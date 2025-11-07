Осень с привкусом апатии: эти продукты включают внутреннее солнце и прогоняют хандру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:11
Здоровье

Когда приходит осень, организм словно переключается на новый режим: дни становятся короче, солнца меньше, а усталость — привычным спутником. Чтобы пережить этот период без потери сил и настроения, важно поддерживать себя правильным питанием.

Айва
Фото: Own work by Dietrich Krieger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Айва

О том, какие продукты помогут укрепить иммунитет и зарядить энергией, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог клиники "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.

Сбалансированное питание — главный инструмент здоровья

Основой крепкого иммунитета остаётся полноценный рацион, где все элементы работают в гармонии. По словам специалиста, осенью особенно важно включать в меню продукты с высоким содержанием антиоксидантов — именно они помогают организму нейтрализовать свободные радикалы и сохранять внутренний баланс.

Не стоит забывать и о питании для микрофлоры кишечника: кисломолочные напитки, натуральные йогурты и ферментированные продукты становятся настоящими союзниками в холодное время года.

"Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета", — отметила врач-эндокринолог Дарья Хайкина.

Эта простая, но ценная еда помогает не только желудку, но и всему организму — ведь от состояния кишечника напрямую зависит работа иммунной системы, пишет Газета.Ru.

Полезные ягоды и масла для сердца

Осенью свежих ягод становится меньше, но это не повод отказываться от них вовсе. Замороженные черника, клюква или малина сохраняют большую часть витаминов и антиоксидантов, необходимых для защиты клеток и сосудов. Они особенно полезны для профилактики сезонных вирусов и поддержания зрения.

Отдельного внимания заслуживают продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Лосось, скумбрия, грецкие орехи, льняное и рапсовое масло — важные элементы питания, поддерживающие сердце, сосуды и нервную систему.

Включайте их в рацион регулярно, хотя бы несколько раз в неделю. Можно добавлять орехи в каши или салаты, использовать льняное масло для заправки овощей, а рыбу — готовить на пару или запекать.

Фрукты, которые дарят осеннюю бодрость

Среди фруктов особенно полезны айва, груша и гранат. Эти плоды не только радуют вкусом, но и снабжают организм ценными веществами.

Айва богата органическими кислотами и пектинами, которые помогают пищеварению. Груша содержит клетчатку, способствующую мягкому очищению кишечника, а гранат известен высоким содержанием антиоксидантов, поддерживающих тонус и устойчивость к стрессу.

"Гранат помогает организму быстрее адаптироваться к сезонным нагрузкам", — добавила специалист Дарья Хайкина.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день с тёплого напитка — например, отвара айвы с мёдом и корицей. Он бодрит не хуже кофе, но при этом мягко поддерживает иммунитет.

  2. На обед попробуйте салат с квашеной капустой, зеленью и ложкой льняного масла — это вкусно и полезно.

  3. Вечером побалуйте себя запечённой грушей с йогуртом и орехами — лёгкий десерт, который не перегружает желудок и улучшает настроение.

"Полезная пища должна приносить удовольствие. Создайте из приёма пищи приятный ритуал", — посоветовала нутрициолог Дарья Хайкина.

Такие простые шаги помогают не только насытить организм витаминами, но и восстановить эмоциональный комфорт, который особенно важен в короткие осенние дни.

Ошибки и их последствия

  • Ошибка: исключать жиры из рациона в стремлении "облегчить" питание.
    Последствие: кожа становится сухой, снижается концентрация, появляется апатия.
    Альтернатива: употреблять полезные растительные масла — оливковое, льняное, рапсовое.

  • Ошибка: заменять свежие овощи консервами и фастфудом.
    Последствие: дефицит витаминов и ослабленный иммунитет.
    Альтернатива: замороженные овощные смеси и салаты с квашеной капустой.

  • Ошибка: пить слишком много кофе для бодрости.
    Последствие: повышенная тревожность и усталость.
    Альтернатива: тёплый травяной чай с лимоном и мёдом.

А что если нет времени готовить?

Даже при плотном графике можно позаботиться о себе. Используйте удобные решения — смузи из замороженных ягод, батончики с орехами и зёрнами, ферментированные напитки вроде кефира. Они помогают быстро восполнить запас энергии и не требуют сложной готовки.

Если есть возможность, планируйте питание на несколько дней вперёд: это экономит силы и снижает риск перекусов вредной едой.

Плюсы и минусы осеннего рациона

Плюсы Минусы
Изобилие сезонных овощей и фруктов Короткий срок хранения свежих продуктов
Возможность ферментации (заготовки) Необходимость контроля соли в квашеных блюдах
Укрепление иммунитета натуральными средствами Недостаток солнечного витамина D

FAQ

Как выбрать квашеную капусту?
Выбирайте продукт без уксуса и сахара, с простым составом — только капуста, морковь и соль.

Сколько стоит поддерживать осенний рацион?
Бюджет может быть умеренным: большинство полезных продуктов — сезонные и доступны по цене.

Что лучше: свежие или замороженные ягоды?
Зимой замороженные ягоды ничуть не хуже свежих: при правильной заморозке сохраняется до 90% витаминов.

Мифы и правда

Миф: зимой и осенью невозможно получать витамины из пищи.
Правда: при разнообразном питании и включении ферментированных продуктов витаминный баланс сохраняется.

Миф: гранат повышает давление.
Правда: при умеренном употреблении он, наоборот, укрепляет сосуды и нормализует давление.

Миф: все жиры вредны.
Правда: растительные масла и жирная рыба содержат полезные омега-3 кислоты, необходимые для работы мозга.

Интересные факты

  1. Айва в Древней Греции считалась символом любви и дарилась на свадьбах.

  2. Квашеная капуста содержит больше витамина С, чем лимон.

  3. Льняное масло — один из старейших натуральных источников омега-3 в растительном мире.

Исторический контекст

Осенние заготовки — традиция, пришедшая из глубины веков. Ещё наши предки заготавливали квашеные овощи, сушили яблоки и ягоды, чтобы сохранить витамины на зиму. Сегодня этот опыт приобретает новый смысл — натуральное питание становится важным элементом заботы о здоровье в современном ритме жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
