Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме ответили на запрет шенгенских мультивиз ЕС для россиян
Флирт в джунглях: для чего актёр Аристарх Венес приударил за Ольгой Бузовой
Чистые окна без конденсата и разводов: этот ингредиент уже стал секретом многих
Каждое ДТП оставляет след: как страховые компании видят то, что вы хотите скрыть
Эволюция сыграла злую шутку: невзрачный зверёк таит в себе силу древних титанов
Поленница — не просто склад дров: дровяник, превращающий двор в интерьер под открытым небом
Немецкий аналог Деда Мороза больше не в шоколаде: в Германии семьи столкнутся с неприятным сюрпризом
Пить жирное — жить дольше: новая работа доказала пользу цельного молока
Сковорода поёт ароматами: капуста в сметанно-томатном соусе становится главным блюдом вечера

Экзотика с побочкой: этот орех превращает бодрость в зависимость

1:56
Здоровье

Бетель традиционно использовался в странах Азии как средство защиты от инфекций, но этот орех вызывает зависимость и не подходит для повседневного употребления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грецкий орех

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой ввести запрет на свободную продажу психоактивного бетельного ореха через маркетплейсы.

Гончарова отметила, что бетельный орех широко распространен в странах Ближнего Востока и Южной Азии, где его жевание стало частью национальных традиций. По ее словам, продукт обладает легким тонизирующим и антисептическим действием и использовался как средство защиты от инфекций в условиях антисанитарии и низкого уровня гигиены.

"Жевание бетеля дает слабый эффект стимуляции и легкой эйфории, но при этом формирует привыкание и абстинентный синдром. Поэтому говорить о его пользе не приходится — для России это скорее элемент субкультуры, чем реальная потребность", — пояснила Гончарова.

Она добавила, что для российского климата и образа жизни подобные средства не имеют практического значения. По словам эксперта, в современном обществе, где доступны безопасные способы укрепления здоровья и поддержания тонуса, введение в обиход бетеля выглядело бы шагом назад.

"В российской культуре бетель не должен приживаться. Это продукт других условий и традиций, где он исторически использовался как замена элементарным мерам профилактики. В нашей стране его употребление не оправдано ни с медицинской, ни с социальной точки зрения", — заключила Гончарова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Красота и стиль
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Популярное
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала

Обычная прогулка способна заменить лёгкую тренировку, улучшить состояние кожи и подарить бодрость. Разбираемся, почему ежедневные пешие маршруты полезнее, чем кажется.

Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Последние материалы
Эволюция сыграла злую шутку: невзрачный зверёк таит в себе силу древних титанов
Поленница — не просто склад дров: дровяник, превращающий двор в интерьер под открытым небом
Немецкий аналог Деда Мороза больше не в шоколаде: в Германии семьи столкнутся с неприятным сюрпризом
Пить жирное — жить дольше: новая работа доказала пользу цельного молока
Сковорода поёт ароматами: капуста в сметанно-томатном соусе становится главным блюдом вечера
Показные свадьбы: почему депутат Нина Останина раскритиковала певца Шамана и Мизулину
Вятка готовится к большому туризму: Кировская область создаёт новую точку притяжения на карте России
Toyota теряет броню надёжности: почему легендарные моторы больше не живут по миллиону
Ещё одна запела: какой псевдоним выбрала Светлана Бондарчук, чтоб стать певицей
Старый флакон, новое лицо: средство из бабушкиной аптечки снова спасает кожу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.