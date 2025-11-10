Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертоносное наследие штормов: циклоны оставляют за собой больше, чем руины — это только начало
Встреча Роберто Де Ниро с Папой Франциском: почему это событие так важно для актёра
Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка
Анну Седокову атаковала соседка: что стоит за странным конфликтом из-за женатого мужчины
В Киеве запахло переменами: кто претендует на кресло Зеленского
Антипригарное покрытие сдаётся без боя: один привычный жест сокращает жизнь сковороды вдвое
Паста, которая согревает душу: в каждом ингредиенте — уют, аромат и воспоминания о доме
Потап и Настя Каменских в Америке: почему их новые концерты — это тень былой славы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала

Сидеть больно, лежать невозможно: симптомы, которые выдают ишиас

0:14
Здоровье

Седалищный нерв — самый длинный и крупный в организме человека. Он начинается в пояснице, проходит через ягодицы и спускается по задней поверхности ноги. Когда нерв сдавливается или воспаляется, возникает ишиас — состояние, при котором любая попытка пошевелиться может вызвать резкую боль.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

"Ишиас часто сопровождается не только болью, но и скованностью движений, а иногда и повышением температуры тела", — пояснил врач-остеопат Андрей Леоненко.

Причины этого состояния разнообразны: от хронических заболеваний позвоночника (остеохондроз, грыжа, сколиоз) до травм, переохлаждения, длительного сидения и даже беременности.

4 главных симптома ишиаса

1. Тянущая боль в пояснице и ноге

Один из самых характерных признаков — резкая или ноющая боль, идущая от поясницы к ягодице и по задней поверхности бедра. Она усиливается при движении, кашле или смене позы. Иногда боль отдает в колено или стопу, мешая ходить и даже сидеть.

2. Необычные ощущения в ноге

Пациенты часто описывают их как "жжение", "мурашки" или чувство холода, которое не проходит даже после смены положения тела. Эти ощущения связаны с нарушением проводимости нервных импульсов.

3. Мышечная слабость

Когда нерв сдавлен, страдают мышцы, за работу которых он отвечает. Появляется слабость, нога становится "ватной", а опора на неё вызывает боль. В тяжёлых случаях может измениться походка или возникнуть ощущение, что нога "подкашивается".

4. Изменение кожи

Поражённая область может краснеть или, наоборот, бледнеть. Иногда наблюдается повышенная потливость, что говорит о нарушении кровообращения и работы вегетативных нервов.

"Это тот случай, когда необходимо обратиться к врачу-остеопату. Диагноз можно поставить после осмотра, сбора анамнеза и дополнительных исследований, таких как КТ или МРТ", — отметил Леоненко.

Почему нельзя греть больное место

Многие ошибочно пытаются облегчить боль при ишиасе с помощью грелок или компрессов. Но тепло усиливает воспаление и отёк, усугубляя сдавливание нерва.

"При ишиасе нельзя использовать согревающие компрессы — они только увеличат воспаление", — подчеркнул Леоненко.

Что можно сделать до визита к врачу

  1. Примите безрецептурное обезболивающее средство — например, на основе ибупрофена или парацетамола.

  2. Используйте охлаждающую мазь с ментолом или камфорой, чтобы временно уменьшить воспаление.

  3. Лягте в удобное положение — на спину или на здоровый бок, слегка согнув колени.

  4. Избегайте нагрузок, переохлаждения и длительного сидения.

  5. Если боль становится нестерпимой, вызывайте скорую помощь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: греть поясницу при боли.
    Последствие: усиление воспаления и отёка.
    Альтернатива: использовать холод и покой.

  • Ошибка: делать массаж без консультации врача.
    Последствие: можно сместить воспалённые ткани и ухудшить состояние.
    Альтернатива: массаж только по рекомендации остеопата.

  • Ошибка: терпеть боль более трёх дней.
    Последствие: риск хронизации воспаления и поражения нерва.
    Альтернатива: обратиться к врачу и сделать МРТ.

Таблица: основные причины ишиаса

Причина Механизм возникновения Кому чаще грозит
Остеохондроз Сжатие нерва из-за деформации позвонков Люди старше 40 лет
Межпозвоночная грыжа Выпячивание диска, давящее на нерв Малоподвижные и офисные работники
Травмы Отёк и воспаление тканей Спортсмены, водители
Беременность Смещение позвоночника и нагрузка на таз Женщины во втором-третьем триместре
Переохлаждение Спазм сосудов и воспаление Люди, работающие на холоде

Как лечится ишиас

Лечение зависит от причины. Врач может назначить физиотерапию, мягкие мануальные техники, противовоспалительные препараты и лечебную гимнастику. В тяжёлых случаях требуется МРТ и консультация невролога. Важно помнить, что самолечение может привести к осложнениям.

Профилактика

• Регулярная физическая активность — плавание, растяжка, йога.
• Контроль осанки и использование эргономичного кресла.
• Избегание переохлаждения и сквозняков.
• Поддержание нормального веса, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.
• Правильная организация сна — ортопедический матрас и подушка.

FAQ

Можно ли вылечить ишиас полностью?
Да, если устранить причину защемления и укрепить мышцы спины.

Как отличить ишиас от обычного радикулита?
При ишиасе боль распространяется по ноге, а при радикулите обычно ограничивается поясницей.

Помогают ли упражнения при ишиасе?
Да, но только после снятия острого воспаления и под контролем врача.

Мифы и правда

  • Миф: ишиас — это только у пожилых.
    Правда: им страдают и молодые, особенно ведущие сидячий образ жизни.

  • Миф: грелка помогает при боли.
    Правда: тепло усиливает воспаление.

  • Миф: если боль прошла, можно не лечиться.
    Правда: без терапии воспаление может вернуться и стать хроническим.

3 интересных факта

• Седалищный нерв толщиной с большой палец — самый крупный в теле человека.
• Ишиас встречается примерно у 10 % взрослых, чаще после 35 лет.
• Холод снижает чувствительность нерва, поэтому охлаждение иногда приносит временное облегчение.

Исторический контекст

Термин "ишиас" известен со времён Древнего Рима: ещё врачи Гиппократа описывали боль, распространяющуюся от поясницы к ноге. Ранее лечение ограничивалось компрессами и растираниями, но сегодня остеопаты и неврологи используют точные методы диагностики и щадящие техники восстановления, позволяющие вернуть подвижность без хирургии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Солнце ударило дважды: мощнейшие вспышки парализовали связь на Земле
Наука и техника
Солнце ударило дважды: мощнейшие вспышки парализовали связь на Земле
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Глава BBC ушёл в отставку из-за манипуляций с речью Трампа: детали скандала
Осенняя перекопка без боли: как помочь почве, не превратив себя в инвалида сезона
Дорога ровная — аварии нелепые: как дорожный гипноз крадёт секунды реакции и километры памяти
Трое детей перевернули мир Камбербэтча: актёр раскрыл сокровенную тайну
Сидеть больно, лежать невозможно: симптомы, которые выдают ишиас
Алмаз, в котором спрятан океан: случайная находка изменила представление о недрах планеты
Домашняя тренировка без оборудования меняет фигуру быстрее абонемента в зал: как работает табата
Отворачивается — не значит виновата: как понять, что на самом деле чувствует собака
Москва вызывает на ковёр: неработающие граждане попали под прицел налоговой
Домашний уход, способный пробудить сияние: средства, что делают волосы живыми и гладкими без салона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.