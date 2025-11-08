Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной чистоты кошек раскрыт: всё дело в языке, устроенном сложнее ножа
Огурцы растут прямо из-под снега: дачники раскрыли хитрый способ обмануть весну
Жир сгорает на автопилоте: как силовые тренировки превращают тело в печь для калорий
Теотиуакан меняет оптику путешественника: Дорога мёртвых, энергия пирамид и главный туристический капкан столицы
Космос испытывает каждого по-своему: почему женский и мужской организм по-разному выживают вне Земли
Гнилая рожа, я убью тебя: Кушанашвили вспомнил, как Антонов до дрожи испугал Иванушек International
Мясо становится мягким без уксуса и лимона: старинный способ, проверенный веками на Кавказе
Toyota показала нового претендента на трон премиум-кроссоверов: как Crown Signia берёт класс не роскошью, а технологиями
Эти простые хитрости для рассады избавят вас от лишних забот — и урожай вас удивит

Не жир, а вода: как понять, не скрываются ли за вашим лишним весом отеки

Здоровье

Иногда цифра на весах растёт вовсе не из-за жира. Лишние килограммы могут быть результатом задержки жидкости — состояния, при котором в тканях скапливается вода.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Анна Одерий объяснила, как отличить отеки от лишнего веса, какие болезни могут стоять за этим симптомом и когда пора обращаться к врачу.

"Отеки — это не просто косметический дефект и не "лишний вес”. Это сигнал организма, что нарушился внутренний баланс поступления и выведения жидкости", — подчеркнула Анна Одерий.

Что такое отеки и почему они возникают

В норме вода в организме распределяется строго между сосудами, клетками и межклеточным пространством. Когда этот баланс нарушается, жидкость выходит за пределы сосудов и задерживается в тканях. Так формируется отек.

Причин у этого состояния множество — от переедания соли до серьёзных заболеваний сердца, почек или щитовидной железы. Сам по себе отек не является болезнью: он лишь указывает на то, что в организме нарушен механизм водного обмена.

"Отеки могут свидетельствовать о нарушениях работы сердца, почек, щитовидной железы или гормональном дисбалансе", — пояснила врач, которую цитирует Газета.Ru.

Основные медицинские причины:

  • Проблемы с сердцем: кровь застаивается в нижней части тела, к вечеру ноги становятся тяжёлыми, появляется ощущение тесной обуви.

  • Проблемы с почками: жидкость не выводится, из-за чего по утрам появляются припухлости под глазами.

  • Гипотиреоз: при снижении функции щитовидной железы отеки плотные, кожа бледная и прохладная, лицо становится "маскообразным".

  • Гормональные колебания: задержка жидкости может возникать перед менструацией или во время беременности.

Некоторые лекарства тоже способны вызывать отеки — например, глюкокортикоиды, антидепрессанты или препараты для снижения давления (блокаторы кальциевых каналов).

Как отличить отеки от лишнего жира

На первый взгляд отеки и набор веса могут выглядеть одинаково. Однако есть простые способы отличить одно от другого.

1. Изменчивость в течение суток

При отеках тело меняется в течение дня: утром — отёкшее лицо, вечером — тяжёлые ноги. Жировая ткань так быстро не "двигается".

2. Проверка пальцем

Аккуратно надавите на кожу голени или стопы. Если остаётся ямка, которая медленно выравнивается — это отек. При жировых отложениях кожа просто упругая.

3. Темпы набора веса

При отеках вес может увеличиться на 1-2 кг за день или два. Жир так быстро не накапливается.

4. Ощущения

Отеки сопровождаются чувством распирания, тяжести, неудобством в одежде и обуви.

"Если вес растёт, но при этом питание остаётся прежним, а тело кажется "налитым” — это повод проверить, не связано ли это с задержкой жидкости", — добавила Анна Одерий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пытаться "согнать” отеки с помощью мочегонных без назначения врача.
    Последствие: нарушение водно-солевого баланса и риск обезвоживания.
    Альтернатива: выяснить причину отеков у врача, который подберёт безопасное лечение.

  2. Ошибка: полностью исключать воду из рациона.
    Последствие: организм, наоборот, начнёт удерживать жидкость.
    Альтернатива: пить 1,5-2 литра чистой воды в день, если нет противопоказаний.

  3. Ошибка: считать отеки "временными” и не обращать внимания.
    Последствие: можно пропустить начало серьёзного заболевания.
    Альтернатива: наблюдать за изменениями веса и при необходимости пройти обследование.

Когда нужно обратиться к врачу

В большинстве случаев отеки — временное явление, связанное с питанием или образом жизни. Но если они появляются без видимой причины и держатся дольше нескольких дней, необходимо обратиться к специалисту.

Срочно к врачу, если:

  • отеки не проходят после сна;

  • вес увеличивается на 2-3 кг за короткий срок;

  • появляются одышка, учащённое сердцебиение, слабость;

  • отеки плотные, не продавливаются пальцем;

  • есть хронические болезни сердца, почек или щитовидной железы.

"Начать можно с терапевта — он направит к кардиологу, нефрологу или эндокринологу, в зависимости от причины", — советует Одерий.

Как помочь себе безопасно

Есть несколько простых способов, которые помогут снизить выраженность отеков и улучшить самочувствие.

  • Следите за питьевым режимом: недостаток воды заставляет организм удерживать жидкость.

  • Ограничьте соль: она задерживает воду, усиливая отеки.

  • Больше двигайтесь: умеренная физическая активность стимулирует кровообращение.

  • Избегайте тесной одежды: она мешает нормальному оттоку крови и лимфы.

  • Не злоупотребляйте алкоголем и сладкими напитками: они провоцируют задержку жидкости.

А что если отеки связаны с образом жизни?

Иногда причина кроется в повседневных привычках. Сидячая работа, недостаток сна, переизбыток соли, кофе и стресс — всё это способствует задержке жидкости. В таком случае помогут регулярные прогулки, нормализация режима дня и сбалансированное питание.

Плюсы и минусы самостоятельных мер

Метод Плюсы Минусы
Ограничение соли снижает задержку жидкости требует самоконтроля
Увеличение активности улучшает лимфоток при сердечных болезнях требует консультации врача
Мочегонные травы мягкое действие возможны противопоказания
Компрессионные чулки помогают при венозных отеках неэффективны при почечных или гормональных причинах

FAQ: часто задаваемые вопросы

Можно ли "вытопить” отеки в бане?
Не всегда. При сердечных и почечных болезнях баня противопоказана — повышенная температура может ухудшить состояние.

Как быстро спадает отек, если причина устранена?
Иногда за сутки, но при хронических заболеваниях — только после лечения основной причины.

Можно ли сбросить "водный” вес диетой?
Да, но только временно. Главное — устранить причину задержки жидкости, а не просто уменьшить калорийность питания.

Мифы и правда

  • Миф: отеки — это просто лишняя вода, которую можно "пропотеть”.
    Правда: причина часто в нарушении работы органов, и без диагностики проблема вернётся.

  • Миф: нужно пить как можно меньше воды.
    Правда: недостаток жидкости заставляет организм её удерживать.

  • Миф: мочегонные безопасны.
    Правда: бесконтрольный приём может вызвать обезвоживание и сбой электролитного баланса.

3 интересных факта

  1. Организм взрослого человека состоит из воды примерно на 60%, и даже небольшие колебания этого баланса заметны на весах.

  2. Женщины чаще страдают от задержки жидкости из-за гормональных циклов.

  3. Иногда отеки усиливаются ночью из-за горизонтального положения — именно поэтому утром чаще отекает лицо.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Военные новости
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Недвижимость
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Шоу-бизнес
Возвращение на сцену обернулось чудом: Илья Дуров из Динамита признался, чем его удивил Суперстар
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Последние материалы
Огурцы растут прямо из-под снега: дачники раскрыли хитрый способ обмануть весну
Не жир, а вода: как понять, не скрываются ли за вашим лишним весом отеки
Жир сгорает на автопилоте: как силовые тренировки превращают тело в печь для калорий
Теотиуакан меняет оптику путешественника: Дорога мёртвых, энергия пирамид и главный туристический капкан столицы
Гнилая рожа, я убью тебя: Кушанашвили вспомнил, как Антонов до дрожи испугал Иванушек International
Космос испытывает каждого по-своему: почему женский и мужской организм по-разному выживают вне Земли
Мясо становится мягким без уксуса и лимона: старинный способ, проверенный веками на Кавказе
Toyota показала нового претендента на трон премиум-кроссоверов: как Crown Signia берёт класс не роскошью, а технологиями
Эти простые хитрости для рассады избавят вас от лишних забот — и урожай вас удивит
Домашний бьюти-ритуал, который заменит салон: идеальные брови без боли и лишних волосков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.