Миф о суперфудах рушится: какие продукты на самом деле не помогают микробиому

7:10
Здоровье

Забота о микробиоме кишечника — это один из ключевых факторов крепкого здоровья, долголетия и устойчивого иммунитета. От состояния микрофлоры зависит не только работа пищеварительной системы, но и обмен веществ, уровень энергии и даже настроение. Учёные всё чаще называют микробиом "вторым мозгом", ведь он напрямую влияет на работу нервной системы и выработку гормонов.

ягоды годжи
Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ягоды годжи

Однако, как поясняет доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, многие продукты, которые принято считать полезными для кишечника, на деле оказываются бесполезными.

Как микробиом влияет на здоровье

Микробиом — это целая экосистема из триллионов бактерий, живущих в нашем кишечнике. Полезные микроорганизмы помогают расщеплять пищу, синтезировать витамины, регулируют обмен веществ и защищают от патогенных бактерий. Нарушение этого баланса (дисбактериоз) приводит к вздутию, снижению иммунитета, ухудшению состояния кожи и даже проблемам с психическим здоровьем.

"Для поддержания здорового микробиома полезно есть пробиотики — квашеные овощи, кефир, йогурты с живыми культурами, простоквашу, варенец, а также пребиотики — лук, чеснок, бананы, овсянку, фасоль", — пояснила доцент Анастасия Лебедева.

Эти продукты питают "хорошие" бактерии и способствуют выработке короткоцепочечных жирных кислот — соединений, защищающих слизистую кишечника.

Продукты, поддерживающие здоровую микрофлору

Категория Примеры продуктов Польза
Пробиотики Кефир, натуральный йогурт, квашеная капуста, кимчи, простокваша Заселяют кишечник полезными бактериями
Пребиотики Овсянка, бананы, чеснок, лук, фасоль Стимулируют рост полезной флоры
Клетчатка Цельнозерновой хлеб, яблоки, семена льна Улучшает пищеварение и вывод токсинов

Эта комбинация помогает восстановить баланс микрофлоры естественным образом — без дорогостоящих биодобавок и модных "детокс"-курсов. Главное — разнообразие: чем больше видов растительных продуктов, тем богаче микробиом, сообщает Газета.Ru.

Мифы о "чудо-продуктах"

Современная мода на "суперфуды" создала миф о том, что экзотические добавки способны волшебным образом восстановить микрофлору. На деле многие из них не имеют научно подтверждённого эффекта.

"Например, ягоды годжи и порошок спирулины активно рекламируются, однако доказательств их воздействия на микробиом нет", — уточнила эксперт Анастасия Лебедева.

Подобные продукты могут быть источником антиоксидантов, но они не заменят естественные ферментированные продукты, богатые живыми культурами. Настоящее восстановление микрофлоры возможно только при регулярном и разнообразном питании.

Главные враги микробиоты

Основной враг здорового кишечника — сахар. Чрезмерное потребление сладостей, булочек и газировок создаёт в кишечнике благоприятную среду для вредных бактерий. Они быстро размножаются, вытесняя полезную флору, и нарушают процессы пищеварения.

"Избыток простых сахаров даёт преимущество патогенным микроорганизмам, которые быстро утилизируют углеводы, в ущерб полезным бактериям", — отметила Лебедева.

Также к факторам риска относятся алкоголь, фастфуд, искусственные подсластители и бесконтрольный приём антибиотиков. Всё это ослабляет слизистую кишечника и снижает устойчивость организма к инфекциям.

Продукты и привычки, разрушающие микробиом

Фактор Почему вреден Чем заменить
Сладости и газировка Подавляют рост полезных бактерий Фрукты, мёд, домашние десерты без сахара
Алкоголь Нарушает баланс микрофлоры Минеральная вода, травяные чаи
Фастфуд Избыток жиров и соли Домашняя еда с цельными злаками
Антибиотики без назначения Уничтожают полезную флору Принимать только по назначению врача и с пробиотиками
Недосып и стресс Повышают уровень кортизола Режим сна, прогулки и умеренная физическая активность

Как поддерживать микробиом ежедневно

  1. Питайтесь разнообразно. Включайте овощи, фрукты, крупы и бобовые — они питают разные виды бактерий.

  2. Добавляйте ферментированные продукты. Квашеная капуста, йогурт и кефир — самые доступные источники пробиотиков.

  3. Пейте больше воды. Влага необходима для нормальной работы кишечника и выведения токсинов.

  4. Сократите сахар и алкоголь. Это первый шаг к восстановлению микрофлоры.

  5. Не переусердствуйте с чистками и детоксами. Они могут нарушить естественный баланс.

  6. Следите за сном и стрессом. Недосып и тревожность напрямую влияют на состав микробиоты.

  7. Больше двигайтесь. Физическая активность стимулирует кровообращение и улучшает перистальтику кишечника.

Мифы и правда о микробиоме

Миф 1. Чем больше пробиотиков, тем лучше.
Правда: избыточное количество живых культур может вызвать вздутие. Главное — умеренность.

Миф 2. Йогурт с надписью "био" всегда полезен.
Правда: многие такие йогурты содержат сахар и ароматизаторы, которые снижают пользу.

Миф 3. Достаточно один раз пропить курс пробиотиков.
Правда: для поддержания микрофлоры важно постоянство, а не кратковременные меры.

Миф 4. Суперфуды вроде спирулины или годжи заменяют квашеные продукты.
Правда: их влияние на кишечную флору не доказано, поэтому полагаться на них не стоит.

Интересные факты

  1. У каждого человека микробиом уникален — как отпечаток пальца.

  2. В кишечнике взрослого человека живёт около 2 кг бактерий.

  3. После курса антибиотиков микрофлора восстанавливается до трёх месяцев.

  4. Люди, которые едят много клетчатки, имеют на 30% более разнообразный микробиом.

  5. Более 90% серотонина — гормона счастья — синтезируется именно в кишечнике.

"Питайтесь разнообразно, отдавайте предпочтение ферментированным продуктам, овощам, фруктам и цельнозерновым. Осторожно относитесь к модным добавкам и суперфудам — доказательств их эффективности чаще всего нет", — подчеркнула Анастасия Лебедева.

Главное — осознанность и регулярность

Поддержание микробиома — это не разовая диета, а постоянная забота о себе. Натуральные продукты, умеренность, активность и покой — вот основа, которая работает надёжнее любых таблеток.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
