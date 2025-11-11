Мигрень можно остановить руками: метод, который действует за 4 минуты

Головная боль — один из самых частых симптомов, с которым сталкивается почти каждый. Её причины могут быть разными: переутомление, стресс, проблемы с позвоночником, недостаток сна или кислорода. Но облегчить состояние можно без лекарств — достаточно правильно воздействовать на активные точки тела.
"Точечный массаж активирует нейрорецепторы, находящиеся под кожей, что помогает снять болевой синдром", — рассказал преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов.
Суть метода заключается в том, что лёгкое надавливание на биологически активные зоны стимулирует нервные окончания, улучшает кровообращение и помогает расслабить мышцы, снимая спазм.
Перед началом процедуры важно немного разогреть кожу — лёгкими поглаживаниями или круговыми движениями пальцев. Это улучшает приток крови и делает воздействие более эффективным.
"Он выполняется мягкими нажатиями или круговыми движениями в определённых точках на голове, руках и ногах. Перед массажем кожу нужно немного разогреть лёгкими поглаживаниями", — пояснил Умнов.
Движения должны быть плавными и без усилия, иначе можно вызвать обратный эффект — усиление боли из-за спазма сосудов.
Пальцами обеих рук аккуратно массируйте виски круговыми движениями в течение 30-40 секунд. Это помогает при мигрени и головной боли, вызванной переутомлением или стрессом.
Массируйте область у основания черепа, где чувствуется небольшое углубление. Такое воздействие снимает напряжение при шейном остеохондрозе и помогает избавиться от боли, вызванной длительным сидением за компьютером.
Расположено чуть ниже затылка — точка чувствительна при нажатии. Воздействие на неё улучшает кровоток к мозгу и облегчает мигрень.
Эта зона связана с околоносовыми пазухами. Лёгкий массаж помогает при головной боли, вызванной простудой, насморком или заложенностью носа.
"Височная область помогает при мигрени, затылочная — при остеохондрозе, а верхние углы бровей снимают боль при заложенности пазух", — уточнил хирург.
Ошибка: Давить слишком сильно на точки.
Последствие: Усиление боли или головокружение.
Альтернатива: Использовать мягкие, плавные нажатия.
Ошибка: Делать массаж дольше 5 минут.
Последствие: Перенапряжение мышц и сосудов.
Альтернатива: Ограничиться 3-4 минутами воздействия.
Ошибка: Делать массаж в положении лёжа.
Последствие: Нарушение кровотока.
Альтернатива: Выполнять процедуру сидя, с прямой спиной.
Разогрейте кожу. Погладьте лоб, виски и затылок.
Виски. Массируйте по кругу 30 секунд.
Затылок. Нащупайте ямки у основания черепа и массируйте их 40 секунд.
Основание шеи. Сделайте лёгкие нажатия большими пальцами — 30 секунд.
Брови. Пальцами обеих рук аккуратно проведите вдоль верхних углов бровей, повторяя движения 5-6 раз.
Отдохните. Сделайте глубокий вдох и выдох, закройте глаза, расслабьтесь.
Процедура занимает всего 3-4 минуты и может быть выполнена в любом месте — дома, на работе или в дороге.
"Массаж должен выполняться без резких движений и занимать не более четырёх минут", — подчеркнул Умнов.
• при стрессовой или напряжённой головной боли;
• при мигрени без выраженной тошноты;
• при усталости глаз и шейных мышц;
• при лёгком спазме сосудов.
Если боль сопровождается повышением давления, рвотой, онемением или потерей сознания, необходимо обратиться к врачу — такие симптомы могут указывать на серьёзное заболевание.
|Зона
|Время массажа
|Эффект
|Виски
|30-40 секунд
|Уменьшает стресс, мигрень
|Затылок
|40 секунд
|Снимает боль при остеохондрозе
|Основание шеи
|30 секунд
|Улучшает приток крови к мозгу
|Брови
|30 секунд
|Помогает при синусите и простуде
Можно ли делать точечный массаж каждый день?
Да, но не чаще 2-3 раз в день и при отсутствии противопоказаний.
Поможет ли метод при хронических мигренях?
Он может уменьшить интенсивность боли, но не заменяет лечение у невролога.
Можно ли делать массаж ребёнку?
Да, но с минимальным давлением и только после консультации педиатра.
Миф: Без таблеток головную боль снять невозможно.
Правда: В лёгких случаях массаж и дыхательные техники действительно помогают.
Миф: Чем сильнее нажимать, тем быстрее подействует.
Правда: Излишнее давление вызывает спазм сосудов.
Миф: Массаж эффективен только на голове.
Правда: Активные точки есть и на руках, ногах, шее.
• На голове человека расположено более 50 активных точек, связанных с внутренними органами.
• Метод точечного массажа используется в китайской медицине более 3000 лет.
• При лёгком массаже выделяются эндорфины — природные обезболивающие.
Точечный массаж (акупрессура) зародился в древнем Китае и Японии. Считалось, что на теле человека расположены каналы, по которым течёт жизненная энергия — "ци". Воздействуя на определённые точки, врачи регулировали её поток, снимая боль и восстанавливая равновесие. Сегодня техника адаптирована к современным медицинским знаниям и используется как безопасный способ естественного обезболивания.
