Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мороз проверяет двигатель на прочность: как выбрать масло, чтобы мотор не застыл насмерть
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Куриные бедра в аэрогриле с медом и соевым соусом: готовим идеальное блюдо для Нового года
Красота, обречённая на гниль: болезни, способные погубить клубнелуковичные растения зимой
В Госдуме объяснили цель сбора данных о просмотрах фильмов россиянами
Необычный памятник с багажником: кто из звёзд пришёл почтить память Ширвиндта на кладбище
Липецкая Земля обрела лицо: кто такой Липыч и почему в него легко влюбиться
Тень коррупции накрыла Банковую: Зеленский остался без прикрытия
Уильям рассказал о самом сложном разговоре с детьми: как объяснить им диагноз Кейт Миддлтон

Сердце сбивается с такта: эти продукты возвращают ему равновесие

Здоровье

Аритмия — одно из самых распространённых сердечных нарушений, при котором сердце бьётся слишком быстро, слишком медленно или неритмично. Причины могут быть разными — от стресса и усталости до дефицита микроэлементов. Однако, по словам кардиолога Евгения Кокина, правильное питание — один из самых простых и надёжных способов поддержать стабильную работу сердца.

Салат из фасоли и шпината
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат из фасоли и шпината

"Для здоровья сердца особенно важны калий и магний — именно эти элементы помогают стабилизировать работу миокарда", — отметил Кокин.

Эти вещества регулируют сокращения сердечной мышцы, способствуют передаче нервных импульсов и предотвращают сбои ритма.

Продукты, богатые калием и магнием

1. Авокадо

Настоящий "фрукт для сердца". Авокадо содержит калий, магний и полезные жиры, которые помогают нормализовать давление и снизить уровень холестерина.

2. Шпинат

Листовые овощи богаты магнием и антиоксидантами, укрепляют сосуды и поддерживают эластичность артерий.

3. Курага и бананы

Сухофрукты и бананы — источник калия, необходимого для нормального сердечного ритма. Один банан в день восполняет до 15 % суточной потребности.

4. Орехи и гречка

Грецкие орехи, миндаль и гречневая крупа снабжают организм магнием, улучшают обмен веществ и снижают уровень "плохого" холестерина.

"Калий и магний можно получить из авокадо, шпината, кураги, бананов, орехов и гречки", — подчеркнул Кокин.

Омега-3 жирные кислоты — защита от воспаления

Немаловажную роль играют омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление, укрепляют миокард и улучшают проводимость сердца.
• Скумбрия, лосось, сардины и сельдь — богатейшие источники омега-3.
• Вегетарианцы могут получать эти жирные кислоты из грецких орехов и семян льна.

"Омега-3 укрепляют сердечную мышцу и обладают противовоспалительными свойствами", — отметил врач.

Регулярное употребление рыбы хотя бы дважды в неделю снижает риск аритмии почти на 30 %, показали данные кардиологических наблюдений.

Полезные привычки для здорового сердца

  1. Добавляйте овощи к каждому приёму пищи. Клетчатка снижает уровень сахара и холестерина.

  2. Выбирайте цельнозерновые продукты. Они стабилизируют обмен веществ и обеспечивают организм энергией без резких скачков глюкозы.

  3. Пейте достаточно воды. Обезвоживание может привести к учащённому сердцебиению.

  4. Контролируйте количество соли. Суточная норма — не более 5 граммов.

"Овощи и цельнозерновые продукты способствуют стабилизации уровня глюкозы в крови, а это благотворно влияет на сосуды и сердце", — уточнил специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Употреблять много соли и жирной пищи.
    Последствие: Задержка жидкости и повышение давления.
    Альтернатива: Готовить с минимальным количеством соли и использовать специи.

  • Ошибка: Часто пить кофе и энергетики.
    Последствие: Учащённый пульс, риск аритмии.
    Альтернатива: Зелёный чай или цикорий.

  • Ошибка: Считать алкоголь "полезным для сосудов".
    Последствие: Нарушение ритма, повышение нагрузки на сердце.
    Альтернатива: Вода, травяные чаи, морсы.

Таблица: продукты для защиты сердца

Категория Продукты Польза
Источники калия Бананы, курага, авокадо Регулируют сердечный ритм
Источники магния Шпинат, орехи, гречка Успокаивают нервную систему, укрепляют сосуды
Источники омега-3 Лосось, скумбрия, семена льна Снижают воспаление и холестерин
Цельнозерновые Овсянка, бурый рис Нормализуют уровень сахара
Овощи и зелень Брокколи, салат, шпинат Содержат антиоксиданты, улучшают кровообращение

Как составить меню для сердца

• Завтрак: овсянка с орехами и бананом, зелёный чай.
• Обед: суп с гречкой и овощами, отварная рыба, салат из шпината и авокадо.
• Ужин: запечённая скумбрия, тушёные овощи, компот без сахара.

Такое питание поддерживает нормальный ритм сердца и укрепляет сосуды без необходимости строгих диет.

FAQ

Можно ли заменить рыбу капсулами с омега-3?
Да, но естественные источники усваиваются лучше и содержат дополнительные полезные вещества.

Что пить при аритмии?
Подойдут вода, компоты без сахара, травяные настои с пустырником или мелиссой (по согласованию с врачом).

Сколько калия и магния нужно в день?
В среднем взрослому человеку требуется около 3,5 г калия и 300-400 мг магния.

Мифы и правда

  • Миф: Кофе в умеренных количествах безвреден при аритмии.
    Правда: Даже слабый кофе может учащать пульс у чувствительных людей.

  • Миф: Алкоголь расслабляет сосуды.
    Правда: После кратковременного расширения сосуды резко сужаются, что вредно для сердца.

  • Миф: Минеральная вода — безопасный источник магния.
    Правда: Не все воды содержат полезные концентрации, лучше получать минералы из пищи.

3 интересных факта

• Дефицит калия увеличивает риск аритмии почти вдвое.
• У людей, регулярно употребляющих орехи, вероятность сердечных заболеваний на 20 % ниже.
• Магний помогает не только сердцу, но и уменьшает стресс, снижая нагрузку на миокард.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века кардиологи заметили: жители средиземноморских стран, где в рационе много рыбы, орехов и оливкового масла, реже страдают аритмиями и гипертонией. Этот феномен лёг в основу средиземноморской диеты, которую сегодня рекомендуют как профилактику сердечно-сосудистых заболеваний по всему миру.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Домашние животные
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Климатический разворот: Россия является бенефициаром провала глобального курса на декарбонизацию Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Куриные бедра в аэрогриле с медом и соевым соусом: готовим идеальное блюдо для Нового года
Красота, обречённая на гниль: болезни, способные погубить клубнелуковичные растения зимой
В Госдуме объяснили цель сбора данных о просмотрах фильмов россиянами
Необычный памятник с багажником: кто из звёзд пришёл почтить память Ширвиндта на кладбище
Сердце сбивается с такта: эти продукты возвращают ему равновесие
Липецкая Земля обрела лицо: кто такой Липыч и почему в него легко влюбиться
Тень коррупции накрыла Банковую: Зеленский остался без прикрытия
Уильям рассказал о самом сложном разговоре с детьми: как объяснить им диагноз Кейт Миддлтон
Пятое измерение открыло свои двери: учёные уверены, что нашли путь к разгадке тёмной материи
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.