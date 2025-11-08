Модно, дорого и бессмысленно: почему курс капельниц для печени не заменит врача и анализов

7:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфузионная терапия — модный тренд в сфере "оздоровительных" процедур. Многие клиники и частные кабинеты предлагают капельницы для детоксикации организма и поддержки печени. Однако врачи предупреждают: такие вмешательства небезопасны, если проводятся без назначения специалиста.

Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info Капельница

Исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова рассказала, почему "капельницы для здоровья" нельзя считать безобидной профилактикой.

"Такой подход может быть частью комплексного лечения. Например, при заболеваниях печени я назначаю гептрал, но не всем пациентам. Это зависит от активности заболевания и состояния интоксикации", — пояснила Нурия Дианова.

Что такое инфузионная терапия

Инфузионная терапия — это метод, при котором лекарственные растворы вводятся внутривенно, минуя желудочно-кишечный тракт. С медицинской точки зрения, это эффективный способ быстро доставить активные вещества в кровь. Такие процедуры действительно применяются при интоксикациях, инфекциях, обезвоживании, тяжёлых нарушениях обмена веществ или заболеваниях печени.

Но важно понимать: терапия, которая назначается в стационаре, и "капельницы для очищения" в частных клиниках — далеко не одно и то же.

"Назначать их, как сказано на некоторых сайтах, "при погрешностях в питании” и "для очистки от токсинов” нельзя", — подчеркнула Дианова.

Почему капельницы без обследования опасны

Перед любыми внутривенными процедурами необходимо убедиться, что организму они действительно нужны. Врач проводит обследование, оценивает состояние печени, уровень воспаления и функцию других органов. Без этого можно навредить, подчеркивает Газета.Ru.

Обязательные анализы перед процедурой:

общий анализ крови;

биохимический анализ (печёночные ферменты, билирубин, электролиты);

исследование функции щитовидной железы;

оценка уровня витаминов и микроэлементов.

Если не провести диагностику, можно не только не получить пользы, но и усугубить скрытую патологию. Например, при нарушении функции почек некоторые компоненты капельниц будут выводиться медленно и вызовут интоксикацию.

"Назначить себе самому капельницы — невозможно", — подчёркивает врач.

Когда капельницы действительно нужны

Инфузионная терапия применяется только при определённых показаниях. При заболеваниях печени врач оценивает активность процесса.

Высокая или умеренная активность: требуется внутривенное введение препаратов, например гептрала, чтобы снять интоксикацию.

Низкая активность: достаточно таблеток или капсул, без капельниц.

Таким образом, капельницы — это не средство "омоложения" или "очистки от токсинов", а часть медицинского лечения при конкретных диагнозах: гепатитах, жировом гепатозе, холестазе и других.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: делать капельницы по совету из интернета.

Последствие: риск аллергии, передозировки или ухудшения состояния.

Альтернатива: пройти обследование у врача, который определит показания. Ошибка: считать капельницу способом "очистить организм".

Последствие: заблуждение, которое мешает выявить настоящую причину недомогания.

Альтернатива: наладить питание, ограничить алкоголь, скорректировать образ жизни. Ошибка: использовать капельницы для стимуляции мозга или повышения энергии.

Последствие: отсутствие эффекта, возможная нагрузка на сердце и печень.

Альтернатива: обследовать щитовидную железу, уровень витаминов и железа.

Диагностика важнее процедуры

"У любой патологии может быть огромное количество причин, и важно все их проверить, собрать анамнез, проанализировать образ жизни перед тем, как назначить верное лечение", — отметила Нурия Дианова.

Врач объяснила, что многие клиенты готовы платить за курс капельниц, но не проходят полноценную диагностику, которая стоит примерно столько же. При этом именно диагностика позволяет понять, что действительно происходит в организме.

Например, если у человека проблемы с щитовидной железой, он может жаловаться на забывчивость, раздражительность и усталость. Но в этом случае "капельницы для стимуляции мозга" не помогут — необходимо лечить эндокринное заболевание.

А что если хочется "поддержать печень"?

Поддерживать печень можно и без инфузий — безопасно и физиологично.

Сбалансированное питание: уменьшить жирное, жареное и алкоголь.

Контроль веса: ожирение напрямую влияет на работу печени.

Достаток воды: помогает естественному выведению токсинов.

Физическая активность: ускоряет обмен веществ.

Регулярные анализы: раз в год стоит проверять печёночные ферменты и уровень холестерина.

Такой подход работает лучше любой "детокс-капельницы".

Плюсы и минусы инфузионной терапии

Параметр Плюсы Минусы Эффективность быстрое поступление лекарства в кровь действует только при правильных показаниях Применение часть комплексного лечения не подходит для профилактики Безопасность под контролем врача — безопасна при самостоятельном использовании — риск осложнений

FAQ: частые вопросы

Можно ли ставить капельницы для профилактики?

Нет. Любая инфузионная терапия должна назначаться врачом по результатам обследования.

Почему капельницы вредны без показаний?

Они могут вызвать аллергические реакции, перегрузку печени и почек, нарушить водно-солевой баланс.

Есть ли альтернатива "оздоровительным капельницам"?

Да: здоровое питание, отказ от алкоголя, контроль веса и витаминотерапия под наблюдением врача.

Мифы и правда

Миф: капельницы очищают печень от токсинов.

Правда: печень очищает организм сама, если здорова. Капельницы нужны только при болезни.

Миф: инфузии — это безвредная профилактика.

Правда: при ошибке в дозировке или составе возможны серьёзные осложнения.

Миф: после капельницы человек чувствует "прилив сил".

Правда: улучшение может быть кратковременным эффектом плацебо.

3 интересных факта

Печень — единственный орган, способный к полному восстановлению, если устранить причину повреждения. Детоксикационные капельницы часто содержат витамины группы B, магний и аминокислоты, но их можно получить и с пищей. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует инфузионную терапию без медицинских показаний.