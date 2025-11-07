Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оренбуржье идёт в бой: грипп атакует, но иммунитет оренбуржцев готов — вакцинация на шаг впереди

Здоровье

Осенние холода традиционно приносят волну простуд, но жители Оренбуржья встречают сезон во всеоружии.  Несмотря на сезонный подъем ОРВИ, ситуация в регионе остается под контролем, а число привитых от гриппа постепенно растет. 

Пожилая больная в маске
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске

Сезон без паники

На 44-й календарной неделе 2025 года — с 27 октября по 2 ноября — в области фиксируется стабильный уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Медики отмечают привычную для осени динамику, однако все чаще в лабораторных анализах обнаруживается вирус гриппа. Как уточняют специалисты, активизировался штамм А (H3N2), что указывает на изменение эпидемиологической обстановки и требует повышенного внимания.

Параллельно с этим доля COVID-19 в общей структуре инфекций сократилась до 0,8 процента. По мнению экспертов, этот показатель говорит о снижении циркуляции коронавируса в регионе, хотя полностью исключать риск заражения пока рано. Главный санитарный врач региона напомнил, что даже при ослаблении пандемического давления расслабляться не стоит: сезонные вирусы по-прежнему опасны для групп риска.

Вакцинация как защита

Прививочную кампанию против гриппа уже прошли более 550 тысяч жителей Оренбургской области — это около 30 процентов населения региона. Для достижения устойчивого коллективного иммунитета требуется не менее 60 процентов привитых, подчёркивают специалисты.

"Вакцинация остаётся самым надёжным способом предотвратить тяжёлое течение болезни и избежать осложнений", — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство напоминает: вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому ежегодная прививка — не формальность, а необходимость. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и медицинским работникам, ежедневно контактирующим с пациентами. Кампания продолжается во всех городах и районах области, а пройти вакцинацию можно в ближайшей поликлинике по месту жительства. Об этом сообщает издание 56orb.ru со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

Контроль и готовность

Роспотребнадзор региона держит ситуацию под постоянным наблюдением. Служба отслеживает не только динамику заболеваемости, но и обеспеченность пунктов вакцинации препаратами. При необходимости ведомство готово оперативно расширять охват населения и усиливать профилактические меры. Медики напоминают, что своевременная прививка и соблюдение элементарных мер гигиены остаются основными инструментами защиты в сезон простуд.

