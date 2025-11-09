Зимой солнце едят ложкой: пять источников витамина D, о которых забывают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:20
Здоровье

Витамин D — один из ключевых элементов, отвечающих за здоровье костей, иммунную защиту и обмен веществ. Он регулирует усвоение кальция и фосфора, участвует в работе мышц и поддерживает настроение. Недостаток этого витамина может проявляться в виде хронической усталости, снижения концентрации, ломкости ногтей и повышенной восприимчивости к инфекциям.

Домашние маринованные грибы в банке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашние маринованные грибы в банке

"Витамин D играет важную роль в обмене кальция и фосфора, поддерживает костную ткань, иммунитет и работу мышц", — пояснила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Основной источник витамина D — солнечный свет. Однако в северных регионах и в холодное время года его синтез в коже снижается, поэтому важно восполнять недостаток с помощью рациона.

Продукты — чемпионы по содержанию витамина D

1. Печень трески

Настоящий лидер по содержанию витамина D. В 100 граммах продукта — от 100 до 250 мкг, что эквивалентно 4000-10 000 МЕ. Это в несколько раз больше суточной нормы для взрослого человека. Однако из-за высокой жирности и калорийности есть печень трески стоит в умеренных количествах — 1-2 столовые ложки в день.

2. Жирная морская рыба

Лосось, скумбрия, сельдь, сардины и тунец — основные источники "солнечного витамина" в повседневном питании.
• В 100 г скумбрии содержится до 15-20 мкг (600-800 МЕ).
• Порция лосося обеспечивает около половины дневной нормы.
• Сельдь и сардины также богаты омега-3 жирными кислотами, которые усиливают усвоение витамина D.

"Жирные сорта рыбы практически покрывают дневную потребность взрослого человека", — отметила Гузман.

3. Яйца

В яичных желтках содержится 3-5 мкг витамина D на 100 граммов. Чтобы восполнить суточную норму, достаточно 2-3 яиц в день, особенно если они от домашних кур, получающих солнечный свет и сбалансированный рацион.

4. Обогащённые молочные продукты

Современные производители добавляют витамин D в молоко, йогурты и кефир. Такой продукт помогает поддерживать уровень витамина в период короткого светового дня. Он подходит тем, кто не ест рыбу или придерживается вегетарианского питания.

5. Грибы шиитаке и вешенки

Эти грибы — редкий растительный источник витамина D. Особенно богаты им экземпляры, выращенные под ультрафиолетом: в 100 г шиитаке может содержаться до 400 МЕ. Они хорошо подходят для тех, кто исключает животные продукты.

Таблица: содержание витамина D в продуктах

Продукт Витамин D (мкг/100 г) Единицы (МЕ) Примечание
Печень трески 100-250 4000-10 000 Лидер по содержанию
Скумбрия 15-20 600-800 Практически дневная норма
Лосось 8-10 300-400 Усваивается легко
Яйцо (желток) 3-5 120-200 Доступный источник
Грибы шиитаке 10 400 Особенно при УФ-выращивании
Молоко обогащённое 2-3 80-120 Подходит детям и вегетарианцам

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать дефицит витамина D в холодное время года.
    Последствие: Усталость, слабость, риск остеопороза.
    Альтернатива: Добавить в рацион жирную рыбу и обогащённые продукты.

  • Ошибка: Полагаться только на солнце.
    Последствие: Недостаток витамина в осенне-зимний сезон.
    Альтернатива: Контролировать уровень витамина с помощью анализов и корректировать питание.

  • Ошибка: Принимать добавки без консультации врача.
    Последствие: Риск передозировки и нарушений обмена кальция.
    Альтернатива: Подбирать дозу индивидуально под контролем специалиста.

Как повысить уровень витамина D безопасно

  1. Больше бывайте на солнце. Достаточно 15-20 минут дневного света 3-4 раза в неделю.

  2. Включайте рыбу в меню. 2-3 порции в неделю обеспечат стабильный уровень витамина.

  3. Выбирайте продукты с пометкой "обогащено витамином D". Это простой способ поддерживать баланс.

  4. Контролируйте анализ крови. Оптимальный уровень — 30-100 нг/мл.

  5. Обсуждайте добавки с врачом. Только специалист определит нужную дозировку.

Плюсы витамина D для здоровья

Система организма Влияние витамина D
Костная Усвоение кальция, профилактика остеопороза
Иммунная Снижение риска инфекций
Нервная Улучшение настроения, профилактика депрессии
Мышечная Повышение выносливости
Сердечно-сосудистая Контроль давления и обмена холестерина

FAQ

Как понять, что не хватает витамина D?
Симптомы включают усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, частые простуды.

Нужно ли принимать добавки всем?
Нет. Если вы живёте на юге и часто бываете на солнце, достаточно правильного питания.

Можно ли получить витамин D из растительной пищи?
Да, но только из грибов и обогащённых продуктов, так как в растениях его почти нет.

Мифы и правда

  • Миф: Витамин D нужен только детям.
    Правда: Он важен для всех, особенно после 30 лет, когда снижается плотность костей.

  • Миф: Достаточно пить молоко.
    Правда: Натуральное молоко содержит мало витамина D, важно выбирать обогащённое.

  • Миф: Чем больше дозировка, тем лучше.
    Правда: Избыток витамина может быть токсичен и повредить почки.

3 интересных факта

• У жителей северных стран уровень витамина D зимой падает в среднем на 60 %.
• Витамин D участвует более чем в 200 биохимических процессах организма.
• Его недостаток связан с повышенным риском депрессии и аутоиммунных заболеваний.

Исторический контекст

Витамин D открыли в 1920-х годах, когда учёные искали причину рахита у детей. С тех пор его стали называть "солнечным витамином". Сегодня известно, что он жизненно необходим людям всех возрастов, особенно в условиях малой инсоляции. В XX веке начали обогащать молочные продукты витамином D — это помогло снизить распространённость рахита в Европе и США.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
