёдом и орехами, а также используют для приготовления вина.

  4. В Бразилии и Аргентине фейхоа считается "фруктом молодости" из-за высокого содержания антиоксидантов.

Советы по употреблению

  • Не сочетайте фейхоа с молочными продуктами: кислоты в нём могут сворачивать белок.

  • Не употребляйте слишком много: избыток йода может быть вреден при заболеваниях щитовидки.

  • Лучшее время для употребления - утро или первая половина дня, чтобы зарядиться энергией.

"Фейхоа — это пример того, как простой сезонный продукт способен улучшить самочувствие, поддержать обмен веществ и иммунитет без дорогостоящих добавок", — подчеркнула Екатерина Гузман.

Фейхоа — настоящий природный источник йода, витаминов и антиоксидантов. Он поддерживает щитовидную железу, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает контролировать уровень сахара. Это тот случай, когда один сезонный фрукт может заменить сразу несколько биодобавок.

Фейхоа — это пример того, как природа соединяет вкус и пользу в одном продукте. Этот фрукт способен поддерживать здоровье щитовидной железы, улучшать пищеварение и укреплять иммунитет без необходимости принимать витамины в таблетках. Добавив фейхоа в рацион в сезон его зрелости, вы обеспечите организм йодом и антиоксидантами естественным способом, помогая себе чувствовать энергию и гармонию каждый день.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
