Когда каждая минута на вес золота: как действовать, если ребёнок решил не ждать врачей

Когда роды начинаются внезапно, даже у подготовленной женщины может возникнуть растерянность. Паника — главный враг в этот момент, поэтому важно помнить простые шаги, которые помогут сохранить здоровье мамы и малыша до приезда врачей. О том, как действовать в такой ситуации, рассказала Ольга Карасёва, фельдшер скорой медицинской помощи.

"Первое и самое важное — сохранить спокойствие. Если роды начались дома, всё равно звоните в скорую помощь. Не стоит паниковать и метаться — лучше принять удобное положение в ожидании медпомощи", — сказала фельдшер Ольга Карасёва.

Важно сразу вызвать скорую

Даже если женщина уверена, что до родов ещё далеко, вызов скорой должен быть первым шагом. Медики оценят состояние роженицы, подскажут, как действовать, и при необходимости направят бригаду или транспорт для госпитализации.

"Обязательно позвоните в "скорую", даже если вы не уверены, на каком этапе идут роды. Иногда помощь необходима уже на ранних стадиях, и быстрое реагирование может спасти жизнь матери и ребенка", — отметила Карасёва.

Если схватки регулярные и усиливаются, но потуги ещё не начались, лучше по возможности добраться в роддом самостоятельно. Если же появляются сильные потуги и ощущение, что ребёнок вот-вот родится, важно оставаться на месте и готовиться принять роды с помощью тех, кто рядом.

Как действовать до приезда медиков

Главное — обеспечить чистоту, комфорт и безопасность. Роженицу укладывают на кровать или диван, подстилают чистую ткань или пелёнку. Нужно следить, чтобы помещение было тёплым и без сквозняков. При схватках женщине стоит дышать спокойно, в ритме, который помогает ей расслабляться.

Если видно, что идёт второй период родов, и начинается прорезывание головки, женщине нужно тужиться во время схваток, чтобы не задерживать процесс.

"Если потуги активны, есть прорезывание головки и идёт второй период родов, то нужно тужиться во время схваток, не ожидая медиков, чтобы родить ребёнка", — пояснила Карасёва.

После появления малыша нельзя самостоятельно перерезать пуповину. Эту процедуру выполняют врачи при соблюдении стерильности. Задача близких — поддерживать контакт между мамой и ребёнком, сохранить тепло и спокойствие.

Если ребёнок не дышит

Иногда новорождённый не делает первый вдох сразу. Тогда можно мягко помочь ему адаптироваться.

"Если сразу не происходит самостоятельный первый вдох ребёнка, можно слегка стимулировать его. Погладьте малыша по спинке или похлопайте по стопам. Можно аккуратно шлёпнуть по попе или положить на маму для теплообмена", — пояснила эксперт.

Также нужно насухо вытереть новорождённого чистым полотенцем и прикрыть тёплой тканью.

Таблица: когда ехать в роддом

Ситуация Действия Что нельзя делать Схватки нерегулярные, интервал более 10 минут Подготовить документы, вещи, ехать в роддом Паниковать, торопиться без контроля Схватки регулярные, каждые 5 минут Вызвать скорую, сообщить адрес и состояние Игнорировать боли, надеяться "перетерпеть" Появились потуги, видна головка Принять удобное положение, подложить чистую ткань, следить за дыханием Сдерживать потуги, ходить по комнате Малыш родился, но пуповина не перерезана Укрыть ребёнка, не трогать пуповину, ждать врачей Перерезать или перевязывать самостоятельно Ребёнок не дышит Осторожно стимулировать дыхание, положить на грудь матери Панику, тряску, резкие движения

Советы

Сразу вызвать скорую и сообщить адрес, состояние роженицы, частоту схваток. Подготовить чистые пелёнки, полотенца, воду и тёплое одеяло. Уложить женщину на спину или бок, помочь контролировать дыхание. Если ребёнок рождается, не тянуть за него и не вмешиваться. После рождения малыша вытереть, укрыть и приложить к маме. Дождаться приезда медиков и следовать их указаниям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка поехать в роддом при активных потугах.

Последствие: риск родить в пути, травмы ребёнка.

Альтернатива: остаться дома, вызвать скорую, подготовить чистое место.

Последствие: кровопотеря, заражение.

Альтернатива: оставить пуповину нетронутой до приезда врачей.

Последствие: инфицирование.

Альтернатива: использовать чистые, проглаженные пелёнки.

Последствие: нарушение глотательного рефлекса.

Альтернатива: приложить малыша к груди матери.

Если рядом никого нет

Если женщина одна, главное — не терять самообладания. Нужно лечь на бок, держать под рукой телефон и чистое полотенце. При сильных потугах следует сосредоточиться на дыхании и слушать своё тело. После появления ребёнка аккуратно положить его на живот, чтобы он чувствовал тепло. Как только появится возможность — снова позвонить в скорую и дождаться помощи, сообщает ИА RuNews24.ru.

Частые вопросы

Как понять, что роды начались?

Схватки становятся регулярными, а интервал между ними сокращается. Может появиться тянущая боль внизу живота и пояснице.

Можно ли рожать в ванной или душе?

Нет. Скользкие поверхности повышают риск травмы, а вода не обеспечивает стерильности.

Что делать, если ребёнок родился в машине?

Остановиться, вызвать скорую, не перерезать пуповину и укутать ребёнка. Дождаться врачей.

Мифы и правда

Миф: если роды начались, можно подождать, пока схватки станут "сильнее".

Правда: промедление опасно — вызвать скорую нужно сразу после начала регулярных схваток.

Правда: это категорически запрещено без медицинского контроля.

Правда: первые часы жизни ребёнку достаточно маминого тепла и грудного контакта.

Главное, что нужно запомнить — внезапные роды дома не повод для паники. Даже без медицинского персонала рядом можно сохранить контроль над ситуацией, если действовать спокойно и последовательно. Вызов скорой, чистота, тепло, внимание к дыханию и поддержка мамы — вот те базовые шаги, которые помогут дождаться специалистов без риска для здоровья. Знание этих простых правил способно сделать критический момент управляемым и подарить ребёнку безопасное начало жизни.