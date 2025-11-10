Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:31
Здоровье

Когда мы пьём горячие напитки, температура тела действительно повышается, но не из-за самой жидкости, а благодаря особым веществам, влияющим на обмен веществ и кровообращение. Кофеин, флаванолы и эфирные масла активируют выработку тепла, ускоряют обмен веществ и стимулируют сосуды.

Горячий чай и плед у зимнего окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горячий чай и плед у зимнего окна

"Кофеин способствует выработке тепла, однако употреблять его в больших количествах не стоит", — отметила эндокринолог Мария Белоусова.

Тем не менее врачи советуют не увлекаться: избыток кофеина или сахара может вызвать скачки давления, бессонницу и перегрузку сердца.

Топ согревающих напитков

1. Зелёный и чёрный чай

Классические напитки для холодной погоды. Они содержат кофеин и теанин — вещества, которые мягко стимулируют нервную систему и повышают тонус. Лучше выбирать некрепкий чай и не пить более четырёх чашек в день.
• Зелёный чай укрепляет сосуды и снижает уровень холестерина.
• Чёрный чай поддерживает давление и помогает при переохлаждении.

"Взрослым рекомендуется выпивать не более четырёх чашек чая или кофе в день", — напомнила Белоусова.

2. Кофе

Кофеин в умеренных дозах ускоряет обмен веществ и расширяет сосуды, что помогает согреться. Но при избытке возникает обратный эффект — учащённое сердцебиение, тревожность и бессонница. Людям с заболеваниями сердца или нарушениями сна лучше ограничить кофе до 1-2 чашек в день.

3. Какао

Какао не только вкусное, но и полезное — оно содержит флаванолы, которые улучшают кровообращение и поддерживают тепло. Однако из-за высокого содержания сахара пить его стоит не ежедневно. Полезнее готовить какао на растительном или нежирном молоке без добавления сливок и сиропов.

4. Безалкогольный глинтвейн

Пряный напиток из фруктового сока с корицей, гвоздикой и мускатным орехом. Пряности усиливают циркуляцию крови и дарят ощущение тепла. Такой вариант подходит детям и тем, кто не употребляет алкоголь. Главное — не добавлять слишком много сахара, иначе эффект будет противоположным.

5. Имбирные напитки

Имбирь — натуральный "разогреватель". Его активные вещества, шогаол и гингерол, стимулируют кровоток и улучшают обмен веществ. Можно добавлять имбирь в чай, компоты и морсы.

"Имбирные напитки противопоказаны людям с гастритом, язвой, склонностью к кровотечениям, а также беременным и кормящим женщинам", — уточнила Белоусова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить слишком горячие напитки.
    Последствие: риск повреждения слизистой и даже онкозаболеваний.
    Альтернатива: подождать, пока температура снизится до 55-60 °C.

  • Ошибка: добавлять слишком много сахара.
    Последствие: повышение уровня глюкозы и лишний вес.
    Альтернатива: использовать мёд, стевию или просто уменьшить сладость.

  • Ошибка: употреблять кофе или чай на голодный желудок.
    Последствие: раздражение слизистой желудка.
    Альтернатива: пить напиток после еды.

Таблица: полезные и безопасные согревающие напитки

Напиток Активное вещество Эффект Ограничения
Чёрный чай Кофеин, теанин Повышает тонус и согревает Не более 4 чашек в день
Зелёный чай Катехины Улучшает кровообращение Может понижать давление
Кофе Кофеин Быстро повышает температуру тела Не более 2 чашек в день
Какао Флаванолы Улучшает кровоснабжение мозга Высокий уровень сахара
Имбирный напиток Гингерол, шогаол Усиливает обмен веществ Противопоказан при гастрите
Безалкогольный глинтвейн Пряности Мягкий сосудорасширяющий эффект Не рекомендуется диабетикам

Как пить согревающие напитки правильно

  1. Пейте мелкими глотками, не обжигаясь.

  2. Добавляйте специи — корицу, кардамон, гвоздику, имбирь.

  3. Не превышайте безопасную дозу кофеина — до 400 мг в сутки.

  4. Не используйте одноразовые пластиковые стаканчики — они выделяют вредные вещества при нагревании.

  5. Следите за балансом воды: кофе и чай обладают мочегонным эффектом, поэтому пейте чистую воду в течение дня.

Когда нужно быть особенно осторожным

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, гастритом, язвой и нарушениями сна стоит ограничить крепкие напитки. Также не рекомендуется пить горячие напитки поздно вечером — они могут мешать засыпанию.

"Оптимальная температура жидкости не должна превышать 60 градусов", — подытожила Белоусова.

FAQ

Какой напиток лучше согревает на улице?
Имбирный чай или какао с пряностями — они стимулируют кровообращение без перегрева.

Можно ли пить кофе на морозе?
Да, но в умеренных количествах. Лучше добавить немного молока, чтобы снизить концентрацию кофеина.

Почему нельзя пить слишком горячие напитки?
Они травмируют слизистую пищевода и могут повышать риск воспалений и новообразований.

Мифы и правда

  • Миф: чем горячее напиток, тем лучше согревает.
    Правда: Согревание зависит от состава, а не температуры.

  • Миф: без сахара напиток не согревает.
    Правда: эффект дают кофеин, специи и тёплая температура.

  • Миф: имбирь полезен всем.
    Правда: он противопоказан при язве и повышенном давлении.

3 интересных факта

• Кофеин повышает теплоотдачу, но не температуру тела — ощущение тепла субъективное.
• Горячий чай без сахара помогает согреться эффективнее, чем сладкий.
• Имбирь изначально использовался как лекарство от переохлаждения ещё в Древнем Китае.

Исторический контекст

Традиция пить горячие напитки для согревания уходит корнями в древность. В Азии для этого использовали чай и специи, в Европе — горячее вино, а в России — травяные настои и сбитни. Со временем напитки приобрели не только вкусовое, но и лечебное значение. Современная медицина подтверждает: при разумном употреблении тёплые напитки действительно помогают сохранить комфорт и здоровье в холодное время года.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
