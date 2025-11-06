Учёные нашли жир, который лечит: как оливковое масло сбивает внутреннее воспаление организма

Бразильские учёные сделали важное открытие: добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион помогает не только контролировать вес, но и защищает мозг от воспалений, которые часто сопровождают ожирение. Исследование проведено в Университете Сан-Паулу под руководством Ариадни Перес.
Оливковое масло первого отжима получают механическим способом без химической обработки. Оно богато полифенолами и витамином E — веществами с мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Эти компоненты нейтрализуют свободные радикалы и улучшают обмен веществ, предотвращая повреждение клеток мозга.
"Добавление масла в рацион снижает воспаление в гипоталамусе и помогает контролировать массу тела", — подчеркнула исследователь Ариадни Перес.
Гипоталамус — ключевая зона мозга, отвечающая за чувство голода и энергетический баланс. При ожирении именно здесь развивается хроническое воспаление, из-за чего нарушается работа системы насыщения.
Учёные провели эксперимент на лабораторных крысах, которых кормили жирной пищей. Часть животных дополнительно получала оливковое масло extra virgin.
Это доказывает, что масло не только улучшает работу мозга, но и защищает от системных нарушений обмена веществ.
Современные исследования подтверждают: ожирение — не просто избыточный вес, а хроническое воспаление, затрагивающее нервную систему. Мозг теряет способность адекватно реагировать на сигналы насыщения, что приводит к перееданию.
Регулярное употребление оливкового масла помогает разорвать этот цикл.
|Эффект
|Как проявляется
|Антивоспалительный
|Снижается активность цитокинов в гипоталамусе
|Антиоксидантный
|Защищает нейроны от оксидативного стресса
|Метаболический
|Улучшается обмен липидов и чувствительность к инсулину
|Нейропротекторный
|Сохраняется структура и функция нейронов
Оливковое масло может частично заменить сливочное или подсолнечное. Это снижает уровень "плохого" холестерина LDL и уменьшает риск сосудистых заболеваний. При регулярном употреблении масло поддерживает нейронную гибкость — способность мозга адаптироваться к стрессу и возрастным изменениям.
|Плюсы
|Минусы
|Снижает воспаление и риск ожирения
|Калорийность — требует умеренности
|Улучшает обмен веществ
|Может терять пользу при неправильном хранении
|Поддерживает здоровье мозга и сосудов
|Подделки на рынке снижают качество
Да, но в минимальных количествах — 0,5 ч. ложки в день для детей старше 3 лет.
Только короткая термообработка на среднем огне. Для глубокого фритюра лучше использовать рапсовое или кокосовое.
Льняное масло богато омега-3, но уступает оливковому по стабильности и вкусу.
Оливковое масло ценили ещё древние греки — считалось "жидким золотом", символом долголетия и силы. В XXI веке наука подтвердила этот миф: регулярное употребление масла действительно защищает сосуды, сердце и мозг. Сейчас диетологи называют его основой нейропротекторного питания — системы, предотвращающей старение нервных клеток.
Оливковое масло первого отжима — больше, чем кулинарный ингредиент. Его полифенолы и витамин E защищают мозг, снижают воспаление и стабилизируют обмен веществ. Один-два глотка "жидкого золота" в день способны поддерживать здоровье нейронов и помогать телу сопротивляться метаболическим сбоям.
Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?