Зрение на пределе: сколько часов можно проводить за компьютером без вреда

Работать за компьютером безопасно не более шести часов в день при условии регулярных перерывов. О том, как сохранить зрение при длительной нагрузке, в беседе с Pravda.Ru рассказал офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

По словам специалиста, предельное время комфортной работы за компьютером составляет 4–6 часов. Однако зрительное утомление напрямую зависит не только от длительности, но и от режима. Работать, подчеркнул Куренков, следует циклами по 45 минут с обязательным перерывом 10–20 минут для отдыха глаз.

"Безопасное время работы на компьютере без утомления для глаз и мозга — 4–6 часов. Однако работать следует с перерывами, чередуя нагрузку и отдых. Во время паузы нельзя читать или смотреть в экран, нужно дать глазам возможность расслабиться", — отметил эксперт.

Он пояснил, что современные мониторы, в отличие от старых электронно-лучевых, не оказывают вредного воздействия на зрение. Все дисплеи проходят гигиенические испытания и допускаются к продаже только при соблюдении норм безопасности.

"Очки от синих лучей — это коммерческий проект, не имеющий медицинских оснований. Современные экраны телевизоров, мониторов и гаджетов абсолютно безопасны для человека. Основное значение имеет правильная настройка яркости, контрастности и расстояния до монитора", — подчеркнул профессор.

Куренков добавил, что при появлении ощущения сухости, усталости или жжения в глазах стоит обратиться к офтальмологу для диагностики причин зрительного дискомфорта.