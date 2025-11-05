Не просто недомогание: что скрывается за потемнением в глазах при вставании

Потемнение в глазах при вставании часто связано с нарушением кровообращения и нестабильностью артериального давления. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал русский ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Сергей Савельев.

По словам профессора, кратковременное потемнение в глазах при вставании возникает из-за перераспределения крови — она на короткое время отливает от головы. Это может быть естественной реакцией организма, но регулярные эпизоды указывают на проблемы с сосудистым тонусом или давлением.

"Потемнение в глазах при вставании говорит о нарушении кровообращения. Чаще всего это связано с артериальным давлением, которое необходимо контролировать. Если симптом повторяется, нужно пройти обследование у врача", — отметил Савельев.

Он добавил, что причиной подобных реакций могут быть не только перепады давления, но и стресс, заболевания почек или сердечно-сосудистой системы. У мужчин, по словам ученого, иногда оказывают влияние нарушения в работе предстательной железы.

"Неспособность организма выдерживать перепады давления — тревожный сигнал. В таких случаях необходимо проверить состояние сердечно-сосудистой системы, работу почек и общий сосудистый тонус. Только полное обследование поможет выявить причину и предотвратить осложнения", — заключил профессор.