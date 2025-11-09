Мозг стареет быстрее, чем паспорт: простой тест покажет, пора ли бить тревогу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

С годами когнитивные способности постепенно снижаются — это естественный процесс. Однако у некоторых людей признаки старения мозга появляются раньше, чем ожидается.
Невролог Дерья Улудюз объяснила, что существует простой способ определить, не стареет ли мозг быстрее биологического возраста. Для этого нужно обратить внимание на пять характерных признаков, которые легко заметить в повседневной жизни.

Девушка устала
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка устала

"Если человек отмечает у себя хотя бы три из пяти признаков, его мозг старше биологического возраста", — подчеркнула Улудюз.

Пять признаков преждевременного старения мозга

  1. "Вертится на языке". Частая неспособность вспомнить нужное слово, особенно знакомое, может сигнализировать о снижении активности зон, отвечающих за речь и память.

  2. Трудности в обучении. Если стало сложно запоминать новую информацию или осваивать навыки, возможно, мозг утратил часть своей пластичности.

  3. Постоянная усталость. Ощущение разбитости сразу после сна нередко связано с нарушением восстановления нейронных связей.

  4. Нарушение многозадачности. Если раньше легко удавалось делать несколько дел одновременно, а теперь это вызывает стресс, стоит насторожиться.

  5. Повышенная забывчивость. Потеря ключей, пропуск встреч, забытые имена и даты — тревожный знак, особенно если такое происходит регулярно.

"Если три и более признаков совпадают, стоит пройти обследование", — отметила Улудюз.

Как провести домашний тест

Метод не требует специального оборудования. Достаточно ответить на пять вопросов и честно оценить состояние:
• Забываю ли я слова или имена чаще, чем раньше?
• Сложно ли мне учить что-то новое?
• Просыпаюсь ли я уставшим?
• Трудно ли мне выполнять несколько задач одновременно?
• Теряю ли я вещи или забываю встречи?
Если три и более ответов положительные, это повод задуматься о когнитивном здоровье.

Почему мозг может стареть раньше

  1. Хронический стресс. Повышенный уровень кортизола разрушает нейронные связи.

  2. Недосып. Нехватка сна мешает мозгу очищаться от токсинов.

  3. Неправильное питание. Избыток сахара и трансжиров ускоряет воспалительные процессы.

  4. Малоподвижный образ жизни. Без физической активности снижается кровоснабжение мозга.

  5. Отсутствие интеллектуальной нагрузки. Мозг, как и мышцы, теряет форму без тренировки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать забывчивость, считая её нормой возраста.
    Последствие: Риск развития когнитивных нарушений и деменции.
    Альтернатива: Начать тренировать память и пройти обследование у невролога.

  • Ошибка: Утешать себя "усталостью" при постоянной разбитости.
    Последствие: Возможны проблемы с кровоснабжением мозга.
    Альтернатива: Проверить сосуды и режим сна.

  • Ошибка: Считать, что учиться в зрелом возрасте бесполезно.
    Последствие: Ускоренное снижение когнитивной гибкости.
    Альтернатива: Читать, осваивать языки, решать логические задачи.

Как замедлить старение мозга

  1. Регулярно высыпайтесь. Минимум 7-8 часов сна в тишине и темноте.

  2. Питайтесь сбалансированно. Больше овощей, орехов, рыбы, цельнозерновых продуктов.

  3. Двигайтесь. Даже 30 минут быстрой ходьбы в день стимулируют кровоток.

  4. Развивайте интеллект. Изучайте новое — языки, игры, музыку, технологии.

  5. Ограничьте стресс. Практикуйте дыхательные упражнения, йогу или медитацию.

Таблица: сравнение факторов

Фактор Влияние на мозг Как нейтрализовать
Недосып Нарушает память и концентрацию Режим сна и отдых
Переедание и сахар Повышают воспаление Средиземноморская диета
Стресс Разрушает нейроны Медитация, прогулки
Гиподинамия Уменьшает кровоток Умеренная физическая активность
Курение и алкоголь Токсичны для клеток мозга Отказ от вредных привычек

Когда идти к врачу

Если вы заметили у себя частую забывчивость, снижение концентрации, утомляемость или трудности с речью, стоит обратиться к неврологу. Врач может назначить МРТ, ЭЭГ или когнитивное тестирование. Особенно важно обследование, если симптомы усиливаются.

"Тест — лишь ориентир, а не диагноз", — подчеркнула Улудюз.

FAQ

Можно ли "омолодить" мозг?
Да, при регулярных тренировках нейропластичность восстанавливается. Полезны чтение, творчество и физическая активность.
Как питание влияет на работу мозга?
Рацион с омега-3 жирными кислотами и витаминами группы B улучшает память и внимание.
Нормально ли иногда забывать слова?
Да, если это происходит редко. Но частые эпизоды — повод проверить когнитивные функции.

Мифы и правда

  • Миф: Старение мозга неизбежно.
    Правда: Его можно замедлить с помощью сна, активности и обучения.

  • Миф: Кроссворды бесполезны.
    Правда: Они тренируют память и внимание, особенно в сочетании с физнагрузкой.

  • Миф: Только пожилые теряют память.
    Правда: Когнитивные сбои встречаются и у молодых при хроническом стрессе.

3 интересных факта

• После 30 лет мозг теряет около 1 % объёма в десятилетие, но тренировки помогают компенсировать это.
• Мозг потребляет до 20 % всей энергии организма, несмотря на небольшой вес.
• У людей, говорящих на нескольких языках, риск деменции снижается почти вдвое.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
