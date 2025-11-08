Болит голова — а вы только хуже делаете: шесть ошибок, которые доводят до инсульта

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головная боль — одно из самых распространённых состояний, с которым сталкивается почти каждый. Однако привычные методы борьбы с ней часто оказываются не просто бесполезными, но и опасными.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Головная боль

Невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия рассказала, какие ошибки совершают люди, пытаясь избавиться от боли, и чем это может обернуться.

«Головная боль — это не диагноз, а симптом. Лечить нужно не его, а заболевание, которое его вызывает», — подчеркнула Марианна Джикия.

1. Самолечение обезболивающими

Самая частая ошибка — бесконтрольный приём обезболивающих препаратов.

«Принимая таблетки „горстями“ или чаще 2–3 раз в неделю, вы рискуете заработать новую, куда более страшную проблему — абузусную головную боль», — предупредила врач.

Такое состояние развивается, когда организм привыкает к препарату, и боль возвращается сразу после того, как заканчивается действие лекарства. Человек принимает всё больше таблеток, а эффект становится слабее. В итоге страдают печень, почки и желудок.

Правильный подход: принимать обезболивающие не чаще 10–15 дней в месяц, строго по инструкции. Если боль повторяется чаще — нужно обратиться к врачу, а не увеличивать дозу.

2. Терпеть боль — не проявление силы

Многие считают, что лучше перетерпеть, чем пить таблетки. На деле это может быть опасно.

Сильная, внезапная или необычная головная боль — не просто неприятный симптом, а возможный признак серьёзного заболевания: инсульта, аневризмы, менингита или резкого повышения давления.

«Терпеть такую боль — значит терять драгоценное время», — отметила врач, слова которой цитирует Газета.Ru.

«Красные флаги», требующие немедленного вызова скорой:

боль, похожая на «удар грома», появившаяся за секунды;

боль с потерей сознания, спутанностью речи, слабостью в руке или ноге, перекосом лица;

боль, впервые возникшая после 50 лет;

боль, которая стремительно усиливается.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов важно не ждать, а вызывать скорую помощь.

3. Алкоголь как «лекарство» — опасный миф

Нередко можно услышать совет: «выпей немного вина, сосуды расширятся — и отпустит». На деле это одна из самых рискованных ошибок.

«Спиртное действительно может временно притупить ощущения, но затем боль часто возвращается с новой силой», — пояснила Джикия.

Алкоголь обезвоживает организм, повышает давление и способен спровоцировать мигрень. Особенно опасен он при гипертонии или подозрении на инсульт.

Правильная альтернатива: вместо спиртного — тёплая вода, спокойствие, свежий воздух и лёгкий массаж.

4. Ошибочные компрессы и контрастные процедуры

Многие пытаются снять боль при помощи холода или тепла, не разбираясь в причине. Но температурные воздействия могут как помочь, так и навредить.

«Лёд на лбу хорош при мигрени, но опасен при гипертонии — он вызывает спазм сосудов и повышает давление», — предупредила невролог.

А вот горячие компрессы или душ действительно помогают при головной боли напряжения, но строго противопоказаны при мигрени и гипертонии, так как расширяют сосуды и усиливают боль.

Если человек не уверен, что именно вызвало боль, лучше не экспериментировать с температурой.

5. Опасные манипуляции с шеей

Некоторые считают, что причина головной боли — в зажатых шейных позвонках, и пытаются «вправить» шею у массажиста или знакомого мануального терапевта.

«Резкие, непрофессиональные манипуляции с шейным отделом позвоночника — прямой путь к тяжелейшим последствиям», — предупредила Марианна Джикия.

Неумелые движения могут повредить артерии, питающие мозг, и привести к инсульту. Перед любыми мануальными процедурами нужно сделать МРТ шейного отдела и обращаться только к лицензированным специалистам.

6. Приём чужих лекарств

Пожалуй, самая коварная ошибка — принимать препараты, которые «помогли соседке». То, что эффективно при мигрени, может быть бесполезно или даже опасно при боли, вызванной повышенным давлением или сосудистыми нарушениями.

«Приняв „волшебную таблетку“, можно не помочь себе, а „стереть“ симптомы, что затруднит диагностику», — пояснила врач.

К тому же такие эксперименты могут вызвать тяжёлую аллергическую реакцию. Поэтому любые препараты нужно подбирать только после консультации с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принимать обезболивающие без системы.

Последствие: развитие абузусной головной боли.

Альтернатива: соблюдать дозировку и частоту приёма, консультироваться с врачом. Ошибка: терпеть боль.

Последствие: риск инсульта или других тяжёлых осложнений.

Альтернатива: при сильной или необычной боли — срочно вызвать скорую. Ошибка: использовать алкоголь.

Последствие: обезвоживание, рост давления, рецидив боли.

Альтернатива: отдых, вода, свежий воздух, расслабление. Ошибка: применять холод или тепло без показаний.

Последствие: усиление боли или скачок давления.

Альтернатива: уточнить диагноз и выбирать метод под руководством врача. Ошибка: обращаться к «костоправам».

Последствие: травмы позвоночных артерий, инсульт.

Альтернатива: консультация у сертифицированного невролога или вертебролога. Ошибка: принимать чужие лекарства.

Последствие: аллергия, скрытые симптомы болезни.

Альтернатива: индивидуальное лечение после осмотра врача.

А что если боль возвращается часто?

Если головная боль появляется регулярно, не стоит пытаться справиться с ней самостоятельно. Повторяющаяся боль — сигнал, что организму нужна помощь. Важно пройти обследование: измерить давление, сделать МРТ, сдать анализы. Иногда причиной могут быть гормональные нарушения, проблемы с позвоночником или стресс.

Пока диагноз не установлен, можно использовать безопасные методы:

проветрить комнату;

выпить стакан воды;

прилечь в тёмной, тихой комнате;

сделать лёгкий массаж висков и затылка.

Плюсы и минусы народных методов

Метод Польза Риск Холодный компресс снимает спазм при мигрени опасен при гипертонии Горячая ванна расслабляет мышцы усиливает боль при мигрени Травяной чай снижает тревожность не устраняет причину боли Массаж улучшает кровоток противопоказан при травмах шеи

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как отличить опасную головную боль от обычной?

Если боль внезапная, резкая, сопровождается нарушением речи, зрения или координации — это повод срочно вызвать скорую.

Можно ли пить кофе при головной боли?

В малых количествах кофе может помочь при мигрени, но при высоком давлении его стоит избегать.

Как часто можно принимать обезболивающие?

Не чаще 10–15 дней в месяц, чтобы избежать лекарственной зависимости.

Мифы и правда

Миф: головная боль всегда из-за давления.

Правда: причин десятки — от стрессов до невралгии. Диагноз ставит только врач.

Миф: алкоголь помогает расслабиться и снять спазм.

Правда: спиртное вызывает обезвоживание и повышает давление.

Миф: мануальная терапия безопасна.

Правда: без обследования она может привести к инсульту.

3 интересных факта

Более 70% людей регулярно испытывают головные боли, но только 20% обращаются к врачу. Абузусная боль входит в десятку самых распространённых причин хронических головных болей. Долгое пребывание в душном помещении часто вызывает головную боль — иногда достаточно просто проветрить комнату.