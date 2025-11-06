Тишина перед вспышкой: волна ВИЧ охватывает страну без шума и паники — цифры говорят сами за себя

В России фиксируют рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, и специалисты бьют тревогу: за последние месяцы ситуация ухудшилась сразу в нескольких регионах. Иркутская область, Хакасия и Коми стали зонами локальных вспышек, и медики объясняют это не только биологическими, но и социальными факторами.
По данным телеграм-канала Baza, только в Иркутской области за первые пять месяцев 2025 года выявлено 611 новых случаев заражения. Регион по-прежнему входит в число лидеров по числу инфицированных — здесь живёт более 31 тысяч человек с подтверждённым диагнозом. В Хакасии за восемь месяцев зафиксировано 180 случаев — рост составил 11% по сравнению с прошлым годом, особенно среди людей старше 50 лет. В Коми также отмечено увеличение числа заражений — на 7% за первые четыре месяца года.
По словам врача-инфекциониста Красногорской больницы Минздрава Московской области Виктора Саранчева, главная причина — сочетание социальных и поведенческих факторов: миграционные потоки, ограниченный доступ к медицинской помощи и сохраняющееся употребление инъекционных наркотиков.
"А именно: с высоким уровнем миграции, низкой доступностью медицинской помощи в отдалённых районах, а также сохраняющейся распространённостью инъекционного употребления наркотиков", — отметил врач-инфекционист Виктор Саранчев.
ВИЧ поражает клетки иммунной системы и постепенно разрушает естественную защиту организма. Без терапии инфекция переходит в стадию СПИДа, когда человек становится беззащитным перед обычными бактериями и вирусами.
"На поздних стадиях ВИЧ-инфекции развиваются тяжёлые оппортунистические инфекции, онкологические процессы и необратимые поражения внутренних органов", — пояснил врач-инфекционист Виктор Саранчев.
Вирус передаётся половым путём, через кровь (в том числе при использовании нестерильных игл или шприцев), а также от матери к ребёнку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Заражение через бытовые контакты невозможно: вирус не передаётся через рукопожатия, общую посуду или укусы насекомых, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Профилактика остаётся ключевым способом борьбы с эпидемией. Врач напомнил, что защита начинается с элементарных привычек:
"Эффективной мерой защиты является также информирование населения и регулярное тестирование — раннее выявление позволяет своевременно начать антиретровирусную терапию", — отметил специалист.
Современные препараты позволяют подавлять активность вируса до такого уровня, что он становится неопасен для окружающих, а жизнь пациента ничем не отличается от жизни здорового человека.
|Регион
|Рост/Снижение случаев
|Особенности
|Иркутская область
|-1,13%
|Высокий общий уровень заражения
|Республика Хакасия
|+11%
|Рост среди людей старше 50 лет
|Республика Коми
|+7%
|Увеличение в малых населённых пунктах
|Московская область
|-10,6% за 3 года
|Эффективная профилактика и доступность тестирования
ВИЧ-инфекция сегодня — не приговор. При раннем обращении к врачу и регулярном приёме терапии человек может вести активную жизнь, работать, строить семью и даже иметь здоровых детей. Главное — не прерывать лечение и наблюдаться у специалиста.
Как проходит тест на ВИЧ?
Достаточно сдать кровь в любой поликлинике или мобильном пункте. Результат обычно готов в течение трёх-пяти дней.
Можно ли заразиться у стоматолога или в салоне красоты?
Если используются одноразовые инструменты или проводится стерилизация, риск полностью исключён.
Можно ли родить здорового ребёнка при ВИЧ?
Да, при контроле врача и терапии риск передачи вируса снижается почти до нуля.
Первые упоминания о ВИЧ появились в начале 1980-х годов в США. Болезнь быстро распространилась по миру, став одной из крупнейших эпидемий XX века. В 1990-х Россия столкнулась с резким ростом заболеваемости — главным образом из-за инъекционного употребления наркотиков. С начала 2000-х годов государство активно развивает программы профилактики, тестирования и бесплатного лечения.
Сегодня рост ВИЧ в отдельных регионах России напоминает, что эпидемия ещё не побеждена. Но успех Московской области, где число случаев снижается, доказывает: профилактика, доступная медицина и информированность способны изменить ситуацию. Главное — не закрывать глаза на проблему и вовремя заботиться о своём здоровье.
