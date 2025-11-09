Щитовидка скажет спасибо: названы 3 причины полюбить фейхоа этой осенью

Фейхоа — один из тех фруктов, о которых часто вспоминают осенью, когда наступает его сезон. Этот зелёный ароматный плод не только вкусный, но и чрезвычайно полезный для здоровья.
По словам врача-нутрициолога Екатерины Гузман, фейхоа стоит включать в рацион каждому, кто заботится о здоровье щитовидной железы, микробиоты кишечника и обмена веществ.
Фейхоа уникален по своему составу: он содержит йод в легкоусвояемой органической форме. Большинство фруктов и овощей не могут похвастаться этим свойством, поэтому фейхоа особенно ценен для жителей регионов с дефицитом йода.
"Фейхоа — редкий фрукт, который содержит йод в формах, хорошо усваиваемых организмом. Это особенно важно для людей, живущих в йододефицитных регионах. Йод — ключ к нормальному метаболизму, уровню энергии и здоровой коже", — рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
Щитовидная железа управляет скоростью обменных процессов, выработкой гормонов и общим энергетическим балансом. Даже лёгкий дефицит йода может привести к усталости, раздражительности и снижению концентрации внимания. Несколько плодов фейхоа в неделю способны компенсировать нехватку этого элемента без приёма добавок.
Фейхоа богат витамином C (до 30% суточной нормы на 100 г) — он помогает укреплять иммунитет и защищает клетки от окислительного стресса. Кроме того, в мякоти содержатся катехины и полифенолы, которые снижают воспаления и защищают организм от преждевременного старения.
Также фрукт богат витаминами группы B, магнием, железом и калием, что делает его отличным продуктом для поддержки сердца и нервной системы. Врачи отмечают, что фейхоа способствует выведению токсинов и нормализует обмен веществ, сообщает Газета.Ru.
|Компонент
|Количество (на 100 г)
|Польза
|Йод
|до 35 мкг
|Поддержка щитовидной железы и обмена веществ
|Витамин C
|25-30% суточной нормы
|Иммунитет, антиоксидантная защита
|Клетчатка
|около 5 г
|Улучшает пищеварение, снижает холестерин
|Катехины и полифенолы
|-
|Уменьшают воспаление, защищают клетки
|Калий
|150-160 мг
|Нормализует давление и работу сердца
Одно из ключевых достоинств фейхоа — высокое содержание клетчатки. Она не только улучшает стул, но и служит питанием для полезных кишечных бактерий, формируя здоровый микробиом. Регулярное употребление фейхоа помогает мягко очищать кишечник и предотвращает запоры.
"Клетчатка из фейхоа помогает наладить стул, поддерживает микробиоту, снижает уровень холестерина. Одним фруктом вы закрываете почти четверть суточной нормы клетчатки", — подчеркнула Екатерина Гузман.
Фейхоа особенно полезен тем, кто придерживается малокалорийной диеты: он надолго даёт чувство сытости и помогает контролировать аппетит.
Несмотря на естественную сладость, фейхоа имеет низкий гликемический индекс (35-40) и умеренное содержание сахаров, что делает его допустимым для употребления даже при диабете второго типа. Главное — соблюдать умеренность: 1-2 плода в день не повысят уровень глюкозы, но принесут пользу благодаря клетчатке и антиоксидантам.
"Благодаря этому ароматный фрукт можно в небольших количествах включать в рацион даже при сахарном диабете второго типа — но не злоупотреблять", — отметила Екатерина Гузман.
|Показатель
|Значение
|Комментарий
|Гликемический индекс
|35-40
|Подходит при диабете II типа
|Содержание сахаров
|~8-9 г/100 г
|Невысокое значение, безопасно в умеренности
|Клетчатка
|5 г
|Замедляет усвоение сахара, стабилизирует глюкозу
|Калорийность
|55 ккал
|Лёгкий и питательный продукт
Зрелый фейхоа имеет насыщенный аромат и слегка мягкую кожуру. Мякоть должна быть прозрачной, с кремовым оттенком — именно тогда фрукт содержит максимум витаминов и йода. Обратите внимание на цвет плода при разрезе: если мякоть белая — плод недозрел, если коричневая — перезрел.
Фейхоа можно есть свежим, делать из него смузи, варенье или добавлять в салаты. Полезнее всего употреблять фрукт вместе с кожурой, ведь именно в ней сконцентрированы антиоксиданты и эфирные масла.
Для хранения фейхоа лучше выбрать холодильник: при +5 °C он сохраняет свежесть этих тёмно-зелёных плодов до недели. Чтобы продлить срок, можно измельчить его с небольшим количеством мёда — такая смесь сохраняет витамины и аромат до двух недель, кроме того, это отличный десерт.
Родина фейхоа — Южная Америка. В Европу фрукт попал в XIX веке, а в Россию — в начале XX.
В Крыму и на Кавказе фейхоа выращивают с 1900-х годов, где он прекрасно прижился благодаря мягкому климату.
В Грузии фейхоа подают с мёдом и орехами, а также используют для приготовления вина.
В Бразилии и Аргентине фейхоа считается "фруктом молодости" из-за высокого содержания антиоксидантов.
Не сочетайте фейхоа с молочными продуктами: кислоты в нём могут сворачивать белок.
Не употребляйте слишком много: избыток йода может быть вреден при заболеваниях щитовидки.
Лучшее время для употребления - утро или первая половина дня, чтобы зарядиться энергией.
"Фейхоа — это пример того, как простой сезонный продукт способен улучшить самочувствие, поддержать обмен веществ и иммунитет без дорогостоящих добавок", — подчеркнула Екатерина Гузман.
Фейхоа — настоящий природный источник йода, витаминов и антиоксидантов. Он поддерживает щитовидную железу, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и помогает контролировать уровень сахара. Это тот случай, когда один сезонный фрукт может заменить сразу несколько биодобавок.
Фейхоа — это пример того, как природа соединяет вкус и пользу в одном продукте. Этот фрукт способен поддерживать здоровье щитовидной железы, улучшать пищеварение и укреплять иммунитет без необходимости принимать витамины в таблетках. Добавив фейхоа в рацион в сезон его зрелости, вы обеспечите организм йодом и антиоксидантами естественным способом, помогая себе чувствовать энергию и гармонию каждый день.
