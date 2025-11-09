Зимой солнце едят ложкой: пять источников витамина D, о которых забывают

Витамин D — один из ключевых элементов, отвечающих за здоровье костей, иммунную защиту и обмен веществ. Он регулирует усвоение кальция и фосфора, участвует в работе мышц и поддерживает настроение. Недостаток этого витамина может проявляться в виде хронической усталости, снижения концентрации, ломкости ногтей и повышенной восприимчивости к инфекциям.
"Витамин D играет важную роль в обмене кальция и фосфора, поддерживает костную ткань, иммунитет и работу мышц", — пояснила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
Основной источник витамина D — солнечный свет. Однако в северных регионах и в холодное время года его синтез в коже снижается, поэтому важно восполнять недостаток с помощью рациона.
Настоящий лидер по содержанию витамина D. В 100 граммах продукта — от 100 до 250 мкг, что эквивалентно 4000-10 000 МЕ. Это в несколько раз больше суточной нормы для взрослого человека. Однако из-за высокой жирности и калорийности есть печень трески стоит в умеренных количествах — 1-2 столовые ложки в день.
Лосось, скумбрия, сельдь, сардины и тунец — основные источники "солнечного витамина" в повседневном питании.
• В 100 г скумбрии содержится до 15-20 мкг (600-800 МЕ).
• Порция лосося обеспечивает около половины дневной нормы.
• Сельдь и сардины также богаты омега-3 жирными кислотами, которые усиливают усвоение витамина D.
"Жирные сорта рыбы практически покрывают дневную потребность взрослого человека", — отметила Гузман.
В яичных желтках содержится 3-5 мкг витамина D на 100 граммов. Чтобы восполнить суточную норму, достаточно 2-3 яиц в день, особенно если они от домашних кур, получающих солнечный свет и сбалансированный рацион.
Современные производители добавляют витамин D в молоко, йогурты и кефир. Такой продукт помогает поддерживать уровень витамина в период короткого светового дня. Он подходит тем, кто не ест рыбу или придерживается вегетарианского питания.
Эти грибы — редкий растительный источник витамина D. Особенно богаты им экземпляры, выращенные под ультрафиолетом: в 100 г шиитаке может содержаться до 400 МЕ. Они хорошо подходят для тех, кто исключает животные продукты.
|Продукт
|Витамин D (мкг/100 г)
|Единицы (МЕ)
|Примечание
|Печень трески
|100-250
|4000-10 000
|Лидер по содержанию
|Скумбрия
|15-20
|600-800
|Практически дневная норма
|Лосось
|8-10
|300-400
|Усваивается легко
|Яйцо (желток)
|3-5
|120-200
|Доступный источник
|Грибы шиитаке
|10
|400
|Особенно при УФ-выращивании
|Молоко обогащённое
|2-3
|80-120
|Подходит детям и вегетарианцам
Ошибка: Игнорировать дефицит витамина D в холодное время года.
Последствие: Усталость, слабость, риск остеопороза.
Альтернатива: Добавить в рацион жирную рыбу и обогащённые продукты.
Ошибка: Полагаться только на солнце.
Последствие: Недостаток витамина в осенне-зимний сезон.
Альтернатива: Контролировать уровень витамина с помощью анализов и корректировать питание.
Ошибка: Принимать добавки без консультации врача.
Последствие: Риск передозировки и нарушений обмена кальция.
Альтернатива: Подбирать дозу индивидуально под контролем специалиста.
Больше бывайте на солнце. Достаточно 15-20 минут дневного света 3-4 раза в неделю.
Включайте рыбу в меню. 2-3 порции в неделю обеспечат стабильный уровень витамина.
Выбирайте продукты с пометкой "обогащено витамином D". Это простой способ поддерживать баланс.
Контролируйте анализ крови. Оптимальный уровень — 30-100 нг/мл.
Обсуждайте добавки с врачом. Только специалист определит нужную дозировку.
|Система организма
|Влияние витамина D
|Костная
|Усвоение кальция, профилактика остеопороза
|Иммунная
|Снижение риска инфекций
|Нервная
|Улучшение настроения, профилактика депрессии
|Мышечная
|Повышение выносливости
|Сердечно-сосудистая
|Контроль давления и обмена холестерина
Как понять, что не хватает витамина D?
Симптомы включают усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, частые простуды.
Нужно ли принимать добавки всем?
Нет. Если вы живёте на юге и часто бываете на солнце, достаточно правильного питания.
Можно ли получить витамин D из растительной пищи?
Да, но только из грибов и обогащённых продуктов, так как в растениях его почти нет.
Миф: Витамин D нужен только детям.
Правда: Он важен для всех, особенно после 30 лет, когда снижается плотность костей.
Миф: Достаточно пить молоко.
Правда: Натуральное молоко содержит мало витамина D, важно выбирать обогащённое.
Миф: Чем больше дозировка, тем лучше.
Правда: Избыток витамина может быть токсичен и повредить почки.
• У жителей северных стран уровень витамина D зимой падает в среднем на 60 %.
• Витамин D участвует более чем в 200 биохимических процессах организма.
• Его недостаток связан с повышенным риском депрессии и аутоиммунных заболеваний.
Витамин D открыли в 1920-х годах, когда учёные искали причину рахита у детей. С тех пор его стали называть "солнечным витамином". Сегодня известно, что он жизненно необходим людям всех возрастов, особенно в условиях малой инсоляции. В XX веке начали обогащать молочные продукты витамином D — это помогло снизить распространённость рахита в Европе и США.
