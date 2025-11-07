Болезнь видно без анализов: рот первым сообщает о сбое в организме — обратите внимание на десны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:31
Здоровье

Диабет и здоровье десен связаны гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд. Воспаление в полости рта может напрямую влиять на уровень сахара в крови, а высокий сахар, в свою очередь, усиливает воспалительные процессы. Получается замкнутый круг, который важно вовремя распознать и разорвать, чтобы сохранить не только улыбку, но и общее здоровье.

Зубы
Фото: Designed by Freepik by asierromero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Диабет поражает десны

Диабет — хроническое заболевание, при котором повышенный уровень сахара в крови влияет на сосуды и нервы, ослабляет иммунную систему и мешает организму противостоять инфекциям. Это отражается и на полости рта. Избыток глюкозы в слюне создает идеальную среду для размножения бактерий, из-за чего быстро образуется зубной налет. Если его не удалить, он превращается в зубной камень, травмирует десну и провоцирует воспаление.

"Люди с диабетом в три раза чаще заболевают пародонтитом", — отметил преподаватель кафедры оральной медицины Гарвардской школы стоматологической медицины Дэвид Ву.

Сначала развивается гингивит — обратимое воспаление десен. Без лечения он переходит в пародонтит — инфекционное заболевание, которое разрушает ткани, удерживающие зуб. На этом этапе зубы начинают шататься, а со временем могут выпасть.

Обратная связь: как пародонтит ухудшает диабет

Проблема в том, что воспаление в полости рта усиливает резистентность к инсулину, мешая организму регулировать уровень сахара. Повышенный сахар, в свою очередь, делает заживление ран медленным и затрудняет лечение десен. Так формируется "порочный круг": диабет ухудшает течение пародонтита, а пародонтит — контроль диабета.

"Хроническое воспаление полости рта способствует обострению диабета", — предупредила Французская федерация диабетиков.

Особенно подвержены риску люди с плохо контролируемым диабетом 2 типа, когда уровень глюкозы стабильно высок. При этом воспаление может протекать скрытно, без выраженных болей, а заметные симптомы проявляются только на поздних стадиях.

Как распознать тревожные признаки

Десны — своеобразный индикатор внутреннего состояния организма. Их внешний вид и чувствительность многое говорят о метаболическом здоровье. На что стоит обратить внимание:

  1. десны стали красными, блестящими или припухшими;
  2. появилась кровоточивость при чистке зубов;
  3. ощущается неприятный запах изо рта;
  4. зубы стали подвижными;
  5. появляется сухость во рту.

"Эти ранние признаки часто безболезненны, но требуют немедленной консультации стоматолога", — подчеркнул Дэвид Ву.

Если такие симптомы присутствуют, визит к стоматологу откладывать нельзя. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы избежать серьезных последствий.

Советы: как защитить десны при диабете

  1. Чистите зубы дважды в день — не менее трёх минут, мягкой щеткой и пастой с фтором.
  2. Используйте зубную нить или ершики для очищения межзубных промежутков.
  3. Промывайте рот антисептическим раствором после еды, особенно при признаках воспаления.
  4. Ограничьте сладкое и белый хлеб, замените их овощами, орехами и цельнозерновыми продуктами.
  5. Регулярно проверяйте уровень сахара в крови и придерживайтесь назначений врача.
  6. Посещайте стоматолога не реже одного раза в год, а при хроническом диабете — каждые 6 месяцев.

Такие простые действия снижают риск воспаления и поддерживают здоровье полости рта на долгие годы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: редкая чистка зубов и пропуск вечерней гигиены.
    Последствие: образование налета и воспаление десен.
    Альтернатива: чистка после каждого приема пищи, использование ирригатора.
  • Ошибка: игнорирование кровоточивости десен.
    Последствие: переход гингивита в пародонтит.
    Альтернатива: профессиональная чистка у стоматолога и курс противовоспалительных средств.
  • Ошибка: самолечение народными средствами.
    Последствие: потеря времени и усугубление инфекции.
    Альтернатива: консультация стоматолога-хирурга, назначение скейлинга или кюретажа.

Главное вовремя начать лечение

Если пародонтит диагностирован на ранней стадии, лечение поможет не только сохранить зубы, но и улучшить контроль диабета. После устранения очага воспаления чувствительность к инсулину повышается, а уровень глюкозы становится стабильнее. Исследования показывают, что через 3-6 месяцев после терапии у пациентов снижается гликированный гемоглобин.

"Лечение заболеваний пародонта уменьшает хроническое воспаление, что может улучшить чувствительность к инсулину", — пояснил Дэвид Ву.

Таким образом, уход за полостью рта — это не косметическая процедура, а часть комплексного контроля диабета.

Таблица "Плюсы и минусы" профилактического ухода

Мера профилактики Плюсы Минусы
Ежедневная чистка зубов Уменьшает риск воспаления, улучшает дыхание Требует дисциплины
Использование зубной нити Удаляет налет между зубами Может вызывать кровоточивость при первых применениях
Регулярные визиты к стоматологу Ранняя диагностика проблем Стоимость услуг
Полоскание антисептиками Снижение числа бактерий Возможна сухость во рту
Контроль уровня сахара Улучшает общее здоровье Необходима постоянная самодисциплина

Мифы и правда

  • Миф: болезни десен — только следствие плохой гигиены.
    Правда: у людей с диабетом воспаление десен может развиваться даже при хорошем уходе из-за нарушений обмена веществ.
  • Миф: если десны не болят, все в порядке.
    Правда: начальная стадия пародонтита часто протекает без боли, но разрушение тканей уже идет.
  • Миф: пародонтит не лечится.
    Правда: современные методы (лазерная терапия, глубокая чистка, противовоспалительные гели) позволяют остановить процесс и сохранить зубы.

FAQ

Как выбрать зубную щетку при диабете?
Предпочтительно использовать мягкую щетину, чтобы не травмировать десны. Электрические щетки эффективнее удаляют налет.

Что лучше — ополаскиватель или ирригатор?
Ополаскиватель убивает бактерии, а ирригатор механически вымывает остатки пищи. В идеале их стоит сочетать.

Сколько стоит профессиональная чистка?
В зависимости от региона — от 2000 до 5000 рублей. При хроническом диабете часть процедур может покрываться страховкой.

Можно ли предотвратить пародонтит полностью?
Да, при регулярной гигиене и контроле сахара риск снижается более чем на 80%.

Воспаление в полости рта — не просто локальная проблема, а сигнал о системных сбоях в организме. Регулярная гигиена, визиты к стоматологу и стабильный уровень сахара помогают не только сохранить зубы, но и снизить риск осложнений, продлевая активную жизнь. Забота о деснах — это часть заботы о себе и своем будущем.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
