Депрессия питается не только мыслями: какие повседневные привычки её усиливают и как их заметить

Неправильное питание, курение, малоподвижность и чрезмерное употребление алкоголя — всё это давно называют вредными привычками. Но китайские учёные доказали, что вместе они формируют опасную цепочку, напрямую связанную с усилением симптомов депрессии.
Исследование, проведённое специалистами из Фуданьского и Шанхайского университетов, охватило 21 854 участника.
Чем больше вредных привычек у человека, тем выше риск развития депрессии и тем тяжелее её течение.
"Нездоровые привычки усиливают друг друга и влияют на эмоциональное состояние независимо от возраста и пола", — отметила автор работы Илия Никитина.
Учёные выделили пять ключевых факторов, формирующих так называемый нездоровый образ жизни (НЗОЖ):
Каждый из этих пунктов влияет не только на физическое здоровье, но и на работу мозга — снижая уровень серотонина, ухудшая качество сна и повышая тревожность.
Анализ показал: 7% участников страдали депрессией, а у тех, кто имел сразу несколько вредных привычек, вероятность депрессивных эпизодов была значительно выше. Связь оказалась линейной — чем больше факторов НЗОЖ, тем тяжелее проявления болезни.
Учёные объясняют это тем, что вредные привычки влияют сразу на несколько систем организма:
|Привычка
|Влияние на психику
|Биологический эффект
|Курение
|Снижает уровень дофамина
|Сужает сосуды мозга
|Алкоголь
|Угнетает нервную систему
|Нарушает выработку серотонина
|Фастфуд
|Вызывает воспаление
|Повышает уровень сахара
|Малоподвижность
|Ухудшает кровоток
|Снижает выработку эндорфинов
|Нарушение сна
|Усиливает тревогу
|Нарушает регуляцию мелатонина
Депрессия сегодня — одно из самых распространённых психических расстройств. Её часто связывают с генетикой и стрессом, но образ жизни тоже играет ключевую роль. По мнению исследователей, оценка привычек может стать новым инструментом для раннего выявления риска.
"При обследовании пациентов с симптомами депрессии важно учитывать их образ жизни, а не только эмоциональные факторы", — подчеркнули авторы исследования.
Если вы замечаете снижение интереса к жизни, усталость и нарушения сна, не пытайтесь справиться только силой воли. Важно сочетать медицинскую помощь с изменением образа жизни. Психотерапия, регулярные прогулки, полноценный сон и сбалансированное питание значительно ускоряют восстановление.
|Привычка
|Плюсы
|Минусы
|Физическая активность
|Повышает настроение, снижает стресс
|Требует самодисциплины
|Правильное питание
|Улучшает концентрацию и энергию
|Требует планирования
|Курение
|-
|Увеличивает риск тревожности и депрессии
|Алкоголь
|Временное расслабление
|Усиливает симптомы и зависимость
Да, часто человек начинает курить или переедать как способ справиться со стрессом.
Первые улучшения появляются через 2-3 недели регулярных изменений.
Иногда — при лёгких формах. Но при клинической депрессии необходима консультация специалиста.
Связь между образом жизни и психическим здоровьем обсуждалась ещё в трудах античных врачей: Аристотель писал, что "ум движется вместе с телом". Современная нейробиология подтверждает эту мысль: привычки формируют химический баланс мозга и могут как разрушать, так и поддерживать эмоциональное здоровье.
Депрессия — не только эмоциональное, но и физиологическое состояние. Вредные привычки, объединённые в нездоровый образ жизни, усиливают её проявления, тогда как простые шаги — движение, правильное питание и отказ от никотина и алкоголя — способны вернуть мозгу баланс.
