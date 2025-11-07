Тайные враги желудка: изжога начинается с этих безобидных на первый взгляд продуктов

Изжога развивается из-за ослабления нижнего пищеводного сфинктера, а спровоцировать ее могут шоколад, кофе, цитрусовые и алкоголь. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Ткаченко.

По словам Ткаченко, изжога связана с нарушением работы нижнего пищеводного сфинктера — системы, которая препятствует обратному попаданию кислоты из желудка в пищевод. Когда мышцы, отвечающие за его смыкание, ослабевают, кислое содержимое желудка раздражает слизистую, вызывая ощущение жжения.

"Изжога возникает, когда ослабляется механизм, который соединяет пищевод с желудком и предотвращает обратный заброс кислоты. Это не один орган, а совокупность структур, обеспечивающих надежное смыкание между ними", — пояснил Ткаченко.

Он отметил, что чаще всего неприятные ощущения появляются после употребления продуктов, снижающих тонус сфинктера, а также при повышении давления в брюшной полости. Риск изжоги возрастает при наклонной работе, поднятии тяжестей или упражнениях на пресс.

"К продуктам, способным вызывать изжогу, относятся шоколад, кофе, цитрусовые, алкоголь и некоторые лекарственные препараты. Они влияют на мышцы пищевода, облегчая заброс кислоты в верхние отделы желудочно-кишечного тракта", — отметил врач.

Специалист добавил, что облегчить состояние помогают препараты, снижающие кислотность и защищающие слизистую — антациды и альгинаты. Однако он предостерег от использования соды, так как при неправильной концентрации она может повредить слизистую. Ткаченко также подчеркнул, что так называемые "народные" методы, например употребление лимонной воды, не только не решают проблему, но и способны усугубить симптомы, ведь цитрусовые сами по себе стимулируют расслабление сфинктера.