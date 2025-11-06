Инфаркт перестает быть приговором: новая методика обещает восстановить сердце, как в лучшие годы

Учёные из Медицинской школы Икана при Маунт-Синай в Нью-Йорке представили прорывной метод лечения заболеваний сердца, который может революционизировать подходы к восстановлению сердца после инфаркта. В своей работе исследователи использовали генно-инженерный подход для активации определённого гена, который может стимулировать регенерацию сердечных клеток у взрослых людей. Это открытие может стать важным шагом на пути к новым методам терапии, которые восстанавливают повреждённые ткани, а не просто устраняют симптомы.
Учёные активировали ген циклин A2 (CCNA2), который играет важную роль в регенерации клеток сердца у эмбрионов, но у взрослых людей его активность значительно снижается сразу после рождения. Этот ген отвечает за процесс деления и роста клеток сердечной мышцы, что критически важно для восстановления органа после повреждений. У плода, например, CCNA2 активен и способствует нормальному развитию сердца. Однако, когда человек становится взрослым, его сердце уже не обладает такой способностью к самовосстановлению, что приводит к трудностям при лечении сердечных заболеваний, таких как инфаркт.
Ранее, в 2014 году, учёные уже экспериментировали с активацией этого гена у свиней, перенёсших сердечный приступ, и добились положительных результатов. Ген стимулировал деление клеток сердца и улучшал его функцию. Эксперименты на мышах также показали, что активированный ген может восстанавливать повреждённые ткани. На основе этих исследований учёные решили попробовать активировать CCNA2 и у клеток людей.
В новом исследовании учёные взяли клетки из сердец людей среднего возраста (41 и 55 лет) и активировали ген CCNA2 в лабораторных условиях (in vitro). Для этого они использовали безвредный вирус, который доставил генетический материал в клетки. Результат превзошёл все ожидания: клетки начали делиться и восстанавливать повреждённые участки сердечной мышцы. Учёные смогли наблюдать за процессом деления клеток, а также за сохранением их структуры и функции, таких как поддержание нормального обмена кальция.
"Мы увидели, как запускаются внутриутробные генетические программы, что позволяет клеткам сердца восстановиться, как у эмбрионов", — сказала ведущий автор исследования, Хина Чодри.
Это открытие имеет огромный потенциал для лечения заболеваний сердца, поскольку оно даёт надежду на восстановление повреждённых клеток, а не только на лечение симптомов. Учёные отмечают, что этот метод может стать прорывным в кардиологии.
Хотя до клинических испытаний на людях ещё предстоит пройти долгий путь, уже сейчас очевидно, что этот метод может кардинально изменить подходы к лечению сердечных заболеваний. В отличие от традиционных методов, таких как стентирование и медикаментозная терапия, этот подход направлен на восстановление самих клеток сердца. Это открывает возможности для создания методов лечения, которые могут не только улучшать состояние пациента, но и восстанавливать функционирование органа.
Перспективы этого метода выходят за рамки простого восстановления после инфарктов. В будущем генная терапия может стать альтернативой трансплантации сердца и клеточной терапии, обеспечивая более безопасное и менее инвазивное лечение.
|Метод лечения
|Преимущества
|Недостатки
|Стентирование
|Быстрое восстановление кровотока, минимальное вмешательство
|Не восстанавливает повреждённые клетки сердца
|Медикаментозная терапия
|Управление симптомами, доступность
|Не решает проблему повреждения ткани сердца
|Генетическая терапия (новый метод)
|Регенерация клеток сердца, восстановление функции
|Требуются дополнительные исследования и тесты на людях
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?