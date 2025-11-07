Оренбуржье идёт в бой: грипп атакует, но иммунитет оренбуржцев готов — вакцинация на шаг впереди

Осенние холода традиционно приносят волну простуд, но жители Оренбуржья встречают сезон во всеоружии. Несмотря на сезонный подъем ОРВИ, ситуация в регионе остается под контролем, а число привитых от гриппа постепенно растет.
На 44-й календарной неделе 2025 года — с 27 октября по 2 ноября — в области фиксируется стабильный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Медики отмечают привычную для осени динамику, однако все чаще в лабораторных анализах обнаруживается вирус гриппа. Как уточняют специалисты, активизировался штамм А (H3N2), что указывает на изменение эпидемиологической обстановки и требует повышенного внимания.
Параллельно с этим доля COVID-19 в общей структуре инфекций сократилась до 0,8 процента. По мнению экспертов, этот показатель говорит о снижении циркуляции коронавируса в регионе, хотя полностью исключать риск заражения пока рано. Главный санитарный врач региона напомнил, что даже при ослаблении пандемического давления расслабляться не стоит: сезонные вирусы по-прежнему опасны для групп риска.
Прививочную кампанию против гриппа уже прошли более 550 тысяч жителей Оренбургской области — это около 30 процентов населения региона. Для достижения устойчивого коллективного иммунитета требуется не менее 60 процентов привитых, подчёркивают специалисты.
"Вакцинация остаётся самым надёжным способом предотвратить тяжёлое течение болезни и избежать осложнений", — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство напоминает: вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому ежегодная прививка — не формальность, а необходимость. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и медицинским работникам, ежедневно контактирующим с пациентами. Кампания продолжается во всех городах и районах области, а пройти вакцинацию можно в ближайшей поликлинике по месту жительства. Об этом сообщает издание 56orb.ru со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
Роспотребнадзор региона держит ситуацию под постоянным наблюдением. Служба отслеживает не только динамику заболеваемости, но и обеспеченность пунктов вакцинации препаратами. При необходимости ведомство готово оперативно расширять охват населения и усиливать профилактические меры. Медики напоминают, что своевременная прививка и соблюдение элементарных мер гигиены остаются основными инструментами защиты в сезон простуд.
