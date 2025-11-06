Не каприз и не фантазия: неврологи бьют тревогу — детская мигрень молодеет и становится хронической

Мигрень у детей — тема, о которой говорят мало, но она требует пристального внимания. Если раньше считалось, что головные боли — удел взрослых, то сегодня неврологи всё чаще диагностируют мигрень дошкольного и младшего школьного возраста. И, как предупреждает Юрий Нестеровский, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета, игнорировать эти симптомы нельзя: детская мигрень способна перерасти в хроническое заболевание, которое будет сопровождать человека всю жизнь.

Почему у детей болит голова

Головная боль у ребёнка — это не просто реакция на усталость или стресс. Это сигнал нарушения работы нервной системы. Распространённость головных болей среди детей, по данным специалистов, колеблется от 3% у малышей до 80% у подростков.

"Маленький ребёнок часто не может описать характер боли. До 5-7 лет он не в состоянии точно объяснить, где и как болит, поэтому врачу приходится понимать состояние по поведению", — пояснил Юрий Нестеровский.

Наиболее часто приступы появляются в период начала учёбы, когда растёт нагрузка на нервную систему. Первичные головные боли, если их не лечить, могут стать хроническими, поэтому важно как можно раньше установить причину и подобрать терапию.

Как проявляется мигрень у детей

Детская мигрень отличается от взрослой по продолжительности и характеру:

приступ длится от 30 минут до 1 часа ;

боль чаще ноющая и двусторонняя , а не пульсирующая, как у взрослых;

к мигрени часто добавляются сопутствующие синдромы — боли в животе, рвота, головокружение, эпизоды кривошеи.

Основные провоцирующие факторы —стресс, переутомление, нарушение режима дня, недосып и погрешности в питании.

Опасность хронической мигрени

Главная сложность — риск перехода заболевания в хроническую форму. Если у взрослых приступы со временем становятся мягче, то у подростков они, наоборот, протекают тяжелее и могут приводить к тревожным и депрессивным расстройствам.

"Мы выявили, что у 46% детей с мигренью присутствуют тревожные расстройства. Это утяжеляет течение болезни и влияет на качество жизни", — подчеркнул Юрий Нестеровский.

Часто причина — генетика. Например, полиморфизм гена SLC6A4, отвечающий за транспорт серотонина, связан как с тревожностью, так и с мигренями. Чем раньше проявляется мигрень, тем выше вероятность наследственной предрасположенности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать, что "перерастёт".

Последствие: мигрень переходит в хроническую форму.

Альтернатива: обратиться к детскому неврологу при первых жалобах. Ошибка: лечить только обезболивающими.

Последствие: снятие симптома без устранения причины.

Альтернатива: комплексный подход — режим, питание, психотерапия, профилактика стрессов. Ошибка: игнорировать психоэмоциональные факторы.

Последствие: формирование страха боли, избегающее поведение.

Альтернатива: когнитивно-поведенческая терапия и обучение контролю эмоций.

Современные подходы к лечению

Раньше клинические рекомендации касались только взрослых, но в 2024 году впервые опубликованы официальные стандарты лечения детской мигрени.

У детей разрешены нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые помогают купировать приступ. Однако только обезболивание — не выход. Важно выявить и устранить триггеры, нормализовать режим сна и питания.

"Применение триптанов у подростков допустимо при неэффективности других методов, хотя в России они официально разрешены с 18 лет", — отметил Юрий Нестеровский.

Кроме медикаментов, высокую эффективность показывают немедикаментозные методы:

релаксационные практики;

когнитивно-поведенческая терапия;

биологическая обратная связь.

В скором времени в России начнут открываться детские кабинеты головной боли, где пациентов будут наблюдать с раннего возраста и при необходимости переводить к взрослым неврологам. Первый такой кабинет появится в Российской детской клинической больнице.

Плюсы и минусы существующих подходов

Подход Плюсы Минусы Медикаментозное лечение Быстро снимает боль Не устраняет причины Немедикаментозная терапия Помогает контролировать стресс, снижает частоту приступов Требует участия специалистов Профилактика и режим Укрепляет нервную систему, предотвращает обострения Эффект проявляется не сразу

Советы родителям

Следите за режимом сна. Недосып — частый провокатор детских мигреней. Не допускайте переутомления. Меняйте занятия на отдых, прогулки, физическую активность. Контролируйте питание. Исключите продукты-триггеры: шоколад, колбасы, сыры, сладкие газировки. Отслеживайте настроение. Повышенная тревожность часто идёт рука об руку с мигренью. Не занимайтесь самолечением. Только невролог может определить тип мигрени и назначить корректное лечение.

FAQ

С какого возраста у детей может быть мигрень?

Иногда — с 3 лет. Первые признаки могут проявляться в виде болей в животе или циклических рвот.

Может ли мигрень пройти без лечения?

Иногда — да, но чаще она возвращается и становится хронической. Лучше обратиться к специалисту.

Наследуется ли мигрень?

Да, если один из родителей страдает мигренью, риск у ребёнка повышается до 50%.

Какие обследования нужны?

Неврологический осмотр, при необходимости — ЭЭГ, МРТ и консультация психоневролога.

Помогают ли витамины или добавки?

При дефиците магния и витамина B2 их назначают в составе комплексной терапии.

Интересные факты

• У мальчиков мигрень начинается раньше, чем у девочек.

• Приступы у детей длятся в 4-6 раз меньше, чем у взрослых.

• 30-40% подростков с мигренью страдают от тревожных и депрессивных расстройств.

• Мигрень может "маскироваться" под боли в животе или головокружение.

Мигрень у детей — не каприз и не "временное недомогание". Это заболевание, которое требует внимания, диагностики и поддержки. Ранняя помощь позволяет избежать хронизации и вернуть ребёнку активность, уверенность и радость без боли.