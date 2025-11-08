Мы перестали спать правильно: учёные объяснили, почему однородный восьмичасовой сон стал аномалией

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

До появления электричества человек редко спал всю ночь без перерыва. Естественный ритм сна включал две фазы — первый и второй сон, между которыми люди проводили час-другой в бодрствовании. Об этом свидетельствуют литературные источники, хроники и этнографические наблюдения. Современные учёные объясняют этот феномен с точки зрения биологии: организм человека по-прежнему хранит следы древнего ритма, и ночные пробуждения — не сбой, а отголосок естественного цикла.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бессонница

Исторические привычки сна

В античных текстах и средневековых дневниках часто упоминается так называемый "час между снами". Люди ложились сразу после заката, спали около четырёх часов, а затем просыпались ближе к полуночи. Этот промежуток считался благоприятным временем для чтения, молитв, домашних дел или бесед с семьёй. Потом наступал "второй сон" — до самого рассвета.

"Час, который прерывает первый сон", — писали древние хронисты, описывая естественный ритм ночи.

Такой двухфазный сон помогал легче переносить долгие зимние ночи и сохранять ощущение времени. Он был частью жизни вплоть до XIX века, когда электричество кардинально изменило наш распорядок.

Как электричество изменило сон

С появлением искусственного освещения люди стали ложиться позже. Свет ламп и экранов подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Мозг перестаёт воспринимать вечер как сигнал ко сну, и ночной перерыв исчезает. Современный "восьмичасовой" сон — это, по сути, искусственно созданная норма, продиктованная удобством индустриального мира, где рабочий день начинается по расписанию, а не с рассветом.

Интересно, что эксперименты, проведённые в условиях отсутствия электрического света, показывают: если человек живёт в естественном ритме дня и ночи, двухфазный сон возвращается сам собой уже через несколько дней. Такой режим до сих пор сохраняется в общинах, где нет электричества — например, у некоторых африканских и южноамериканских народов.

Свет и биологические ритмы

Утренний свет играет решающую роль в регулировании циркадных ритмов. Именно он "синхронизирует" наш внутренний биологический будильник, помогает проснуться и настроиться на активность. В северных широтах зимой его особенно не хватает, что объясняет сезонную сонливость, апатию и нарушения сна.

Учёные издания ScienceAlert провели интересный эксперимент: участникам показывали короткие ролики с разным уровнем освещённости в виртуальной реальности. Люди оценивали вечерние сцены как более "долгие" по времени, чем утренние. Те, у кого было плохое настроение, также воспринимали время медленнее. Это доказывает, насколько сильно освещение влияет не только на сон, но и на восприятие времени и эмоций.

Как действовать, если просыпаетесь ночью

Если вы часто просыпаетесь среди ночи — не паникуйте. Это не обязательно признак бессонницы.

Не смотрите на часы. Постоянный контроль времени усиливает тревогу. Займитесь спокойным делом. Можно почитать, послушать музыку или сделать дыхательное упражнение. Избегайте яркого света. Даже короткий контакт с экраном смартфона может "разбудить" мозг. Вернитесь в постель, когда появится сонливость. Это поможет восстановить естественный ритм.

"Если вы проснулись ночью, не считайте минуты без сна, а займитесь каким-то спокойным делом", — советуют эксперты в области когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: усиленно пытаться заснуть, ворочаясь в постели.

усиленно пытаться заснуть, ворочаясь в постели. Последствие: усиление тревоги и повышение уровня кортизола.

усиление тревоги и повышение уровня кортизола. Альтернатива: встать, сделать несколько спокойных действий и дождаться естественной сонливости.

встать, сделать несколько спокойных действий и дождаться естественной сонливости. Ошибка: смотреть телевизор или ленту соцсетей.

смотреть телевизор или ленту соцсетей. Последствие: подавление выработки мелатонина.

подавление выработки мелатонина. Альтернатива: использовать тёплый приглушённый свет и избегать экранов.

использовать тёплый приглушённый свет и избегать экранов. Ошибка: пить кофе или энергетики после обеда.

пить кофе или энергетики после обеда. Последствие: нарушение цикла сна.

нарушение цикла сна. Альтернатива: заменить кофе травяным чаем или водой с лимоном.

Плюсы и минусы современного сна

Плюсы восьмичасового сна Минусы по сравнению с двухфазным Подходит для рабочего графика Нарушает природные ритмы Позволяет лучше планировать день Повышает зависимость от искусственного света Снижает риск дневной усталости Делает организм менее гибким к смене времени

FAQ

Почему я просыпаюсь в 3-4 часа ночи?

Это может быть естественным откликом организма на старинный двухфазный ритм сна, а не симптомом болезни.

Как улучшить качество сна зимой?

Больше времени проводите на утреннем солнце и уменьшите использование экранов вечером.

Нужно ли спать строго 8 часов?

Нет. Кому-то хватает шести часов, другим нужно девять. Главное — чтобы вы чувствовали бодрость днём.

Мифы и правда

Миф: пробуждение ночью — признак бессонницы.

пробуждение ночью — признак бессонницы. Правда: это естественная фаза сна, свойственная человеку с древности.

это естественная фаза сна, свойственная человеку с древности. Миф: только полный восьмичасовой сон полезен для мозга.

только полный восьмичасовой сон полезен для мозга. Правда: ценность сна определяется его глубиной и регулярностью, а не длительностью.

ценность сна определяется его глубиной и регулярностью, а не длительностью. Миф: искусственный свет безопасен вечером.

искусственный свет безопасен вечером. Правда: синий спектр света подавляет выработку мелатонина и нарушает засыпание.

Исторический контекст

До индустриальной эпохи сон был тесно связан с природными циклами. В Средневековье даже существовали термины "первый сон" и "второй сон", а "ночное бодрствование" считалось временем тишины и уединения. С развитием освещения, железных дорог и фабрик человечество перешло к однофазному сну, подстроенному под ритм работы, но при этом потеряло часть естественной гармонии с биологическими часами.

3 интересных факта

В старинных английских домах существовали "ночные комнаты" — специальные места для бодрствования между снами. В некоторых африканских племенах двухфазный сон до сих пор является нормой. В экспериментах без искусственного света люди возвращаются к такому ритму уже через неделю.

Просыпаться ночью — естественно. Это не сбой, а наследие древней системы сна, при которой люди спали в два этапа. Современный мир со светом и гаджетами нарушил этот баланс, но восстановить его можно, если следовать природным ритмам света и темноты.