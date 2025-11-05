Пища для стройности: эти продукты помогают ускорить обмен веществ

Некоторые продукты способны активировать обменные процессы за счет влияния на нервную систему и энергетический обмен. О том, какие именно продукты помогают поддерживать здоровый метаболизм, в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil

Врач отметила, что ускорить обмен веществ могут напитки, содержащие кофеин, а также продукты, богатые белком, витаминами и активными компонентами вроде катехинов и капсаицина. Кофеин, пояснила специалист, активирует симпатическую нервную систему, повышает тонус и заставляет организм расходовать больше энергии.

"Кофеин и катехины, содержащиеся в зеленом чае, оказывают выраженное тонизирующее действие. Организм воспринимает это как сигнал к активности, что ведет к повышению расхода энергии и ускорению метаболизма", — объяснила Соломатина.

По словам врача, усилить эффект помогают специи — имбирь, куркума и черный перец, содержащие вещества, активирующие термогенез. Белковые продукты — особенно яйца, птица и молочные изделия — также поддерживают энергетический обмен, участвуя в формировании ферментов и гормонов.

"Работу метаболизма поддерживает и здоровая микрофлора кишечника. Полезные бактерии вырабатывают вещества, регулирующие уровень глюкозы и скорость обменных процессов. Для питания этих бактерий необходима клетчатка, содержащаяся в овощах, цельнозерновых и фруктах", — добавила эксперт.

Соломатина подчеркнула, что продукты, поддерживающие активный метаболизм, должны быть частью ежедневного рациона. Среди них — морепродукты, богатые йодом и хромом, которые влияют на работу щитовидной железы и усвоение глюкозы.

Полезны также цитрусовые, гречка, зеленые яблоки и лук, содержащие биофлавоноиды, улучшающие капиллярное кровообращение и клеточное дыхание. Квашеная капуста, ряженка, кефир и другие ферментированные продукты снабжают организм янтарной кислотой и пробиотиками, что способствует выработке энергии и нормализации обменных процессов.