Когда тишина звенит: что означает шум в ушах и почему его нельзя игнорировать

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Звон или шум в ушах, известный как тиннитус, может быть первым сигналом развивающейся тугоухости и требует внимания специалиста, если не проходит в течение нескольких дней. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паническая атака

По словам оториноларинголога, звон в ушах возникает из-за нарушения кровоснабжения волосковых клеток слухового нерва. Такое состояние может быть следствием гипертонии, остеохондроза, стресса, переутомления, воздействия громких звуков или курения.

"Звон в ушах называется тиннитусом. Он возникает, когда происходит ишемия — недостаточное питание волосковых клеток слухового нерва. Это первый признак сенсоневральной тугоухости, при которой начинается воспаление и угасание клеток внутреннего уха", — пояснил Зайцев.

Он подчеркнул, что при игнорировании первых симптомов состояние может быстро прогрессировать. Постепенно шум становится постоянным, мешает концентрации и отдыху, а в дальнейшем приводит к заметному снижению слуха.

"Сначала это может быть звон, писк или шум, но со временем звук становится постоянным. Человек с ним просыпается и засыпает, а вслед за этим слух начинает заметно ухудшаться. Это происходит потому, что пораженные клетки перестают выполнять свою функцию", — добавил врач.

Зайцев подчеркнул, что при регулярном шуме в ушах откладывать визит к врачу нельзя. Если неприятные ощущения сохраняются хотя бы неделю, важно пройти обследование. На ранней стадии состояние хорошо поддается коррекции с помощью физиопроцедур и медикаментозного лечения. По словам врача, чем раньше пациент обращается за помощью, тем выше шансы полностью избавиться от звона и предотвратить развитие осложнений.