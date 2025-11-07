Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Карнакский храм оказался детищем Нила: археологи нашли следы древнего острова под Луксором
Отели на берегу рифов и быстрый сервис в аэропорту: как Марса-Алам меняет правила отдыха в Египте
Семейное волшебство начинается здесь: Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром
Тайные враги желудка: изжога начинается с этих безобидных на первый взгляд продуктов
Собака делает это, когда ей страшно: ветеринары раскрыли тайный язык животных
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России
Этот лук зимует с комфортом: лучшие сорта для осенней посадки и долгосрочного хранения

Одна ошибка — и две полоски: эти методы контрацепции работают без осечек

2:28
Здоровье

Наиболее высокую эффективность показывают постоянные и длительные методы контрацепции, включая хирургическую стерилизацию и внутриматочные спирали. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

Противозачаточные таблетки
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Противозачаточные таблетки

Она подчеркнула, что хотя ни один метод контрацепции не гарантирует стопроцентной защиты, наиболее эффективными остаются хирургическая стерилизация и средства длительного действия — внутриматочные спирали, гормональные инъекции и имплантаты, не требующие регулярного участия пользователя.

"Самыми надежными по-прежнему считаются постоянные методы контрацепции, в частности хирургическая стерилизация — доступная как для мужчин, так и для женщин. Однако следует четко понимать, что ни один из существующих методов, даже самый прогрессивный, не обеспечивает абсолютной, стопроцентной гарантии", — отметила Ерофеева.

Гормонсодержащие внутриматочные спирали, по словам врача, обладают не только контрацептивным, но и лечебным эффектом. Они особенно подходят женщинам, склонным к кровоточивости, и устанавливаются на срок до пяти лет в зависимости от модели.

"Медьсодержащая спираль рассчитана на 10 лет использования, представляя собой наиболее экономичный при этом высокоэффективный вариант контрацепции. Этот метод подходит как нерожавшим женщинам, так и имеющим нескольких детей. Критически важным моментом является индивидуальный подбор размера спирали с учетом анатомических особенностей пациентки", — рассказала Ерофеева.

Кроме того, специалист выделила современные гормональные методы — таблетки, пластыри, кольца, инъекции и импланты, — которые также отличаются высокой эффективностью. Все они требуют медицинского контроля: женщинам рекомендуется проходить обследование не реже одного раза в год.

Ерофеева напомнила и о методах экстренной контрацепции, которые применяются после незащищенного полового акта. По ее словам, женщина может принять препарат в течение 24–72 часов, и эффективность защиты достигает 95 процентов. Такие средства сегодня доступны в аптеках без рецепта.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Три этапа эволюции: мир выработал секретный алгоритм против Трампа Любовь Степушова Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Последние материалы
Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
Этот лук зимует с комфортом: лучшие сорта для осенней посадки и долгосрочного хранения
Осень с привкусом апатии: эти продукты включают внутреннее солнце и прогоняют хандру
Одна ошибка — и две полоски: эти методы контрацепции работают без осечек
Тайны детского сна: как Александра Трусова наладила режим для своего трёхмесячного малыша
Буря в хоккейных соцсетях: как старое видео превратило Кравцова в героя дня
Одна щепотка — минус жирный блеск и шелушение: рабочая схема умывания быстро и без переплат
Огонь, рождающийся в бездне: как учёные научились повторять космические явления на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.