Польза или вред — решает состав: как пить минеральную воду, чтобы не навредить организму

Минеральная вода давно перестала быть просто способом утолить жажду. В зависимости от состава она может действовать как мягкое лекарство, влияя на обмен веществ, работу желудка, сосудов и даже уровень сахара в крови. Нутрициолог Алена Степанова объяснила, какие виды минеральных вод существуют и как правильно их использовать, чтобы получить максимум пользы.
По словам специалиста, все минеральные воды делятся на три категории в зависимости от содержания солей и микроэлементов:
|Категория
|Содержание солей (г/л)
|Рекомендации
|Столовая
|до 1 г/л
|подходит для ежедневного употребления, можно использовать для приготовления пищи
|Лечебно-столовая
|1-10 г/л
|пить курсами, после консультации врача
|Лечебная
|более 10 г/л
|только по назначению врача, как часть терапии
"Столовую минеральную воду можно пить практически всем, а вот лечебные виды — исключительно в профилактических и лечебных целях", — пояснила Алена Степанова.
Каждая минеральная вода имеет собственный химический профиль и, соответственно, свои свойства.
• стимулируют обмен веществ;
• улучшают пищеварение;
• помогают при расстройствах желудочно-кишечного тракта.
Хлориды натрия и кальция активизируют выработку желудочного сока и желчи, что полезно при замедленном пищеварении или слабом аппетите.
• снижают кислотность желудка;
• помогают при гастрите, язве, изжоге;
• полезны при мочекаменной болезни.
Гидрокарбонаты нейтрализуют избыточную кислоту и способствуют выведению солей из почек.
• улучшают работу печени и желчного пузыря;
• регулируют уровень сахара;
• полезны при ожирении и диабете.
Сульфаты магния и натрия стимулируют желчеотделение и помогают нормализовать липидный обмен.
Некоторые минеральные воды сочетают несколько типов — например, гидрокарбонатно-сульфатные.
"Такие воды особенно полезны при гастрите и язвенной болезни желудка", — отметила Алена Степанова.
Минеральная вода — это не только соли, но и ценные микроэлементы, влияющие на многие процессы в организме:
|Микроэлемент
|Польза
|Магний
|регулирует давление, поддерживает сердце и нервы
|Калий
|нормализует водно-солевой баланс
|Йод
|поддерживает работу щитовидной железы
|Бром
|оказывает лёгкий седативный эффект
|Кремний
|укрепляет кожу, волосы и сосуды
|Натрий
|регулирует водный обмен и поддерживает энергию клеток
"Магниево-сульфатные воды особенно эффективны при запорах, заболеваниях желчевыводящих путей и атеросклерозе", — добавила Алена Степанова.
Ошибка: пить лечебную воду ежедневно как обычную.
Последствие: нарушение водно-солевого баланса, отёки.
Альтернатива: употреблять курсами по назначению врача.
Ошибка: выбирать воду только по вкусу.
Последствие: отсутствие пользы или раздражение желудка.
Альтернатива: подбирать по показаниям и составу.
Ошибка: кипятить минеральную воду.
Последствие: потеря микроэлементов.
Альтернатива: пить охлаждённой или комнатной температуры.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает пищеварение и обмен веществ
|При злоупотреблении возможны отёки и избыток натрия
|Восполняет микроэлементы
|Не всем подходит по кислотности
|Поддерживает печень и почки
|Нельзя пить без назначения при хронических болезнях
|Снимает изжогу, спазмы, запоры
|Требует внимательного выбора состава
Определите цель. Улучшение пищеварения, снижение кислотности или профилактика дефицита минералов.
Выберите тип воды. Гидрокарбонатная — при изжоге, сульфатная — при проблемах с печенью, хлоридная — при слабом обмене веществ.
Следите за объёмом. Для столовой воды — 1-1,5 л в день, лечебной — только по схеме врача.
Пейте медленно. Маленькими глотками, за 30-40 минут до еды.
Храните правильно. В закрытой бутылке, без нагревания и прямого солнца.
Можно ли пить минеральную воду каждый день?
Да, если это столовая вода (до 1 г солей на литр). Лечебно-столовую — только курсами.
Что выбрать при гастрите с повышенной кислотностью?
Гидрокарбонатную минеральную воду (например, Боржоми, Ессентуки №17).
Помогает ли минеральная вода при похудении?
Да, сульфатные и магниевые воды регулируют обмен веществ и снижают аппетит.
Вредит ли газировка?
Сильно газированные воды могут вызывать вздутие и раздражение слизистой, поэтому их лучше слегка дегазировать перед употреблением.
Какая температура воды полезнее?
Комнатная или слегка тёплая — так она лучше усваивается.
• Впервые минеральные источники начали использовать для лечения ещё в Древнем Риме.
• Магний в воде помогает вырабатывать серотонин — "гормон спокойствия".
• Вода из разных регионов России (Ессентуки, Нарзан, Смирновская) имеет уникальный минералогический профиль.
• Правильно подобранная минеральная вода может заменить приём лёгких антацидов.
Минеральная вода — это природный эликсир, если употреблять её осознанно и по составу. Она способна мягко поддержать пищеварение, сосуды и обмен веществ, но только в том случае, если вы знаете, что именно пьёте и зачем.
Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.