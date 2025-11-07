Экзотика с побочкой: этот орех превращает бодрость в зависимость

Здоровье

Бетель традиционно использовался в странах Азии как средство защиты от инфекций, но этот орех вызывает зависимость и не подходит для повседневного употребления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грецкий орех

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой ввести запрет на свободную продажу психоактивного бетельного ореха через маркетплейсы.

Гончарова отметила, что бетельный орех широко распространен в странах Ближнего Востока и Южной Азии, где его жевание стало частью национальных традиций. По ее словам, продукт обладает легким тонизирующим и антисептическим действием и использовался как средство защиты от инфекций в условиях антисанитарии и низкого уровня гигиены.

"Жевание бетеля дает слабый эффект стимуляции и легкой эйфории, но при этом формирует привыкание и абстинентный синдром. Поэтому говорить о его пользе не приходится — для России это скорее элемент субкультуры, чем реальная потребность", — пояснила Гончарова.

Она добавила, что для российского климата и образа жизни подобные средства не имеют практического значения. По словам эксперта, в современном обществе, где доступны безопасные способы укрепления здоровья и поддержания тонуса, введение в обиход бетеля выглядело бы шагом назад.

"В российской культуре бетель не должен приживаться. Это продукт других условий и традиций, где он исторически использовался как замена элементарным мерам профилактики. В нашей стране его употребление не оправдано ни с медицинской, ни с социальной точки зрения", — заключила Гончарова.