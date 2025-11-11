Диагноз под микроскопом: как новый анализ теперь может измерять усталость

6:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром хронической усталости (СХУ) — одно из самых спорных состояний в современной медицине. Пациенты жалуются на постоянную слабость, нарушение сна, проблемы с памятью и боль в мышцах, однако стандартные анализы часто не показывают отклонений. Из-за этого болезнь нередко воспринимали как психосоматическую, а люди с таким диагнозом сталкивались с недоверием со стороны врачей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Научный сотрудник

Британские исследователи впервые представили метод, который позволяет объективно подтвердить наличие СХУ.

"Пациенты с этим диагнозом часто сталкивались с недоверием, так как не существовало надёжных способов лабораторного подтверждения болезни", — отметили авторы исследования.

Как работает новый тест

Специалисты использовали технологию EpiSwitch 3D Genomics - инновационный метод, позволяющий анализировать трёхмерную структуру ДНК и то, как она свёрнута внутри клетки. Этот подход помогает выявить так называемые эпигенетические маркеры — химические "метки" на генах, отражающие, как организм реагирует на стресс, инфекции и воспаление.

У людей с синдромом хронической усталости учёные обнаружили особый паттерн свёртывания ДНК, отличающийся от структуры у здоровых участников.

"У пациентов с СХУ выявляется специфический рисунок в свёртывании ДНК, отличающийся от нормы", — говорится в отчёте исследователей.

Подробности эксперимента

В исследовании приняли участие 47 человек с тяжёлой формой СХУ и 61 здоровый доброволец. Новый анализ уверенно различал пациентов, практически не давая ложноположительных результатов.

Это говорит о высокой точности и перспективности метода для клинического применения.

Учёные также отметили, что синдром хронической усталости не является наследственным заболеванием. Изменения, обнаруженные в структуре ДНК, не затрагивают сами гены — они связаны с эпигенетическими факторами, которые формируются в течение жизни.

Что такое эпигенетические маркеры

Эти маркеры можно сравнить с "заметками" на ДНК, которые регулируют, какие гены активны, а какие — нет. Они появляются под воздействием различных факторов: вирусных инфекций, стресса, нарушений сна, токсинов или неправильного питания.

У пациентов с СХУ исследователи нашли эпигенетические признаки воспаления и нарушения работы иммунной системы, что подтверждает биологическую природу заболевания.

Почему это открытие важно

Наличие лабораторного теста позволит людям, годами страдающим от непонятных симптомов, наконец получить научное подтверждение своей болезни. Это не только облегчит диагностику, но и повысит доверие врачей к пациентам, страдающим хронической усталостью.

"Появление теста позволит людям почувствовать, что их болезнь имеет реальную биологическую основу", — подчеркнули авторы работы.

Кроме того, методика может стать ключом к разработке эффективных способов лечения, ведь теперь врачи смогут отслеживать биохимические изменения в организме больных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать хроническую усталость исключительно психологической проблемой.

Последствие: Пропуск биологических нарушений, усугубление состояния.

Альтернатива: Комплексная диагностика с лабораторными и эпигенетическими анализами.

Ошибка: Игнорировать длительную усталость и раздражительность.

Последствие: Развитие осложнений со стороны нервной и иммунной систем.

Альтернатива: Обратиться к врачу и исключить СХУ или поствирусный синдром.

Ошибка: Лечить симптомы без определения причины.

Последствие: Временное облегчение без реального улучшения.

Альтернатива: Индивидуальная терапия под контролем специалиста.

Перспективы для медицины

Разработчики планируют адаптировать тест для диагностики постковидного синдрома, который по своим проявлениям напоминает хроническую усталость. Оба состояния связаны с воспалением, нарушением работы иммунной системы и снижением энергетического обмена.

Если технология EpiSwitch подтвердит эффективность и в этом направлении, она может стать стандартным инструментом в лабораторной практике.

Таблица: ключевые особенности нового анализа

Параметр Описание Технология EpiSwitch 3D Genomics Объект исследования Трёхмерная структура ДНК Участники 47 больных СХУ и 61 здоровый человек Точность Высокая, минимальные ложноположительные результаты Новизна Впервые выявлены эпигенетические маркеры болезни Применение Диагностика СХУ и постковидного синдрома

FAQ

Можно ли по этому тесту определить степень тяжести болезни?

Пока нет — метод фиксирует наличие синдрома, но в будущем может использоваться и для оценки динамики.

Когда анализ станет доступен пациентам?

Учёные рассчитывают внедрить тест в клиническую практику после серии подтверждающих исследований.

Можно ли вылечить синдром хронической усталости?

Пока лечение направлено на облегчение симптомов, но открытие эпигенетических маркеров приближает медицину к созданию точной терапии.

Мифы и правда

Миф: Синдром хронической усталости — выдумка.

Правда: Исследования подтверждают биологическую основу заболевания.

Миф: Болезнь передаётся по наследству.

Правда: Изменения связаны с эпигенетикой, а не с генами.

Миф: Усталость можно победить отдыхом.

Правда: При СХУ отдых не восстанавливает силы из-за нарушений обмена веществ.

3 интересных факта

• СХУ чаще диагностируют у женщин в возрасте 30-50 лет.

• Симптомы синдрома часто появляются после тяжёлых вирусных инфекций.

• В 2024 году ВОЗ официально признала СХУ заболеванием с неврологическим компонентом.

Исторический контекст

О синдроме хронической усталости впервые заговорили в 1980-х годах, когда врачи заметили группу пациентов с одинаковыми симптомами, но без видимых причин. Долгое время болезнь считалась "надуманной". Лишь с развитием молекулярной биологии и геномных технологий удалось доказать: у этих людей действительно происходят специфические биохимические изменения. Новое открытие британских учёных стало шагом к признанию СХУ полноценным биологическим заболеванием.