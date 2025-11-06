Учёные нашли жир, который лечит: как оливковое масло сбивает внутреннее воспаление организма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бразильские учёные сделали важное открытие: добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион помогает не только контролировать вес, но и защищает мозг от воспалений, которые часто сопровождают ожирение. Исследование проведено в Университете Сан-Паулу под руководством Ариадни Перес.

Оливковое масло
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Как работает оливковое масло

Оливковое масло первого отжима получают механическим способом без химической обработки. Оно богато полифенолами и витамином E — веществами с мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Эти компоненты нейтрализуют свободные радикалы и улучшают обмен веществ, предотвращая повреждение клеток мозга.

"Добавление масла в рацион снижает воспаление в гипоталамусе и помогает контролировать массу тела", — подчеркнула исследователь Ариадни Перес.

Гипоталамус — ключевая зона мозга, отвечающая за чувство голода и энергетический баланс. При ожирении именно здесь развивается хроническое воспаление, из-за чего нарушается работа системы насыщения.

Эксперимент: как масло влияет на мозг и вес

Учёные провели эксперимент на лабораторных крысах, которых кормили жирной пищей. Часть животных дополнительно получала оливковое масло extra virgin.

Через несколько недель выяснилось

  • у "масляной" группы вес оставался в норме,
  • наблюдалось снижение воспаления в дугообразном ядре гипоталамуса,
  • улучшались метаболические показатели — уровень сахара, липидов и чувствительность к инсулину.

Это доказывает, что масло не только улучшает работу мозга, но и защищает от системных нарушений обмена веществ.

Почему это важно

Современные исследования подтверждают: ожирение — не просто избыточный вес, а хроническое воспаление, затрагивающее нервную систему. Мозг теряет способность адекватно реагировать на сигналы насыщения, что приводит к перееданию.
Регулярное употребление оливкового масла помогает разорвать этот цикл.

Эффект Как проявляется
Антивоспалительный Снижается активность цитокинов в гипоталамусе
Антиоксидантный Защищает нейроны от оксидативного стресса
Метаболический Улучшается обмен липидов и чувствительность к инсулину
Нейропротекторный Сохраняется структура и функция нейронов

Советы шаг за шагом: как включить масло в рацион

  1. Выбирайте правильный продукт. Берите нерафинированное оливковое масло с пометкой extra virgin - только оно сохраняет полифенолы.
  2. Используйте в холодных блюдах. Добавляйте в салаты, соусы, готовые овощи. При жарке часть полезных веществ разрушается.
  3. Дозируйте. Оптимальная норма — 1-2 ст. ложки в день (около 20 мл).
  4. Храните правильно. В тёмной бутылке, при температуре до 20 °C и без доступа света.
  5. Сочетайте с овощами и белком. Это усиливает усвоение антиоксидантов и стабилизирует уровень сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать дешёвое рафинированное масло.
  • Последствие: отсутствие полифенолов и пользы для здоровья.
  • Альтернатива: покупайте только extra virgin, с указанием даты отжима.
  • Ошибка: жарить на оливковом масле при высокой температуре.
  • Последствие: разрушение антиоксидантов и образование канцерогенов.
  • Альтернатива: использовать масло в готовых блюдах или для лёгкой обжарки до 170 °C.
  • Ошибка: употреблять масло без контроля.
  • Последствие: лишние калории.
  • Альтернатива: дозировать — достаточно 1 ложки в день.

А что если заменить другие жиры?

Оливковое масло может частично заменить сливочное или подсолнечное. Это снижает уровень "плохого" холестерина LDL и уменьшает риск сосудистых заболеваний. При регулярном употреблении масло поддерживает нейронную гибкость — способность мозга адаптироваться к стрессу и возрастным изменениям.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Снижает воспаление и риск ожирения Калорийность — требует умеренности
Улучшает обмен веществ Может терять пользу при неправильном хранении
Поддерживает здоровье мозга и сосудов Подделки на рынке снижают качество

FAQ

Можно ли давать оливковое масло детям?

Да, но в минимальных количествах — 0,5 ч. ложки в день для детей старше 3 лет.

Подходит ли масло для жарки?

Только короткая термообработка на среднем огне. Для глубокого фритюра лучше использовать рапсовое или кокосовое.

Есть ли аналоги по пользе?

Льняное масло богато омега-3, но уступает оливковому по стабильности и вкусу.

Мифы и правда

  • Миф: оливковое масло помогает худеть само по себе.
  • Правда: оно не сжигает жир, но улучшает метаболизм и снижает воспаление.
  • Миф: все масла extra virgin одинаковы.
  • Правда: качество зависит от региона, сорта оливок и способа хранения.
  • Миф: нагретое оливковое масло становится токсичным.
  • Правда: при умеренной температуре оно безопасно, главное — не перегревать.

3 интересных факта

  • Средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, снижает риск деменции на 30%.
  • Витамин E в оливковом масле защищает нейроны от старения.
  • Оливковые полифенолы (особенно олеокантал) действуют как природное противовоспалительное средство, сходное с ибупрофеном.

Исторический контекст

Оливковое масло ценили ещё древние греки — считалось "жидким золотом", символом долголетия и силы. В XXI веке наука подтвердила этот миф: регулярное употребление масла действительно защищает сосуды, сердце и мозг. Сейчас диетологи называют его основой нейропротекторного питания — системы, предотвращающей старение нервных клеток.

Оливковое масло первого отжима — больше, чем кулинарный ингредиент. Его полифенолы и витамин E защищают мозг, снижают воспаление и стабилизируют обмен веществ. Один-два глотка "жидкого золота" в день способны поддерживать здоровье нейронов и помогать телу сопротивляться метаболическим сбоям.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
