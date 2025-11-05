Память высыхает с годами: ученые нашли простой способ оживить мозг без таблеток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Листая старые фотоальбомы, мы возвращаемся к событиям, которые, казалось, навсегда остались в прошлом. Однако для пожилого человека этот процесс может оказаться не просто приятным, но и терапевтическим. Воспоминания, вызванные знакомыми лицами и местами, активируют участки мозга, отвечающие за память, и помогают замедлить развитие когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера.

Учёный исследует мозг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёный исследует мозг

Эмоции как стимулятор памяти

Невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов отмечает, что просмотр архивных снимков становится своеобразной тренировкой для мозга.

"Просмотр старых фото задействует наши нейронные связи. В момент, когда человек изучает старые фото, он возвращается в прошлое. Через зрительные стимулы мы обращаемся к эмоциональной части памяти, тем участкам, которые хранят информацию и страдают при болезни Альцгеймера", — пояснил доцент КГМУ Рустем Гайфутдинов.

По словам специалиста, всплеск эмоций, возникающий во время таких воспоминаний, активирует процессы восстановления нейронных связей. Это помогает мозгу возвращаться к информации, которая ранее была утрачена или забыта.

Почему это работает

Когда человек рассматривает старые фотографии, в работу включаются зрительные и эмоциональные зоны мозга. Они пробуждают ассоциации, запускают нейронные цепочки, которые "просыпаются" даже при слабом раздражении. Такой механизм особенно важен при ранних формах деменции, когда долгосрочные воспоминания угасают.

Помимо этого, эмоциональные реакции усиливают выработку нейромедиаторов — биохимических веществ, отвечающих за настроение и способность к обучению. Поэтому сочетание ностальгии и радости от общения с близкими оказывает мощный психотерапевтический эффект, как сообщает издание "Абзац"

Сравнение: простые методы когнитивной стимуляции

Метод Эффект Условия применения
Просмотр старых фото Активирует память и эмоции В кругу семьи, с комментариями и рассказами
Чтение вслух Тренирует речь и внимание Требует спокойной обстановки
Настольные игры Развивает логику и стратегию Совместно с партнёром или группой
Музыкальные воспоминания Вызывает эмоциональные отклики При прослушивании песен из молодости

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте фотографии. Выберите старые снимки, где запечатлены важные события — свадьбы, поездки, встречи.

  2. Создайте атмосферу. Сядьте вместе с близкими, включите тихую музыку, налейте чай — это усилит эмоциональный эффект.

  3. Комментируйте фото. Пусть старшие рассказывают истории, связанные с кадрами. Так активируется долговременная память.

  4. Используйте цифровые альбомы. Если печатных снимков нет, подойдут и электронные подборки на планшете или телевизоре.

  5. Регулярность. Психологи советуют повторять такие сеансы хотя бы раз в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Просматривать фото без вовлечения человека в беседу.

  • Последствие: Эффект ограничится коротким эмоциональным откликом.

  • Альтернатива: Делайте процесс интерактивным — задавайте вопросы, вспоминайте совместные события, обсуждайте детали.

А что если человек плохо помнит прошлое?

Даже если воспоминания стерлись, визуальные образы способны вызвать ощущение комфорта и узнавания. Иногда человек не может описать событие словами, но испытывает радость, глядя на знакомое лицо. Это помогает снять тревожность и улучшить настроение.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Безопасен и бесплатен Эффект требует регулярности
Подходит для пожилых людей Не заменяет медикаментозную терапию
Сплачивает семью Возможен эмоциональный откат у людей с депрессией
Поддерживает когнитивные функции Нужна мягкая психологическая поддержка

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто проводить такие сеансы?
Оптимально — 1-2 раза в неделю, в спокойной домашней обстановке.

Можно ли использовать фотографии из интернета?
Да, если они вызывают положительные эмоции, но личные снимки эффективнее.

Сколько длится эффект?
У каждого по-разному, но позитивные реакции и улучшение концентрации заметны уже после нескольких занятий.

Мифы и правда

Миф: "Фотоальбом — просто развлечение".
Правда: Это эффективный способ когнитивной тренировки и профилактики деменции.

Миф: "Пожилым людям неинтересно возвращаться в прошлое".
Правда: Большинство пациентов испытывают радость и чувство безопасности.

Миф: "Такой метод подходит только для семьи".
Правда: Его можно использовать и в домах престарелых, на групповых встречах.

Интересные факты

• В Японии просмотр фото используется как часть терапии при болезни Альцгеймера.
• Учёные отмечают, что фото из молодости активируют память лучше, чем видеозаписи.
• Совместное рассматривание альбомов снижает уровень гормона стресса — кортизола.

Исторический контекст

Праздник рассматривания старых фотографий впервые появился в США в 1990-х, как способ укрепления семейных связей. В России он получил популярность после 2010 года. Сегодня 5 ноября отмечается как День старых фотографий - дата, напоминающая о ценности воспоминаний и живого общения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

