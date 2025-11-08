Не жир, а вода: как понять, не скрываются ли за вашим лишним весом отеки

Иногда цифра на весах растёт вовсе не из-за жира. Лишние килограммы могут быть результатом задержки жидкости — состояния, при котором в тканях скапливается вода.
Врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Анна Одерий объяснила, как отличить отеки от лишнего веса, какие болезни могут стоять за этим симптомом и когда пора обращаться к врачу.
"Отеки — это не просто косметический дефект и не "лишний вес”. Это сигнал организма, что нарушился внутренний баланс поступления и выведения жидкости", — подчеркнула Анна Одерий.
В норме вода в организме распределяется строго между сосудами, клетками и межклеточным пространством. Когда этот баланс нарушается, жидкость выходит за пределы сосудов и задерживается в тканях. Так формируется отек.
Причин у этого состояния множество — от переедания соли до серьёзных заболеваний сердца, почек или щитовидной железы. Сам по себе отек не является болезнью: он лишь указывает на то, что в организме нарушен механизм водного обмена.
"Отеки могут свидетельствовать о нарушениях работы сердца, почек, щитовидной железы или гормональном дисбалансе", — пояснила врач, которую цитирует Газета.Ru.
Проблемы с сердцем: кровь застаивается в нижней части тела, к вечеру ноги становятся тяжёлыми, появляется ощущение тесной обуви.
Проблемы с почками: жидкость не выводится, из-за чего по утрам появляются припухлости под глазами.
Гипотиреоз: при снижении функции щитовидной железы отеки плотные, кожа бледная и прохладная, лицо становится "маскообразным".
Гормональные колебания: задержка жидкости может возникать перед менструацией или во время беременности.
Некоторые лекарства тоже способны вызывать отеки — например, глюкокортикоиды, антидепрессанты или препараты для снижения давления (блокаторы кальциевых каналов).
На первый взгляд отеки и набор веса могут выглядеть одинаково. Однако есть простые способы отличить одно от другого.
При отеках тело меняется в течение дня: утром — отёкшее лицо, вечером — тяжёлые ноги. Жировая ткань так быстро не "двигается".
Аккуратно надавите на кожу голени или стопы. Если остаётся ямка, которая медленно выравнивается — это отек. При жировых отложениях кожа просто упругая.
При отеках вес может увеличиться на 1-2 кг за день или два. Жир так быстро не накапливается.
Отеки сопровождаются чувством распирания, тяжести, неудобством в одежде и обуви.
"Если вес растёт, но при этом питание остаётся прежним, а тело кажется "налитым” — это повод проверить, не связано ли это с задержкой жидкости", — добавила Анна Одерий.
Ошибка: пытаться "согнать” отеки с помощью мочегонных без назначения врача.
Последствие: нарушение водно-солевого баланса и риск обезвоживания.
Альтернатива: выяснить причину отеков у врача, который подберёт безопасное лечение.
Ошибка: полностью исключать воду из рациона.
Последствие: организм, наоборот, начнёт удерживать жидкость.
Альтернатива: пить 1,5-2 литра чистой воды в день, если нет противопоказаний.
Ошибка: считать отеки "временными” и не обращать внимания.
Последствие: можно пропустить начало серьёзного заболевания.
Альтернатива: наблюдать за изменениями веса и при необходимости пройти обследование.
В большинстве случаев отеки — временное явление, связанное с питанием или образом жизни. Но если они появляются без видимой причины и держатся дольше нескольких дней, необходимо обратиться к специалисту.
отеки не проходят после сна;
вес увеличивается на 2-3 кг за короткий срок;
появляются одышка, учащённое сердцебиение, слабость;
отеки плотные, не продавливаются пальцем;
есть хронические болезни сердца, почек или щитовидной железы.
"Начать можно с терапевта — он направит к кардиологу, нефрологу или эндокринологу, в зависимости от причины", — советует Одерий.
Есть несколько простых способов, которые помогут снизить выраженность отеков и улучшить самочувствие.
Следите за питьевым режимом: недостаток воды заставляет организм удерживать жидкость.
Ограничьте соль: она задерживает воду, усиливая отеки.
Больше двигайтесь: умеренная физическая активность стимулирует кровообращение.
Избегайте тесной одежды: она мешает нормальному оттоку крови и лимфы.
Не злоупотребляйте алкоголем и сладкими напитками: они провоцируют задержку жидкости.
Иногда причина кроется в повседневных привычках. Сидячая работа, недостаток сна, переизбыток соли, кофе и стресс — всё это способствует задержке жидкости. В таком случае помогут регулярные прогулки, нормализация режима дня и сбалансированное питание.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Ограничение соли
|снижает задержку жидкости
|требует самоконтроля
|Увеличение активности
|улучшает лимфоток
|при сердечных болезнях требует консультации врача
|Мочегонные травы
|мягкое действие
|возможны противопоказания
|Компрессионные чулки
|помогают при венозных отеках
|неэффективны при почечных или гормональных причинах
Можно ли "вытопить” отеки в бане?
Не всегда. При сердечных и почечных болезнях баня противопоказана — повышенная температура может ухудшить состояние.
Как быстро спадает отек, если причина устранена?
Иногда за сутки, но при хронических заболеваниях — только после лечения основной причины.
Можно ли сбросить "водный” вес диетой?
Да, но только временно. Главное — устранить причину задержки жидкости, а не просто уменьшить калорийность питания.
Миф: отеки — это просто лишняя вода, которую можно "пропотеть”.
Правда: причина часто в нарушении работы органов, и без диагностики проблема вернётся.
Миф: нужно пить как можно меньше воды.
Правда: недостаток жидкости заставляет организм её удерживать.
Миф: мочегонные безопасны.
Правда: бесконтрольный приём может вызвать обезвоживание и сбой электролитного баланса.
Организм взрослого человека состоит из воды примерно на 60%, и даже небольшие колебания этого баланса заметны на весах.
Женщины чаще страдают от задержки жидкости из-за гормональных циклов.
Иногда отеки усиливаются ночью из-за горизонтального положения — именно поэтому утром чаще отекает лицо.
