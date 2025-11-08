Пустой желудок, ясная голова: учёные нашли неожиданную связь между голодом и концентрацией

Интервальное голодание давно стало одним из самых обсуждаемых способов поддержания здоровья и контроля веса. Однако до сих пор существовало мнение, что отказ от пищи может негативно сказаться на работе мозга — мол, без завтрака сложно думать, принимать решения и концентрироваться. Новое исследование американских ученых опровергло этот миф, показав, что умеренное голодание не мешает мыслительным процессам и не снижает когнитивные способности.
Команда специалистов из Американской психологической ассоциации провела масштабный метаанализ, изучив 71 научную работу, где сравнивались результаты когнитивных тестов у людей, которые голодали, и тех, кто недавно поел. В общей сложности в анализе участвовали около 3,5 тысячи человек. Средняя длительность голодания составляла 12 часов.
Результаты оказались неожиданными: у участников, которые не ели несколько часов, показатели внимания, памяти и скорости реакции практически не отличались от тех, кто принимал пищу в обычном режиме.
"Мы не нашли доказательств, что кратковременное голодание снижает умственные способности", — отметили авторы исследования.
Выяснилось, что при временном отказе от еды мозг продолжает работать стабильно. Более того, в отсутствие поступления глюкозы организм начинает использовать кетоновые тела, вырабатываемые из жиров, что может даже положительно влиять на концентрацию и устойчивость к стрессу.
|Показатель
|После приема пищи
|После кратковременного голодания
|Внимание
|Без изменений
|Без изменений
|Скорость реакции
|Обычная
|Сохраняется
|Память
|Нормальная
|Практически не отличается
|Эмоциональное состояние
|Стабильное
|Слегка повышена концентрация
|Принятие решений
|Не изменяется
|Не изменяется
Единственное отклонение наблюдалось при более длительном воздержании — после 12 часов и более когнитивная активность немного снижалась, особенно в тестах, связанных с пищевыми стимулами (например, при запоминании слов "яблоко", "хлеб", "сыр"). Однако при нейтральных заданиях различий между "голодными" и "сытыми" участниками не было вовсе.
А что если мозгу действительно нужно постоянное питание? Оказывается, не совсем. Исследования показали, что организм умеет гибко адаптироваться. Когда запасы гликогена в печени исчерпываются, тело начинает использовать жиры в качестве источника энергии. Этот процесс запускает выработку кетоновых тел — природного "топлива" для мозга, которое делает мышление даже более стабильным при длительных перерывах между приемами пищи.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает чувствительность к инсулину
|Может вызвать раздражительность у новичков
|Способствует снижению веса
|Противопоказано при диабете и анемии
|Активирует клеточное восстановление
|Требует адаптации и дисциплины
|Может продлить жизнь клеток мозга
|Нельзя применять детям без наблюдения врача
Выбирайте мягкие схемы — например, 14/10 или 16/8. Главное — не доводить организм до стресса.
У диетологов и нутрициологов цены варьируются от 1500 до 5000 рублей за первичный приём.
Оба метода работают, если подходят по образу жизни. Голодание проще тем, что не требует постоянных подсчётов и взвешиваний.
Практика голодания известна с древности — её использовали для очищения тела и разума. В разных культурах она была частью религиозных традиций: от постов в христианстве до рамадана в исламе. Современные исследования лишь подтвердили, что в умеренных пределах голодание действительно помогает телу восстанавливаться и сохранять ясность ума.
Новое исследование американских ученых показало, что кратковременное голодание не ухудшает когнитивные способности и не мешает работе мозга. Напротив, при умеренном отказе от еды организм перестраивается, используя альтернативные источники энергии — кетоновые тела, которые поддерживают активность нейронов. Однако при длительном голодании возможны небольшие спады концентрации, особенно при выполнении задач, связанных с пищевыми стимулами. Для взрослых интервальное голодание безопасно при разумном подходе, но детям и подросткам важно соблюдать регулярное питание.
