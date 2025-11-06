Польза или вред — решает состав: как пить минеральную воду, чтобы не навредить организму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:19
Здоровье

Минеральная вода давно перестала быть просто способом утолить жажду. В зависимости от состава она может действовать как мягкое лекарство, влияя на обмен веществ, работу желудка, сосудов и даже уровень сахара в крови. Нутрициолог Алена Степанова объяснила, какие виды минеральных вод существуют и как правильно их использовать, чтобы получить максимум пользы.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виды минеральной воды по составу

По словам специалиста, все минеральные воды делятся на три категории в зависимости от содержания солей и микроэлементов:

Категория Содержание солей (г/л) Рекомендации
Столовая до 1 г/л подходит для ежедневного употребления, можно использовать для приготовления пищи
Лечебно-столовая 1-10 г/л пить курсами, после консультации врача
Лечебная более 10 г/л только по назначению врача, как часть терапии

"Столовую минеральную воду можно пить практически всем, а вот лечебные виды — исключительно в профилактических и лечебных целях", — пояснила Алена Степанова.

Основные типы минеральных вод

Каждая минеральная вода имеет собственный химический профиль и, соответственно, свои свойства.

1. Хлоридные воды

• стимулируют обмен веществ;
• улучшают пищеварение;
• помогают при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Хлориды натрия и кальция активизируют выработку желудочного сока и желчи, что полезно при замедленном пищеварении или слабом аппетите.

2. Гидрокарбонатные воды

• снижают кислотность желудка;
• помогают при гастрите, язве, изжоге;
• полезны при мочекаменной болезни.

Гидрокарбонаты нейтрализуют избыточную кислоту и способствуют выведению солей из почек.

3. Сульфатные воды

• улучшают работу печени и желчного пузыря;
• регулируют уровень сахара;
• полезны при ожирении и диабете.

Сульфаты магния и натрия стимулируют желчеотделение и помогают нормализовать липидный обмен.

4. Смешанные воды

Некоторые минеральные воды сочетают несколько типов — например, гидрокарбонатно-сульфатные.

"Такие воды особенно полезны при гастрите и язвенной болезни желудка", — отметила Алена Степанова.

Роль микроэлементов

Минеральная вода — это не только соли, но и ценные микроэлементы, влияющие на многие процессы в организме:

Микроэлемент Польза
Магний регулирует давление, поддерживает сердце и нервы
Калий нормализует водно-солевой баланс
Йод поддерживает работу щитовидной железы
Бром оказывает лёгкий седативный эффект
Кремний укрепляет кожу, волосы и сосуды
Натрий регулирует водный обмен и поддерживает энергию клеток

"Магниево-сульфатные воды особенно эффективны при запорах, заболеваниях желчевыводящих путей и атеросклерозе", — добавила Алена Степанова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: пить лечебную воду ежедневно как обычную.
    Последствие: нарушение водно-солевого баланса, отёки.
    Альтернатива: употреблять курсами по назначению врача.

  2. Ошибка: выбирать воду только по вкусу.
    Последствие: отсутствие пользы или раздражение желудка.
    Альтернатива: подбирать по показаниям и составу.

  3. Ошибка: кипятить минеральную воду.
    Последствие: потеря микроэлементов.
    Альтернатива: пить охлаждённой или комнатной температуры.

Плюсы и минусы минеральной воды

Плюсы Минусы
Улучшает пищеварение и обмен веществ При злоупотреблении возможны отёки и избыток натрия
Восполняет микроэлементы Не всем подходит по кислотности
Поддерживает печень и почки Нельзя пить без назначения при хронических болезнях
Снимает изжогу, спазмы, запоры Требует внимательного выбора состава

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель. Улучшение пищеварения, снижение кислотности или профилактика дефицита минералов.

  2. Выберите тип воды. Гидрокарбонатная — при изжоге, сульфатная — при проблемах с печенью, хлоридная — при слабом обмене веществ.

  3. Следите за объёмом. Для столовой воды — 1-1,5 л в день, лечебной — только по схеме врача.

  4. Пейте медленно. Маленькими глотками, за 30-40 минут до еды.

  5. Храните правильно. В закрытой бутылке, без нагревания и прямого солнца.

FAQ

Можно ли пить минеральную воду каждый день?
Да, если это столовая вода (до 1 г солей на литр). Лечебно-столовую — только курсами.

Что выбрать при гастрите с повышенной кислотностью?
Гидрокарбонатную минеральную воду (например, Боржоми, Ессентуки №17).

Помогает ли минеральная вода при похудении?
Да, сульфатные и магниевые воды регулируют обмен веществ и снижают аппетит.

Вредит ли газировка?
Сильно газированные воды могут вызывать вздутие и раздражение слизистой, поэтому их лучше слегка дегазировать перед употреблением.

Какая температура воды полезнее?
Комнатная или слегка тёплая — так она лучше усваивается.

Интересные факты

• Впервые минеральные источники начали использовать для лечения ещё в Древнем Риме.
• Магний в воде помогает вырабатывать серотонин — "гормон спокойствия".
• Вода из разных регионов России (Ессентуки, Нарзан, Смирновская) имеет уникальный минералогический профиль.
• Правильно подобранная минеральная вода может заменить приём лёгких антацидов.

Минеральная вода — это природный эликсир, если употреблять её осознанно и по составу. Она способна мягко поддержать пищеварение, сосуды и обмен веществ, но только в том случае, если вы знаете, что именно пьёте и зачем.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
