Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезду Игры в кальмара оправдали по делу о домогательствах: почему суд изменил решение
Травоядные с глазами хищников: как уникальные зрачки овец и коз помогают им избегать опасности
Мороз проверяет двигатель на прочность: как выбрать масло, чтобы мотор не застыл насмерть
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Куриные бедра в аэрогриле с медом и соевым соусом: готовим идеальное блюдо для Нового года
Красота, обречённая на гниль: болезни, способные погубить клубнелуковичные растения зимой
В Госдуме объяснили цель сбора данных о просмотрах фильмов россиянами
Необычный памятник с багажником: кто из звёзд пришёл почтить память Ширвиндта на кладбище
Сердце сбивается с такта: эти продукты возвращают ему равновесие

Мигрень можно остановить руками: метод, который действует за 4 минуты

0:16
Здоровье

Головная боль — один из самых частых симптомов, с которым сталкивается почти каждый. Её причины могут быть разными: переутомление, стресс, проблемы с позвоночником, недостаток сна или кислорода. Но облегчить состояние можно без лекарств — достаточно правильно воздействовать на активные точки тела.

Боль из-за зубов и мигрени
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль из-за зубов и мигрени

"Точечный массаж активирует нейрорецепторы, находящиеся под кожей, что помогает снять болевой синдром", — рассказал преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Суть метода заключается в том, что лёгкое надавливание на биологически активные зоны стимулирует нервные окончания, улучшает кровообращение и помогает расслабить мышцы, снимая спазм.

Подготовка к массажу

Перед началом процедуры важно немного разогреть кожу — лёгкими поглаживаниями или круговыми движениями пальцев. Это улучшает приток крови и делает воздействие более эффективным.

"Он выполняется мягкими нажатиями или круговыми движениями в определённых точках на голове, руках и ногах. Перед массажем кожу нужно немного разогреть лёгкими поглаживаниями", — пояснил Умнов.

Движения должны быть плавными и без усилия, иначе можно вызвать обратный эффект — усиление боли из-за спазма сосудов.

Основные точки для снятия головной боли

1. Височная область

Пальцами обеих рук аккуратно массируйте виски круговыми движениями в течение 30-40 секунд. Это помогает при мигрени и головной боли, вызванной переутомлением или стрессом.

2. Затылочная часть

Массируйте область у основания черепа, где чувствуется небольшое углубление. Такое воздействие снимает напряжение при шейном остеохондрозе и помогает избавиться от боли, вызванной длительным сидением за компьютером.

3. Основание первого шейного позвонка

Расположено чуть ниже затылка — точка чувствительна при нажатии. Воздействие на неё улучшает кровоток к мозгу и облегчает мигрень.

4. Верхние углы бровей

Эта зона связана с околоносовыми пазухами. Лёгкий массаж помогает при головной боли, вызванной простудой, насморком или заложенностью носа.

"Височная область помогает при мигрени, затылочная — при остеохондрозе, а верхние углы бровей снимают боль при заложенности пазух", — уточнил хирург.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Давить слишком сильно на точки.
    Последствие: Усиление боли или головокружение.
    Альтернатива: Использовать мягкие, плавные нажатия.

  • Ошибка: Делать массаж дольше 5 минут.
    Последствие: Перенапряжение мышц и сосудов.
    Альтернатива: Ограничиться 3-4 минутами воздействия.

  • Ошибка: Делать массаж в положении лёжа.
    Последствие: Нарушение кровотока.
    Альтернатива: Выполнять процедуру сидя, с прямой спиной.

Как провести массаж за 4 минуты — пошагово

  1. Разогрейте кожу. Погладьте лоб, виски и затылок.

  2. Виски. Массируйте по кругу 30 секунд.

  3. Затылок. Нащупайте ямки у основания черепа и массируйте их 40 секунд.

  4. Основание шеи. Сделайте лёгкие нажатия большими пальцами — 30 секунд.

  5. Брови. Пальцами обеих рук аккуратно проведите вдоль верхних углов бровей, повторяя движения 5-6 раз.

  6. Отдохните. Сделайте глубокий вдох и выдох, закройте глаза, расслабьтесь.

Процедура занимает всего 3-4 минуты и может быть выполнена в любом месте — дома, на работе или в дороге.

"Массаж должен выполняться без резких движений и занимать не более четырёх минут", — подчеркнул Умнов.

Когда метод особенно эффективен

• при стрессовой или напряжённой головной боли;
• при мигрени без выраженной тошноты;
• при усталости глаз и шейных мышц;
• при лёгком спазме сосудов.

Если боль сопровождается повышением давления, рвотой, онемением или потерей сознания, необходимо обратиться к врачу — такие симптомы могут указывать на серьёзное заболевание.

Таблица: зоны воздействия и эффекты

Зона Время массажа Эффект
Виски 30-40 секунд Уменьшает стресс, мигрень
Затылок 40 секунд Снимает боль при остеохондрозе
Основание шеи 30 секунд Улучшает приток крови к мозгу
Брови 30 секунд Помогает при синусите и простуде

FAQ

Можно ли делать точечный массаж каждый день?
Да, но не чаще 2-3 раз в день и при отсутствии противопоказаний.

Поможет ли метод при хронических мигренях?
Он может уменьшить интенсивность боли, но не заменяет лечение у невролога.

Можно ли делать массаж ребёнку?
Да, но с минимальным давлением и только после консультации педиатра.

Мифы и правда

  • Миф: Без таблеток головную боль снять невозможно.
    Правда: В лёгких случаях массаж и дыхательные техники действительно помогают.

  • Миф: Чем сильнее нажимать, тем быстрее подействует.
    Правда: Излишнее давление вызывает спазм сосудов.

  • Миф: Массаж эффективен только на голове.
    Правда: Активные точки есть и на руках, ногах, шее.

3 интересных факта

• На голове человека расположено более 50 активных точек, связанных с внутренними органами.
• Метод точечного массажа используется в китайской медицине более 3000 лет.
• При лёгком массаже выделяются эндорфины — природные обезболивающие.

Исторический контекст

Точечный массаж (акупрессура) зародился в древнем Китае и Японии. Считалось, что на теле человека расположены каналы, по которым течёт жизненная энергия — "ци". Воздействуя на определённые точки, врачи регулировали её поток, снимая боль и восстанавливая равновесие. Сегодня техника адаптирована к современным медицинским знаниям и используется как безопасный способ естественного обезболивания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Климатический разворот: Россия является бенефициаром провала глобального курса на декарбонизацию Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Куриные бедра в аэрогриле с медом и соевым соусом: готовим идеальное блюдо для Нового года
Красота, обречённая на гниль: болезни, способные погубить клубнелуковичные растения зимой
В Госдуме объяснили цель сбора данных о просмотрах фильмов россиянами
Необычный памятник с багажником: кто из звёзд пришёл почтить память Ширвиндта на кладбище
Сердце сбивается с такта: эти продукты возвращают ему равновесие
Липецкая Земля обрела лицо: кто такой Липыч и почему в него легко влюбиться
Тень коррупции накрыла Банковую: Зеленский остался без прикрытия
Уильям рассказал о самом сложном разговоре с детьми: как объяснить им диагноз Кейт Миддлтон
Пятое измерение открыло свои двери: учёные уверены, что нашли путь к разгадке тёмной материи
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.