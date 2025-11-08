Мы перестали спать правильно: учёные объяснили, почему однородный восьмичасовой сон стал аномалией

До появления электричества человек редко спал всю ночь без перерыва. Естественный ритм сна включал две фазы — первый и второй сон, между которыми люди проводили час-другой в бодрствовании. Об этом свидетельствуют литературные источники, хроники и этнографические наблюдения. Современные учёные объясняют этот феномен с точки зрения биологии: организм человека по-прежнему хранит следы древнего ритма, и ночные пробуждения — не сбой, а отголосок естественного цикла.
В античных текстах и средневековых дневниках часто упоминается так называемый "час между снами". Люди ложились сразу после заката, спали около четырёх часов, а затем просыпались ближе к полуночи. Этот промежуток считался благоприятным временем для чтения, молитв, домашних дел или бесед с семьёй. Потом наступал "второй сон" — до самого рассвета.
"Час, который прерывает первый сон", — писали древние хронисты, описывая естественный ритм ночи.
Такой двухфазный сон помогал легче переносить долгие зимние ночи и сохранять ощущение времени. Он был частью жизни вплоть до XIX века, когда электричество кардинально изменило наш распорядок.
С появлением искусственного освещения люди стали ложиться позже. Свет ламп и экранов подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Мозг перестаёт воспринимать вечер как сигнал ко сну, и ночной перерыв исчезает. Современный "восьмичасовой" сон — это, по сути, искусственно созданная норма, продиктованная удобством индустриального мира, где рабочий день начинается по расписанию, а не с рассветом.
Интересно, что эксперименты, проведённые в условиях отсутствия электрического света, показывают: если человек живёт в естественном ритме дня и ночи, двухфазный сон возвращается сам собой уже через несколько дней. Такой режим до сих пор сохраняется в общинах, где нет электричества — например, у некоторых африканских и южноамериканских народов.
Утренний свет играет решающую роль в регулировании циркадных ритмов. Именно он "синхронизирует" наш внутренний биологический будильник, помогает проснуться и настроиться на активность. В северных широтах зимой его особенно не хватает, что объясняет сезонную сонливость, апатию и нарушения сна.
Учёные издания ScienceAlert провели интересный эксперимент: участникам показывали короткие ролики с разным уровнем освещённости в виртуальной реальности. Люди оценивали вечерние сцены как более "долгие" по времени, чем утренние. Те, у кого было плохое настроение, также воспринимали время медленнее. Это доказывает, насколько сильно освещение влияет не только на сон, но и на восприятие времени и эмоций.
Если вы часто просыпаетесь среди ночи — не паникуйте. Это не обязательно признак бессонницы.
"Если вы проснулись ночью, не считайте минуты без сна, а займитесь каким-то спокойным делом", — советуют эксперты в области когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.
|Плюсы восьмичасового сна
|Минусы по сравнению с двухфазным
|Подходит для рабочего графика
|Нарушает природные ритмы
|Позволяет лучше планировать день
|Повышает зависимость от искусственного света
|Снижает риск дневной усталости
|Делает организм менее гибким к смене времени
Это может быть естественным откликом организма на старинный двухфазный ритм сна, а не симптомом болезни.
Больше времени проводите на утреннем солнце и уменьшите использование экранов вечером.
Нет. Кому-то хватает шести часов, другим нужно девять. Главное — чтобы вы чувствовали бодрость днём.
До индустриальной эпохи сон был тесно связан с природными циклами. В Средневековье даже существовали термины "первый сон" и "второй сон", а "ночное бодрствование" считалось временем тишины и уединения. С развитием освещения, железных дорог и фабрик человечество перешло к однофазному сну, подстроенному под ритм работы, но при этом потеряло часть естественной гармонии с биологическими часами.
Просыпаться ночью — естественно. Это не сбой, а наследие древней системы сна, при которой люди спали в два этапа. Современный мир со светом и гаджетами нарушил этот баланс, но восстановить его можно, если следовать природным ритмам света и темноты.
