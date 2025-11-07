Осень с привкусом апатии: эти продукты включают внутреннее солнце и прогоняют хандру

Когда приходит осень, организм словно переключается на новый режим: дни становятся короче, солнца меньше, а усталость — привычным спутником. Чтобы пережить этот период без потери сил и настроения, важно поддерживать себя правильным питанием.
О том, какие продукты помогут укрепить иммунитет и зарядить энергией, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог клиники "СМ-Клиника" Дарья Хайкина.
Основой крепкого иммунитета остаётся полноценный рацион, где все элементы работают в гармонии. По словам специалиста, осенью особенно важно включать в меню продукты с высоким содержанием антиоксидантов — именно они помогают организму нейтрализовать свободные радикалы и сохранять внутренний баланс.
Не стоит забывать и о питании для микрофлоры кишечника: кисломолочные напитки, натуральные йогурты и ферментированные продукты становятся настоящими союзниками в холодное время года.
"Квашеная капуста — один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета", — отметила врач-эндокринолог Дарья Хайкина.
Эта простая, но ценная еда помогает не только желудку, но и всему организму — ведь от состояния кишечника напрямую зависит работа иммунной системы, пишет Газета.Ru.
Осенью свежих ягод становится меньше, но это не повод отказываться от них вовсе. Замороженные черника, клюква или малина сохраняют большую часть витаминов и антиоксидантов, необходимых для защиты клеток и сосудов. Они особенно полезны для профилактики сезонных вирусов и поддержания зрения.
Отдельного внимания заслуживают продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Лосось, скумбрия, грецкие орехи, льняное и рапсовое масло — важные элементы питания, поддерживающие сердце, сосуды и нервную систему.
Включайте их в рацион регулярно, хотя бы несколько раз в неделю. Можно добавлять орехи в каши или салаты, использовать льняное масло для заправки овощей, а рыбу — готовить на пару или запекать.
Среди фруктов особенно полезны айва, груша и гранат. Эти плоды не только радуют вкусом, но и снабжают организм ценными веществами.
Айва богата органическими кислотами и пектинами, которые помогают пищеварению. Груша содержит клетчатку, способствующую мягкому очищению кишечника, а гранат известен высоким содержанием антиоксидантов, поддерживающих тонус и устойчивость к стрессу.
"Гранат помогает организму быстрее адаптироваться к сезонным нагрузкам", — добавила специалист Дарья Хайкина.
Начинайте день с тёплого напитка — например, отвара айвы с мёдом и корицей. Он бодрит не хуже кофе, но при этом мягко поддерживает иммунитет.
На обед попробуйте салат с квашеной капустой, зеленью и ложкой льняного масла — это вкусно и полезно.
Вечером побалуйте себя запечённой грушей с йогуртом и орехами — лёгкий десерт, который не перегружает желудок и улучшает настроение.
"Полезная пища должна приносить удовольствие. Создайте из приёма пищи приятный ритуал", — посоветовала нутрициолог Дарья Хайкина.
Такие простые шаги помогают не только насытить организм витаминами, но и восстановить эмоциональный комфорт, который особенно важен в короткие осенние дни.
Ошибка: исключать жиры из рациона в стремлении "облегчить" питание.
Последствие: кожа становится сухой, снижается концентрация, появляется апатия.
Альтернатива: употреблять полезные растительные масла — оливковое, льняное, рапсовое.
Ошибка: заменять свежие овощи консервами и фастфудом.
Последствие: дефицит витаминов и ослабленный иммунитет.
Альтернатива: замороженные овощные смеси и салаты с квашеной капустой.
Ошибка: пить слишком много кофе для бодрости.
Последствие: повышенная тревожность и усталость.
Альтернатива: тёплый травяной чай с лимоном и мёдом.
Даже при плотном графике можно позаботиться о себе. Используйте удобные решения — смузи из замороженных ягод, батончики с орехами и зёрнами, ферментированные напитки вроде кефира. Они помогают быстро восполнить запас энергии и не требуют сложной готовки.
Если есть возможность, планируйте питание на несколько дней вперёд: это экономит силы и снижает риск перекусов вредной едой.
|Плюсы
|Минусы
|Изобилие сезонных овощей и фруктов
|Короткий срок хранения свежих продуктов
|Возможность ферментации (заготовки)
|Необходимость контроля соли в квашеных блюдах
|Укрепление иммунитета натуральными средствами
|Недостаток солнечного витамина D
Как выбрать квашеную капусту?
Выбирайте продукт без уксуса и сахара, с простым составом — только капуста, морковь и соль.
Сколько стоит поддерживать осенний рацион?
Бюджет может быть умеренным: большинство полезных продуктов — сезонные и доступны по цене.
Что лучше: свежие или замороженные ягоды?
Зимой замороженные ягоды ничуть не хуже свежих: при правильной заморозке сохраняется до 90% витаминов.
Миф: зимой и осенью невозможно получать витамины из пищи.
Правда: при разнообразном питании и включении ферментированных продуктов витаминный баланс сохраняется.
Миф: гранат повышает давление.
Правда: при умеренном употреблении он, наоборот, укрепляет сосуды и нормализует давление.
Миф: все жиры вредны.
Правда: растительные масла и жирная рыба содержат полезные омега-3 кислоты, необходимые для работы мозга.
Айва в Древней Греции считалась символом любви и дарилась на свадьбах.
Квашеная капуста содержит больше витамина С, чем лимон.
Льняное масло — один из старейших натуральных источников омега-3 в растительном мире.
Осенние заготовки — традиция, пришедшая из глубины веков. Ещё наши предки заготавливали квашеные овощи, сушили яблоки и ягоды, чтобы сохранить витамины на зиму. Сегодня этот опыт приобретает новый смысл — натуральное питание становится важным элементом заботы о здоровье в современном ритме жизни.
Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.