Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка

Когда мы пьём горячие напитки, температура тела действительно повышается, но не из-за самой жидкости, а благодаря особым веществам, влияющим на обмен веществ и кровообращение. Кофеин, флаванолы и эфирные масла активируют выработку тепла, ускоряют обмен веществ и стимулируют сосуды.
"Кофеин способствует выработке тепла, однако употреблять его в больших количествах не стоит", — отметила эндокринолог Мария Белоусова.
Тем не менее врачи советуют не увлекаться: избыток кофеина или сахара может вызвать скачки давления, бессонницу и перегрузку сердца.
Классические напитки для холодной погоды. Они содержат кофеин и теанин — вещества, которые мягко стимулируют нервную систему и повышают тонус. Лучше выбирать некрепкий чай и не пить более четырёх чашек в день.
• Зелёный чай укрепляет сосуды и снижает уровень холестерина.
• Чёрный чай поддерживает давление и помогает при переохлаждении.
"Взрослым рекомендуется выпивать не более четырёх чашек чая или кофе в день", — напомнила Белоусова.
Кофеин в умеренных дозах ускоряет обмен веществ и расширяет сосуды, что помогает согреться. Но при избытке возникает обратный эффект — учащённое сердцебиение, тревожность и бессонница. Людям с заболеваниями сердца или нарушениями сна лучше ограничить кофе до 1-2 чашек в день.
Какао не только вкусное, но и полезное — оно содержит флаванолы, которые улучшают кровообращение и поддерживают тепло. Однако из-за высокого содержания сахара пить его стоит не ежедневно. Полезнее готовить какао на растительном или нежирном молоке без добавления сливок и сиропов.
Пряный напиток из фруктового сока с корицей, гвоздикой и мускатным орехом. Пряности усиливают циркуляцию крови и дарят ощущение тепла. Такой вариант подходит детям и тем, кто не употребляет алкоголь. Главное — не добавлять слишком много сахара, иначе эффект будет противоположным.
Имбирь — натуральный "разогреватель". Его активные вещества, шогаол и гингерол, стимулируют кровоток и улучшают обмен веществ. Можно добавлять имбирь в чай, компоты и морсы.
"Имбирные напитки противопоказаны людям с гастритом, язвой, склонностью к кровотечениям, а также беременным и кормящим женщинам", — уточнила Белоусова.
Ошибка: пить слишком горячие напитки.
Последствие: риск повреждения слизистой и даже онкозаболеваний.
Альтернатива: подождать, пока температура снизится до 55-60 °C.
Ошибка: добавлять слишком много сахара.
Последствие: повышение уровня глюкозы и лишний вес.
Альтернатива: использовать мёд, стевию или просто уменьшить сладость.
Ошибка: употреблять кофе или чай на голодный желудок.
Последствие: раздражение слизистой желудка.
Альтернатива: пить напиток после еды.
|Напиток
|Активное вещество
|Эффект
|Ограничения
|Чёрный чай
|Кофеин, теанин
|Повышает тонус и согревает
|Не более 4 чашек в день
|Зелёный чай
|Катехины
|Улучшает кровообращение
|Может понижать давление
|Кофе
|Кофеин
|Быстро повышает температуру тела
|Не более 2 чашек в день
|Какао
|Флаванолы
|Улучшает кровоснабжение мозга
|Высокий уровень сахара
|Имбирный напиток
|Гингерол, шогаол
|Усиливает обмен веществ
|Противопоказан при гастрите
|Безалкогольный глинтвейн
|Пряности
|Мягкий сосудорасширяющий эффект
|Не рекомендуется диабетикам
Пейте мелкими глотками, не обжигаясь.
Добавляйте специи — корицу, кардамон, гвоздику, имбирь.
Не превышайте безопасную дозу кофеина — до 400 мг в сутки.
Не используйте одноразовые пластиковые стаканчики — они выделяют вредные вещества при нагревании.
Следите за балансом воды: кофе и чай обладают мочегонным эффектом, поэтому пейте чистую воду в течение дня.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, гастритом, язвой и нарушениями сна стоит ограничить крепкие напитки. Также не рекомендуется пить горячие напитки поздно вечером — они могут мешать засыпанию.
"Оптимальная температура жидкости не должна превышать 60 градусов", — подытожила Белоусова.
Какой напиток лучше согревает на улице?
Имбирный чай или какао с пряностями — они стимулируют кровообращение без перегрева.
Можно ли пить кофе на морозе?
Да, но в умеренных количествах. Лучше добавить немного молока, чтобы снизить концентрацию кофеина.
Почему нельзя пить слишком горячие напитки?
Они травмируют слизистую пищевода и могут повышать риск воспалений и новообразований.
Миф: чем горячее напиток, тем лучше согревает.
Правда: Согревание зависит от состава, а не температуры.
Миф: без сахара напиток не согревает.
Правда: эффект дают кофеин, специи и тёплая температура.
Миф: имбирь полезен всем.
Правда: он противопоказан при язве и повышенном давлении.
• Кофеин повышает теплоотдачу, но не температуру тела — ощущение тепла субъективное.
• Горячий чай без сахара помогает согреться эффективнее, чем сладкий.
• Имбирь изначально использовался как лекарство от переохлаждения ещё в Древнем Китае.
Традиция пить горячие напитки для согревания уходит корнями в древность. В Азии для этого использовали чай и специи, в Европе — горячее вино, а в России — травяные настои и сбитни. Со временем напитки приобрели не только вкусовое, но и лечебное значение. Современная медицина подтверждает: при разумном употреблении тёплые напитки действительно помогают сохранить комфорт и здоровье в холодное время года.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.