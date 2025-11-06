Не каприз и не фантазия: неврологи бьют тревогу — детская мигрень молодеет и становится хронической

Мигрень у детей — тема, о которой говорят мало, но она требует пристального внимания. Если раньше считалось, что головные боли — удел взрослых, то сегодня неврологи всё чаще диагностируют мигрень дошкольного и младшего школьного возраста. И, как предупреждает Юрий Нестеровский, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета, игнорировать эти симптомы нельзя: детская мигрень способна перерасти в хроническое заболевание, которое будет сопровождать человека всю жизнь.
Головная боль у ребёнка — это не просто реакция на усталость или стресс. Это сигнал нарушения работы нервной системы. Распространённость головных болей среди детей, по данным специалистов, колеблется от 3% у малышей до 80% у подростков.
"Маленький ребёнок часто не может описать характер боли. До 5-7 лет он не в состоянии точно объяснить, где и как болит, поэтому врачу приходится понимать состояние по поведению", — пояснил Юрий Нестеровский.
Наиболее часто приступы появляются в период начала учёбы, когда растёт нагрузка на нервную систему. Первичные головные боли, если их не лечить, могут стать хроническими, поэтому важно как можно раньше установить причину и подобрать терапию.
Детская мигрень отличается от взрослой по продолжительности и характеру:
приступ длится от 30 минут до 1 часа;
боль чаще ноющая и двусторонняя, а не пульсирующая, как у взрослых;
к мигрени часто добавляются сопутствующие синдромы — боли в животе, рвота, головокружение, эпизоды кривошеи.
Основные провоцирующие факторы —стресс, переутомление, нарушение режима дня, недосып и погрешности в питании.
Главная сложность — риск перехода заболевания в хроническую форму. Если у взрослых приступы со временем становятся мягче, то у подростков они, наоборот, протекают тяжелее и могут приводить к тревожным и депрессивным расстройствам.
"Мы выявили, что у 46% детей с мигренью присутствуют тревожные расстройства. Это утяжеляет течение болезни и влияет на качество жизни", — подчеркнул Юрий Нестеровский.
Часто причина — генетика. Например, полиморфизм гена SLC6A4, отвечающий за транспорт серотонина, связан как с тревожностью, так и с мигренями. Чем раньше проявляется мигрень, тем выше вероятность наследственной предрасположенности.
Ошибка: ждать, что "перерастёт".
Последствие: мигрень переходит в хроническую форму.
Альтернатива: обратиться к детскому неврологу при первых жалобах.
Ошибка: лечить только обезболивающими.
Последствие: снятие симптома без устранения причины.
Альтернатива: комплексный подход — режим, питание, психотерапия, профилактика стрессов.
Ошибка: игнорировать психоэмоциональные факторы.
Последствие: формирование страха боли, избегающее поведение.
Альтернатива: когнитивно-поведенческая терапия и обучение контролю эмоций.
Раньше клинические рекомендации касались только взрослых, но в 2024 году впервые опубликованы официальные стандарты лечения детской мигрени.
У детей разрешены нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые помогают купировать приступ. Однако только обезболивание — не выход. Важно выявить и устранить триггеры, нормализовать режим сна и питания.
"Применение триптанов у подростков допустимо при неэффективности других методов, хотя в России они официально разрешены с 18 лет", — отметил Юрий Нестеровский.
Кроме медикаментов, высокую эффективность показывают немедикаментозные методы:
релаксационные практики;
когнитивно-поведенческая терапия;
биологическая обратная связь.
В скором времени в России начнут открываться детские кабинеты головной боли, где пациентов будут наблюдать с раннего возраста и при необходимости переводить к взрослым неврологам. Первый такой кабинет появится в Российской детской клинической больнице.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Медикаментозное лечение
|Быстро снимает боль
|Не устраняет причины
|Немедикаментозная терапия
|Помогает контролировать стресс, снижает частоту приступов
|Требует участия специалистов
|Профилактика и режим
|Укрепляет нервную систему, предотвращает обострения
|Эффект проявляется не сразу
Следите за режимом сна. Недосып — частый провокатор детских мигреней.
Не допускайте переутомления. Меняйте занятия на отдых, прогулки, физическую активность.
Контролируйте питание. Исключите продукты-триггеры: шоколад, колбасы, сыры, сладкие газировки.
Отслеживайте настроение. Повышенная тревожность часто идёт рука об руку с мигренью.
Не занимайтесь самолечением. Только невролог может определить тип мигрени и назначить корректное лечение.
С какого возраста у детей может быть мигрень?
Иногда — с 3 лет. Первые признаки могут проявляться в виде болей в животе или циклических рвот.
Может ли мигрень пройти без лечения?
Иногда — да, но чаще она возвращается и становится хронической. Лучше обратиться к специалисту.
Наследуется ли мигрень?
Да, если один из родителей страдает мигренью, риск у ребёнка повышается до 50%.
Какие обследования нужны?
Неврологический осмотр, при необходимости — ЭЭГ, МРТ и консультация психоневролога.
Помогают ли витамины или добавки?
При дефиците магния и витамина B2 их назначают в составе комплексной терапии.
• У мальчиков мигрень начинается раньше, чем у девочек.
• Приступы у детей длятся в 4-6 раз меньше, чем у взрослых.
• 30-40% подростков с мигренью страдают от тревожных и депрессивных расстройств.
• Мигрень может "маскироваться" под боли в животе или головокружение.
Мигрень у детей — не каприз и не "временное недомогание". Это заболевание, которое требует внимания, диагностики и поддержки. Ранняя помощь позволяет избежать хронизации и вернуть ребёнку активность, уверенность и радость без боли.
Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.