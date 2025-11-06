Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмаль растёт снова: как гель заставляет зубы восстанавливаться
Кардио сжигает калории сегодня, силовые — завтра: как тренироваться, чтобы вес не вернулся
Собирать листья стало легче: новый метод для владельцев больших участков
В течение 20 минут всё раскупили: Якутск выпустил облигации — москвичи в числе лидеров по заявкам
Место, куда захочется сбежать от всех: пять приёмов, которые оживляют даже самый скучный балкон
Упругость кожи — дело привычки: простые шаги для восстановления молодости кожи лица и шеи
Собака зевает, а хозяин умиляется: почему этот жест на самом деле может быть криком о помощи
Я слушал её каждый день: Николай Басков признался, как Аллегрова помогла ему пережить боль
Мышцы просыпаются, даже когда вы лежите: упражнение, которое формирует ягодицы без зала

Утро начинается не с кофе: раскрыта неожиданная формула карьерного успеха

Здоровье

Исследование компании ZipHealth, опубликованное изданием New York Post, привлекло внимание своей неожиданной находкой: регулярная интимная активность утром может повысить эффективность на работе и даже повлиять на карьерный рост. Этот вывод разрушает привычные стереотипы о том, что утро — время спешки и кофе, а не удовольствий.

Постельная сцена
Фото: freepik by rawpixel.com
Постельная сцена

Энергия, фокус и мотивация

По данным опроса, 71 процент сотрудников, предпочитающих утренний секс, показывают более высокие результаты на работе. Ещё 70 процентов участников отметили, что выполняют все поставленные задачи, а у 58 процентов улучшилась концентрация. Кроме того, 57 процентов респондентов сообщили о росте мотивации, а 54 процента — об общем удовлетворении трудом.

Утренние ласки активируют выработку эндорфинов и окситоцина — гормонов удовольствия и привязанности. Эти вещества снижают уровень кортизола, помогая справляться со стрессом и тревожностью. Благодаря этому человек чувствует себя энергичнее, спокойнее и увереннее, что напрямую сказывается на эффективности в течение дня.

"Регулярная интимная активность утром стабилизирует настроение и улучшает когнитивные функции", — отметил исследователь в области поведенческой психологии Майкл Харрисон.

Влияние на карьерный рост

Результаты исследования удивили даже самих учёных. Каждый пятый участник, начинавший день с интимной близости, за последний год получил повышение или прибавку к зарплате. Эксперты считают, что дело не только в гормонах: утренний секс повышает уверенность в себе, снижает внутренние барьеры и способствует положительному восприятию окружающих.

Психологи отмечают, что чувство удовлетворения и эмоционального равновесия помогает сотрудникам легче адаптироваться к стрессовым ситуациям, быстрее принимать решения и эффективнее выстраивать коммуникацию с коллегами.

Почему именно утро

С физиологической точки зрения, утро действительно лучшее время для интимной активности. Уровень тестостерона у мужчин достигает пика, а у женщин усиливается чувствительность к окситоцину, что делает процесс более эмоционально насыщенным.

Кроме того, лёгкая физическая нагрузка, которой является секс, способствует ускорению кровообращения, насыщению мозга кислородом и улучшению обмена веществ. По сути, это приятная альтернатива зарядке, только с более выраженным антистресс-эффектом.

Психологический аспект

Секс по утрам способен выполнять роль естественной медитации. Он помогает замедлить поток тревожных мыслей, сосредоточиться на настоящем моменте и снизить уровень внутреннего напряжения.

"Интимная активность запускает сложную цепочку нейрохимических реакций, которые создают ощущение спокойствия и эмоциональной устойчивости", — пояснила нейропсихолог Эмили Скотт.

По её словам, подобное состояние можно сравнить с эффектом после короткой дыхательной практики или занятий йогой: человек чувствует себя уравновешенным и собранным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • ошибка: откладывать близость из-за нехватки времени;
    → последствие: эмоциональное отчуждение, стресс и раздражительность;
    → альтернатива: выделить хотя бы 10 минут утром для физической и эмоциональной связи с партнёром.

  • ошибка: воспринимать секс как "физическую задачу";
    → последствие: отсутствие расслабления и пользы для психики;
    → альтернатива: рассматривать интим как форму заботы и восстановления энергии.

  • ошибка: чрезмерная активность после бессонной ночи;
    → последствие: утомление и снижение концентрации;
    → альтернатива: ограничиться лёгкой лаской или совместным завтраком с элементами телесного контакта.

Плюсы и минусы утреннего секса

Плюсы Минусы
Повышает уровень эндорфинов и серотонина Может сократить время на сборы на работу
Улучшает концентрацию и креативность Требует синхронного режима партнёров
Снижает стресс и тревожность Не подходит при недосыпе
Повышает уверенность и продуктивность Может вызвать лёгкую усталость при интенсивности
Укрепляет отношения и эмоциональную связь Иногда требует перестройки утреннего расписания

Советы шаг за шагом

  1. просыпайтесь на 10-15 минут раньше, чтобы не торопиться;

  2. избегайте гаджетов до окончания утреннего ритуала — мозг должен быть расслаблен;

  3. не переедайте на завтрак сразу после — дайте организму время адаптироваться;

  4. если нет партнёра, замените практику дыхательными упражнениями или йогой, чтобы достичь схожего эффекта по уровню гормонов.

Влияние на здоровье и настроение

Медицинские наблюдения показывают, что регулярная интимная активность способствует укреплению иммунной системы. После оргазма в организме повышается уровень иммуноглобулина A — антитела, защищающего от вирусных инфекций. Также активизируется работа лимфатической системы, что ускоряет выведение токсинов.

Кроме того, утренний секс нормализует артериальное давление и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Он может снизить риск инфарктов и инсультов, поскольку действует как естественная тренировка для сердца.

Сравнение с другими утренними привычками

Привычка Основной эффект Влияние на настроение Продолжительность действия
Кофе Стимулирует нервную систему Кратковременный подъём 2-3 часа
Зарядка Активирует мышцы Средний 4-5 часов
Секс Балансирует гормоны и улучшает самочувствие Длительный и устойчивый эффект 6-8 часов

Таким образом, утренний секс не только не уступает привычным способам "проснуться", но и превосходит их по длительности положительного эффекта.

FAQ

Как часто стоит практиковать утренний секс?
Оптимально — 2-3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы поддерживать баланс гормонов и высокий уровень энергии.

Можно ли добиться похожего эффекта без партнёра?
Да. Физическая активность, лёгкая растяжка и дыхательные практики также активируют эндорфины и помогают сосредоточиться.

Стоит ли заниматься сексом перед важной встречей или экзаменом?
Да, если вы выспались и не чувствуете усталости — утренний контакт снижает тревожность и помогает думать яснее.

Мифы и правда

Миф: утренний секс утомляет и снижает работоспособность.
Правда: умеренная активность, наоборот, повышает концентрацию и устойчивость к стрессу.

Миф: он отвлекает от дел.
Правда: благодаря гормональной регуляции человек становится собраннее и спокойнее.

Миф: эффект длится только несколько минут.
Правда: положительное влияние сохраняется до конца рабочего дня.

Влияние на отношения

Помимо физиологических и когнитивных эффектов, утренний секс укрепляет эмоциональные связи между партнёрами. Совместное пробуждение и физическая близость формируют чувство доверия и безопасности, что положительно влияет на психологическое состояние.

"Совместные утренние ритуалы — это фундамент стабильных отношений. Они усиливают эмпатию и формируют ощущение поддержки", — считает семейный психотерапевт Лаура Беннетт.

Такая близость помогает парам легче решать конфликты, снижает уровень раздражительности и укрепляет эмоциональную устойчивость.

3 интересных факта

  1. Во время утреннего секса у мужчин уровень тестостерона в среднем на 25-30% выше, чем вечером.

  2. Женщины чаще отмечают улучшение настроения и самочувствия после интимной активности до начала дня.

  3. Пары, начинающие утро с близости, демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности браком, чем те, кто ограничивается вечерними контактами.

Исторический контекст

Ещё в древнеиндийских трактатах "Камасутра" утренние ласки назывались "ритуалом жизненной энергии", пробуждающим тело и ум. В средневековой Европе считалось, что интим утром способствует ясности ума и вдохновению — особенно у художников и поэтов. Современная наука подтверждает: древние наблюдения имели под собой реальную биохимическую основу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Новости спорта
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Военные новости
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Популярное
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал

Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.

Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Собирать листья стало легче: новый метод для владельцев больших участков
В течение 20 минут всё раскупили: Якутск выпустил облигации — москвичи в числе лидеров по заявкам
Место, куда захочется сбежать от всех: пять приёмов, которые оживляют даже самый скучный балкон
Упругость кожи — дело привычки: простые шаги для восстановления молодости кожи лица и шеи
Собака зевает, а хозяин умиляется: почему этот жест на самом деле может быть криком о помощи
Я слушал её каждый день: Николай Басков признался, как Аллегрова помогла ему пережить боль
Мышцы просыпаются, даже когда вы лежите: упражнение, которое формирует ягодицы без зала
Отёки на глазах исчезнут быстро: проверенные приёмы, работающие мгновенно
Детские глаза не любят темноты: 4 неожиданных шага, которые способны замедлить близорукость
Плоское лицо и большой мозг: загадка, которая поставила эволюцию на паузу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.