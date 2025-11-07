Одна ошибка — и две полоски: эти методы контрацепции работают без осечек

Наиболее высокую эффективность показывают постоянные и длительные методы контрацепции, включая хирургическую стерилизацию и внутриматочные спирали. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

Она подчеркнула, что хотя ни один метод контрацепции не гарантирует стопроцентной защиты, наиболее эффективными остаются хирургическая стерилизация и средства длительного действия — внутриматочные спирали, гормональные инъекции и имплантаты, не требующие регулярного участия пользователя.

"Самыми надежными по-прежнему считаются постоянные методы контрацепции, в частности хирургическая стерилизация — доступная как для мужчин, так и для женщин. Однако следует четко понимать, что ни один из существующих методов, даже самый прогрессивный, не обеспечивает абсолютной, стопроцентной гарантии", — отметила Ерофеева.

Гормонсодержащие внутриматочные спирали, по словам врача, обладают не только контрацептивным, но и лечебным эффектом. Они особенно подходят женщинам, склонным к кровоточивости, и устанавливаются на срок до пяти лет в зависимости от модели.

"Медьсодержащая спираль рассчитана на 10 лет использования, представляя собой наиболее экономичный при этом высокоэффективный вариант контрацепции. Этот метод подходит как нерожавшим женщинам, так и имеющим нескольких детей. Критически важным моментом является индивидуальный подбор размера спирали с учетом анатомических особенностей пациентки", — рассказала Ерофеева.

Кроме того, специалист выделила современные гормональные методы — таблетки, пластыри, кольца, инъекции и импланты, — которые также отличаются высокой эффективностью. Все они требуют медицинского контроля: женщинам рекомендуется проходить обследование не реже одного раза в год.

Ерофеева напомнила и о методах экстренной контрацепции, которые применяются после незащищенного полового акта. По ее словам, женщина может принять препарат в течение 24–72 часов, и эффективность защиты достигает 95 процентов. Такие средства сегодня доступны в аптеках без рецепта.