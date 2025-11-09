Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет растения из ада: Долина Смерти поможет человечеству спасти себя
Годы идут, а кожа не стареет: секреты сохранения коллагена без пластики и уколов
Скрученный пробег стал национальной привычкой: как японцы доказали, что честность тоже может быть стандартом
Как Юрий Николаев гулял с Мастроянни и коллекционировал ружья: неожиданные факты о легенде ТВ
Болезнь ушла, а риск остался: пять вирусов, которые крадут годы жизни
Острый характер и сладкая душа: зимняя закуска, влюбляющая с первого хруста
Рейтинг пернатых: какой попугай станет говоруном, а кто — вашим личным кошмаром
Не определилась с оттенком? Эта роза — тоже: растения, которые сами выбирают цвет лепестков
Забудьте про кефир: этот ингредиент делает оладьи воздушными, как из детства — пышнее не бывает

Зуб мудрости растёт как вулкан: как успокоить боль, пока не стало поздно

Здоровье

Появление зубов мудрости — естественный, но нередко болезненный процесс. В отличие от остальных зубов, они формируются позже, когда костная ткань и десны уже полностью развиты. Поэтому прорезывание проходит медленнее и сопровождается воспалением.

Зубы
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

"Зубам мудрости приходится пробиваться через уже сформированную кость", — пояснила хирург-стоматолог Надежда Патлатая.
По её словам, из-за этого у человека часто появляются боль, отёк и даже повышение температуры. Иногда боль может отдавать в ухо или горло, а жевание становится затруднительным.

Основные признаки прорезывания зубов мудрости

  1. Ноющая боль в задней части челюсти.

  2. Опухание и покраснение десны.

  3. Неприятный запах изо рта из-за скопления бактерий.

  4. Повышенная чувствительность при жевании.

  5. Иногда — головная боль и повышение температуры.
    Эти симптомы считаются нормальной реакцией организма, если они проходят в течение нескольких дней. Но если боль нарастает или отёк не спадает, это может указывать на воспаление.

Как облегчить состояние: пошаговые советы

  1. Регулярное полоскание. Используйте антисептики — хлоргексидин, мирамистин или отвары ромашки и шалфея. Они уменьшают воспаление и предотвращают размножение микробов.

  2. Холодные компрессы. Прикладывайте прохладную салфетку к щеке снаружи — это снижает отёк и боль.

  3. Обезболивающие препараты. При выраженном дискомфорте можно принять ибупрофен, кеторол или парацетамол, строго соблюдая дозировку.

  4. Мягкая пища. Избегайте твёрдых и горячих блюд, чтобы не травмировать десну.

  5. Гигиена. Аккуратно очищайте зубы и язык, не задевая болезненный участок.

"Антисептические полоскания и противовоспалительные препараты помогают временно облегчить боль", — отметила Патлатая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать боль и отёк, надеясь, что "само пройдёт".
    Последствие: Могут развиться воспаление десны и гнойник.
    Альтернатива: Обратиться к врачу, если боль не утихает за 2-3 дня.

  • Ошибка: Прикладывать горячие компрессы.
    Последствие: Усиление воспаления и распространение инфекции.
    Альтернатива: Использовать только холод.

  • Ошибка: Пытаться самостоятельно "прочистить" десну.
    Последствие: Повреждение тканей и занесение бактерий.
    Альтернатива: Профессиональная помощь стоматолога.

Когда нужно идти к врачу

Если боль не проходит, а отёк и температура усиливаются, необходимо немедленно обратиться к стоматологу. Особенно важно не откладывать визит, если:
• боль мешает открывать рот или глотать;
• появилась гнойная припухлость;
• десна кровоточит или выделяется жидкость с неприятным запахом.
Стоматолог оценит положение зуба и при необходимости проведёт лечение или удаление. В некоторых случаях зубы мудрости растут неправильно — под наклоном или давят на соседние зубы, что может привести к искривлению прикуса и хроническому воспалению.

А что если зуб мудрости растёт правильно

Если зуб занимает нормальное положение, боли и отёки со временем проходят. Важно просто соблюдать гигиену и наблюдать за состоянием десны. При лёгком дискомфорте помогают мягкая щётка, антисептические гели и регулярное полоскание.

Периодически полезно делать рентген, чтобы убедиться, что зуб не смещает соседние. Даже если симптомов нет, профилактический осмотр у стоматолога дважды в год остаётся обязательным.

Плюсы и минусы удаления зубов мудрости

Ситуация Плюсы удаления Минусы удаления
Зуб растёт неправильно Предотвращает воспаление и смещение зубов Необходима операция и восстановление
Зуб прорезался частично Устраняет источник хронической инфекции Возможен отёк и боль после процедуры
Зуб растёт ровно - Лучше сохранить, если нет осложнений

FAQ

Как понять, что зуб мудрости растёт неправильно?
Если боль усиливается, десна припухает, а рот открывается с трудом — это повод для осмотра у стоматолога.

Можно ли облегчить боль без лекарств?
Помогают холод, антисептические полоскания и мягкая пища. Но если боль сохраняется, нужны препараты.

Когда удалять зуб мудрости?
Если он растёт под углом, разрушает соседний или вызывает воспаление — удаление неизбежно.

Мифы и правда

  • Миф: Зубы мудрости нужно удалять всем.
    Правда: Если они растут ровно и не мешают, удалять не нужно.

  • Миф: Боль при прорезывании — это всегда норма.
    Правда: Иногда она сигнализирует о воспалении, которое требует лечения.

  • Миф: Полоскание содой помогает.
    Правда: Сода раздражает слизистую и может усугубить воспаление.

3 интересных факта

• Зубы мудрости считаются рудиментом — пережитком эволюции, когда человеку требовались мощные челюсти.
• У некоторых людей они не появляются вовсе — примерно у 20 % населения.
• Современные стоматологи всё чаще наблюдают уменьшение размеров этих зубов у молодых поколений.

Исторический контекст

Название "зубы мудрости" появилось не случайно — они прорезаются в зрелом возрасте, примерно между 18 и 25 годами. В древности считалось, что этот процесс символизирует начало взрослой жизни. В то время удаление зубов было редкостью, и проблемы часто приводили к воспалениям. Сегодня стоматология позволяет контролировать процесс и предотвращать осложнения с минимальным дискомфортом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Болезнь ушла, а риск остался: пять вирусов, которые крадут годы жизни
Острый характер и сладкая душа: зимняя закуска, влюбляющая с первого хруста
Рейтинг пернатых: какой попугай станет говоруном, а кто — вашим личным кошмаром
Не определилась с оттенком? Эта роза — тоже: растения, которые сами выбирают цвет лепестков
Забудьте про кефир: этот ингредиент делает оладьи воздушными, как из детства — пышнее не бывает
Когда город превращается в лабиринт: 5 приёмов, которые спасают туристов в незнакомых местах
Ледник судного дня уже тает: учёные нашли скрытую угрозу в глубинах океана
Машины, которые ломают глаза и привычную геометрию: как уродливый дизайн вдруг стал магнитом
Волосы не просто выпадают — они сдаются: что на самом деле стоит за этим и как вернуть былую густоту
Зуб мудрости растёт как вулкан: как успокоить боль, пока не стало поздно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.