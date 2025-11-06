Тревожный сигнал ног: когда безобидные отеки превращаются в опасный симптом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Отеки на ногах могут быть как безобидной реакцией на усталость, так и признаком серьезных заболеваний — от проблем с венами до нарушений обмена веществ. О причинах и мерах профилактики в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По словам специалиста, кратковременные отеки чаще всего связаны с внешними факторами и не представляют опасности. Но если припухлость сохраняется дольше обычного, это уже повод обратить внимание на состояние сосудов и обменных процессов.

"Отеки могут появляться после тренировки, длительной ходьбы или употребления соленой пищи — это нормальная реакция организма. Но если они не проходят, сопровождаются болью или тяжестью в ногах, стоит насторожиться, это может указывать на заболевание вен или обмена веществ", — пояснила Беляева.

Она отметила, что в норме отечность должна исчезать в течение одного-двух дней. Если этого не происходит, необходимо обратиться к врачу — для начала к хирургу или флебологу, чтобы исключить венозные или лимфатические нарушения.

"Длительная отечность всегда требует внимания. Причина может быть связана с венами, лимфооттоком или даже с приемом лекарственных препаратов. Если отеки держатся больше пары дней, это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать", — подчеркнула врач.

В качестве профилактики Беляева советует выбирать удобную обувь, после длительной нагрузки давать ногам отдых в приподнятом положении и делать легкий массаж для улучшения кровообращения. Также, по словам врача, полезны контрастные водные процедуры, которые укрепляют сосуды и снижают риск отеков. При склонности к ним специалист рекомендует обсудить с флебологом использование компрессионного трикотажа.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
