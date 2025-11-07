Не враг, а союзник здоровья: сколько ложек масла в день принесут пользу и не добавят килограммы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сливочное масло — продукт, вокруг которого не утихают споры. Кто-то считает его врагом здорового питания, обвиняя в повышении холестерина, другие — источником энергии и натуральным кладезем витаминов. Истина, как обычно, где-то посередине: масло может быть и другом, и врагом, в зависимости от дозы и качества.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Что такое сливочное масло и почему его любят

Этот продукт получают путём сбивания сливок из коровьего молока. Чаще всего на полках встречаются сорта "Крестьянское" (72,5% жирности) и "Традиционное" (82,5%). Масло не только придаёт блюдам вкус и аромат, но и содержит важные жиры, витамины A, D, E, K, а также кальций.

Главный минус — высокая калорийность: в 100 граммах около 717 ккал. Поэтому даже натуральное масло требует умеренности. Жиры, входящие в его состав, помогают усвоению витаминов и строительству клеточных мембран, но при избыточном потреблении повышают уровень холестерина.

Полезные свойства: что в масле ценного

Сливочное масло — концентрат энергетически ёмких веществ, необходимых для работы мозга, сердца и пищеварения.

  • Масляная кислота питает клетки кишечника, укрепляя слизистую и снижая воспаления.
  • Конъюгированная линолевая кислота (CLA) помогает регулировать обмен веществ и обладает антиоксидантными свойствами.
  • Жирорастворимые витамины способствуют здоровью кожи, костей и иммунитета.
  • Насыщенные жиры поддерживают структуру клеток и участвуют в выработке гормонов.

Сравнение: сливочное масло и альтернативы

Продукт Калорийность (на 100 г) Жирность Особенности
Сливочное масло ~717 ккал 72-82% Натуральный продукт, источник витаминов
Топлёное масло (гхи) ~900 ккал до 99% Без лактозы, долго хранится
Спред ~630 ккал 50-70% Смешанные жиры, возможны добавки
Маргарин ~650 ккал 60-80% Может содержать трансжиры

Советы шаг за шагом: как употреблять масло с пользой

  • Норма: не более 20-25 г в день (1 столовая ложка).
  • Время приёма: лучше утром — жиры обеспечат чувство сытости и энергию.
  • Добавляйте в кашу, овощи или пасту, но не используйте для жарки — при высоких температурах витамины разрушаются, а жиры превращаются в вредные соединения.
  • Выбирайте масло по ГОСТ: в составе должны быть только сливки или сливки и закваска.
  • Храните правильно: в холодильнике при +2…+6 °C, не замораживайте — это меняет вкус и структуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить на сливочном масле.
    Последствие: при перегреве образуются канцерогены.
    Альтернатива: используйте рафинированное оливковое или кокосовое масло.

  • Ошибка: злоупотреблять маслом.
    Последствие: повышается уровень "плохого" холестерина.
    Альтернатива: добавляйте орехи, авокадо или рыбу как источник полезных жиров.

  • Ошибка: покупать "масло" с растительными жирами.
    Последствие: попадание трансжиров в рацион.
    Альтернатива: проверяйте состав и ГОСТ на упаковке.

А что если отказаться от масла

Полный отказ не решит проблему калорий или холестерина. Организму всё равно нужны жиры для обмена веществ и усвоения витаминов. Без них ухудшается состояние кожи, волос и нервной системы. Поэтому исключать масло полностью не стоит — достаточно контролировать количество и выбирать натуральный продукт.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный источник витаминов Высокая калорийность
Поддерживает нервную систему Повышает уровень холестерина при избытке
Улучшает усвоение витаминов Не подходит для жарки
Богат вкусом и ароматом Может быть противопоказан при заболеваниях печени

Сон и психология

Интересно, что небольшое количество жира в рационе положительно влияет на сон и настроение. Витамины A и D участвуют в выработке серотонина, который регулирует циклы сна. Кроме того, стабильный уровень сахара в крови, поддерживаемый жирами, предотвращает ночные пробуждения и чувство тревоги. Люди, полностью отказавшиеся от жиров, часто сталкиваются с бессонницей и апатией.

FAQ

Сколько сливочного масла можно есть в день

Около 20-25 граммов для взрослого и до 15 граммов для ребёнка.

Можно ли при диете

Да, если учесть калорийность и не превышать норму.

Что полезнее — масло или маргарин

Масло безопаснее: в нём нет трансжиров, а витамины усваиваются лучше.

Как выбрать качественное масло

Читайте этикетку: натуральное масло имеет жирность не ниже 72,5% и маркировку ГОСТ.

Мифы и правда

  • Миф: масло — причина ожирения.
    Правда: прибавка в весе связана не с самим маслом, а с перееданием. В малых дозах продукт помогает контролировать аппетит.
  • Миф: от масла поднимается холестерин.
    Правда: увеличивается общий уровень, но вместе с ним растёт и количество "хорошего" холестерина.
  • Миф: масло вредно для сердца.
    Правда: умеренные дозы не вредят, а витамины A и E поддерживают сосуды.

3 интересных факта

  • Первое масло производили в Древней Индии, где оно считалось священным.
  • В средние века масло использовали как лекарство от простуды.
  • В некоторых странах, например в Норвегии, сливочное масло добавляют даже в кофе — для бодрости.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
