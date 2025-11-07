Не враг, а союзник здоровья: сколько ложек масла в день принесут пользу и не добавят килограммы

Сливочное масло — продукт, вокруг которого не утихают споры. Кто-то считает его врагом здорового питания, обвиняя в повышении холестерина, другие — источником энергии и натуральным кладезем витаминов. Истина, как обычно, где-то посередине: масло может быть и другом, и врагом, в зависимости от дозы и качества.
Этот продукт получают путём сбивания сливок из коровьего молока. Чаще всего на полках встречаются сорта "Крестьянское" (72,5% жирности) и "Традиционное" (82,5%). Масло не только придаёт блюдам вкус и аромат, но и содержит важные жиры, витамины A, D, E, K, а также кальций.
Главный минус — высокая калорийность: в 100 граммах около 717 ккал. Поэтому даже натуральное масло требует умеренности. Жиры, входящие в его состав, помогают усвоению витаминов и строительству клеточных мембран, но при избыточном потреблении повышают уровень холестерина.
Сливочное масло — концентрат энергетически ёмких веществ, необходимых для работы мозга, сердца и пищеварения.
|Продукт
|Калорийность (на 100 г)
|Жирность
|Особенности
|Сливочное масло
|~717 ккал
|72-82%
|Натуральный продукт, источник витаминов
|Топлёное масло (гхи)
|~900 ккал
|до 99%
|Без лактозы, долго хранится
|Спред
|~630 ккал
|50-70%
|Смешанные жиры, возможны добавки
|Маргарин
|~650 ккал
|60-80%
|Может содержать трансжиры
Ошибка: жарить на сливочном масле.
Последствие: при перегреве образуются канцерогены.
Альтернатива: используйте рафинированное оливковое или кокосовое масло.
Ошибка: злоупотреблять маслом.
Последствие: повышается уровень "плохого" холестерина.
Альтернатива: добавляйте орехи, авокадо или рыбу как источник полезных жиров.
Ошибка: покупать "масло" с растительными жирами.
Последствие: попадание трансжиров в рацион.
Альтернатива: проверяйте состав и ГОСТ на упаковке.
Полный отказ не решит проблему калорий или холестерина. Организму всё равно нужны жиры для обмена веществ и усвоения витаминов. Без них ухудшается состояние кожи, волос и нервной системы. Поэтому исключать масло полностью не стоит — достаточно контролировать количество и выбирать натуральный продукт.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный источник витаминов
|Высокая калорийность
|Поддерживает нервную систему
|Повышает уровень холестерина при избытке
|Улучшает усвоение витаминов
|Не подходит для жарки
|Богат вкусом и ароматом
|Может быть противопоказан при заболеваниях печени
Интересно, что небольшое количество жира в рационе положительно влияет на сон и настроение. Витамины A и D участвуют в выработке серотонина, который регулирует циклы сна. Кроме того, стабильный уровень сахара в крови, поддерживаемый жирами, предотвращает ночные пробуждения и чувство тревоги. Люди, полностью отказавшиеся от жиров, часто сталкиваются с бессонницей и апатией.
Около 20-25 граммов для взрослого и до 15 граммов для ребёнка.
Да, если учесть калорийность и не превышать норму.
Масло безопаснее: в нём нет трансжиров, а витамины усваиваются лучше.
Читайте этикетку: натуральное масло имеет жирность не ниже 72,5% и маркировку ГОСТ.
