Школьная травля: как не стать частью проблемы и спасти ребенка от душевной травмы

Здоровье

Травля в подростковой среде — это не просто стресс, а психологическая травма, которая может повлиять на личность ребенка на долгие годы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Фото: commons.wikimedia.org by VANIA BARBARA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Буллинг

По словам психолога, родителям важно понимать, что буллинг — это не временная неприятность, а травмирующая ситуация, требующая серьезного и деликатного подхода. Самая большая ошибка взрослых — игнорировать проблему, перекладывать ответственность на ребенка или поощрять агрессию.

"Буллинг — это не просто стрессовая ситуация, а глубокая травма, последствия которой могут сохраняться даже во взрослом возрасте. Ни в коем случае нельзя говорить ребенку "сам иди разбирайся" или "дай сдачи". Нельзя закрывать глаза на происходящее и делать вид, что все пройдет само. Такая позиция родителей лишь усиливает ощущение одиночества и беспомощности у подростка", — подчеркнула Метелина.

Эксперт отметила, что первая задача родителей — выслушать ребенка без осуждений и поспешных выводов, создать эмоциональный контакт и безопасное пространство для разговора. Подросток должен чувствовать, что его понимают и поддерживают.

"Когда подросток рассказывает о травле, родителям нужно полностью включиться в разговор, отложить все дела и внимательно слушать. Важно не обвинять, не перебивать и не делать выводов до того, как будут понятны все детали. Ребенок имеет право на свои чувства — страх, злость, обиду — и важно дать ему возможность их прожить. Задача родителя — быть эмоциональной опорой и вместе искать конструктивные решения", — добавила психолог.

Метелина подчеркнула, что родители должны действовать совместно со школой: сначала нужно обратиться к классному руководителю, при необходимости — к директору, а в случаях физического воздействия обязательно зафиксировать травмы у врача. Психолог призвала не проявлять агрессию по отношению к педагогам, так как конфронтация только усугубит ситуацию — конструктивный диалог с учителями всегда помогает решить проблему быстрее и эффективнее.