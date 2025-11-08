Не жир, а вода: как понять, не скрываются ли за вашим лишним весом отеки

Иногда цифра на весах растёт вовсе не из-за жира. Лишние килограммы могут быть результатом задержки жидкости — состояния, при котором в тканях скапливается вода.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Анна Одерий объяснила, как отличить отеки от лишнего веса, какие болезни могут стоять за этим симптомом и когда пора обращаться к врачу.

"Отеки — это не просто косметический дефект и не "лишний вес”. Это сигнал организма, что нарушился внутренний баланс поступления и выведения жидкости", — подчеркнула Анна Одерий.

Что такое отеки и почему они возникают

В норме вода в организме распределяется строго между сосудами, клетками и межклеточным пространством. Когда этот баланс нарушается, жидкость выходит за пределы сосудов и задерживается в тканях. Так формируется отек.

Причин у этого состояния множество — от переедания соли до серьёзных заболеваний сердца, почек или щитовидной железы. Сам по себе отек не является болезнью: он лишь указывает на то, что в организме нарушен механизм водного обмена.

"Отеки могут свидетельствовать о нарушениях работы сердца, почек, щитовидной железы или гормональном дисбалансе", — пояснила врач, которую цитирует Газета.Ru.

Основные медицинские причины:

Проблемы с сердцем: кровь застаивается в нижней части тела, к вечеру ноги становятся тяжёлыми, появляется ощущение тесной обуви.

Проблемы с почками: жидкость не выводится, из-за чего по утрам появляются припухлости под глазами.

Гипотиреоз: при снижении функции щитовидной железы отеки плотные, кожа бледная и прохладная, лицо становится "маскообразным".

Гормональные колебания: задержка жидкости может возникать перед менструацией или во время беременности.

Некоторые лекарства тоже способны вызывать отеки — например, глюкокортикоиды, антидепрессанты или препараты для снижения давления (блокаторы кальциевых каналов).

Как отличить отеки от лишнего жира

На первый взгляд отеки и набор веса могут выглядеть одинаково. Однако есть простые способы отличить одно от другого.

1. Изменчивость в течение суток

При отеках тело меняется в течение дня: утром — отёкшее лицо, вечером — тяжёлые ноги. Жировая ткань так быстро не "двигается".

2. Проверка пальцем

Аккуратно надавите на кожу голени или стопы. Если остаётся ямка, которая медленно выравнивается — это отек. При жировых отложениях кожа просто упругая.

3. Темпы набора веса

При отеках вес может увеличиться на 1-2 кг за день или два. Жир так быстро не накапливается.

4. Ощущения

Отеки сопровождаются чувством распирания, тяжести, неудобством в одежде и обуви.

"Если вес растёт, но при этом питание остаётся прежним, а тело кажется "налитым” — это повод проверить, не связано ли это с задержкой жидкости", — добавила Анна Одерий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться "согнать” отеки с помощью мочегонных без назначения врача.

Последствие: нарушение водно-солевого баланса и риск обезвоживания.

Альтернатива: выяснить причину отеков у врача, который подберёт безопасное лечение. Ошибка: полностью исключать воду из рациона.

Последствие: организм, наоборот, начнёт удерживать жидкость.

Альтернатива: пить 1,5-2 литра чистой воды в день, если нет противопоказаний. Ошибка: считать отеки "временными” и не обращать внимания.

Последствие: можно пропустить начало серьёзного заболевания.

Альтернатива: наблюдать за изменениями веса и при необходимости пройти обследование.

Когда нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев отеки — временное явление, связанное с питанием или образом жизни. Но если они появляются без видимой причины и держатся дольше нескольких дней, необходимо обратиться к специалисту.

Срочно к врачу, если:

отеки не проходят после сна;

вес увеличивается на 2-3 кг за короткий срок;

появляются одышка, учащённое сердцебиение, слабость;

отеки плотные, не продавливаются пальцем;

есть хронические болезни сердца, почек или щитовидной железы.

"Начать можно с терапевта — он направит к кардиологу, нефрологу или эндокринологу, в зависимости от причины", — советует Одерий.

Как помочь себе безопасно

Есть несколько простых способов, которые помогут снизить выраженность отеков и улучшить самочувствие.

Следите за питьевым режимом: недостаток воды заставляет организм удерживать жидкость.

Ограничьте соль: она задерживает воду, усиливая отеки.

Больше двигайтесь: умеренная физическая активность стимулирует кровообращение.

Избегайте тесной одежды: она мешает нормальному оттоку крови и лимфы.

Не злоупотребляйте алкоголем и сладкими напитками: они провоцируют задержку жидкости.

А что если отеки связаны с образом жизни?

Иногда причина кроется в повседневных привычках. Сидячая работа, недостаток сна, переизбыток соли, кофе и стресс — всё это способствует задержке жидкости. В таком случае помогут регулярные прогулки, нормализация режима дня и сбалансированное питание.

Плюсы и минусы самостоятельных мер

Метод Плюсы Минусы Ограничение соли снижает задержку жидкости требует самоконтроля Увеличение активности улучшает лимфоток при сердечных болезнях требует консультации врача Мочегонные травы мягкое действие возможны противопоказания Компрессионные чулки помогают при венозных отеках неэффективны при почечных или гормональных причинах

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли "вытопить” отеки в бане?

Не всегда. При сердечных и почечных болезнях баня противопоказана — повышенная температура может ухудшить состояние.

Как быстро спадает отек, если причина устранена?

Иногда за сутки, но при хронических заболеваниях — только после лечения основной причины.

Можно ли сбросить "водный” вес диетой?

Да, но только временно. Главное — устранить причину задержки жидкости, а не просто уменьшить калорийность питания.

Мифы и правда

Миф: отеки — это просто лишняя вода, которую можно "пропотеть”.

Правда: причина часто в нарушении работы органов, и без диагностики проблема вернётся.

Миф: нужно пить как можно меньше воды.

Правда: недостаток жидкости заставляет организм её удерживать.

Миф: мочегонные безопасны.

Правда: бесконтрольный приём может вызвать обезвоживание и сбой электролитного баланса.

3 интересных факта

Организм взрослого человека состоит из воды примерно на 60%, и даже небольшие колебания этого баланса заметны на весах. Женщины чаще страдают от задержки жидкости из-за гормональных циклов. Иногда отеки усиливаются ночью из-за горизонтального положения — именно поэтому утром чаще отекает лицо.