Каждый вдох под прицелом: что поможет выявить рак лёгких, пока он не стал приговором

Врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова напомнила, что именно регулярная диспансеризация остаётся самым эффективным способом раннего выявления онкологических заболеваний, включая рак лёгких — одну из самых коварных и опасных форм рака, которая долгое время может протекать без симптомов.
Рак лёгких занимает второе место по распространённости и первое — по смертности среди всех онкологических заболеваний в России. По данным специалистов, ежегодно регистрируется свыше 45 тысяч новых случаев. Несмотря на то что развитие медицинских технологий позволило снизить смертность, сохраняются тревожные тенденции: заболевание всё чаще диагностируется у людей 35-40 лет, а среди пациентов становится больше женщин.
Такое изменение структуры заболеваемости врачи связывают с ростом числа курящих женщин. Курение остаётся ведущей причиной развития рака лёгких, вызывая около 85% всех случаев болезни. При этом у женщин, которые курят, риск развития патологии в 1,2-1,7 раза выше, чем у мужчин. В группе риска также находятся работники вредных производств, люди с хроническими болезнями лёгких, перенёсшие туберкулёз, жители регионов с плохой экологией, а также лица старше 55 лет. Не исключается и наследственная предрасположенность, об этом сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Анжела Каспарова отмечает, что рак лёгких часто протекает бессимптомно: около 15% пациентов не испытывают никаких проявлений болезни. Даже такие симптомы, как кашель или одышка, не вызывают настороженности, так как нередко встречаются у курильщиков или людей с хроническими заболеваниями сердца и дыхательной системы.
"Рак лёгких — один из самых опасных видов рака. Большинство больных узнают о своём заболевании на поздней стадии", — подчеркнула врач.
Такое положение делает регулярные профилактические осмотры жизненно необходимыми: только они позволяют заметить болезнь до появления явных признаков.
Диспансеризация остаётся самым доступным способом контроля за состоянием здоровья. В программу входит флюорография раз в два года, а при необходимости — компьютерная томография лёгких. Регулярные обследования позволяют значительно повысить вероятность выявления опухоли на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно и менее травматично для пациента.
В настоящее время в России проводится семь видов скрининга, направленных на раннее обнаружение онкологических заболеваний. За девять месяцев текущего года в регионе прошли диспансеризацию около 638 тысяч человек, у 684 из них выявлены злокачественные опухоли. У 44 пациентов был диагностирован рак лёгких, причём в 32% случаев — на ранней стадии. Для этих людей своевременное прохождение осмотра стало решающим фактором, позволившим начать лечение вовремя и сохранить жизнь.
