Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект горения: как заставить тело сжигать жир ещё несколько часов после тренировки
Млечный Путь показал невидимое лицо — в его глубинах нашли структуры, которых не ожидали увидеть
Подмосковье хочет применить старую систему: кто и зачем получит продуктовые сертификаты
Жир уходит не там, где ждут: главный обман фитнеса, в который верят миллионы
Стена ворует ваше тепло: один лист фольги способен остановить утечку энергии
Операторы связи готовят россиян к новым ценам: что ждёт ваш кошелёк в 2026 году
Кладбище кочевников: в Венгрии нашли богатое захоронение воина с позолоченными артефактами
Обычный фонарик, а возможностей — как у эксперта: водители нашли ему два тайных применения
Организм подаёт сигнал тревоги: три привычных симптома с пугающим смыслом

Пища для стройности: эти продукты помогают ускорить обмен веществ

Здоровье

Некоторые продукты способны активировать обменные процессы за счет влияния на нервную систему и энергетический обмен. О том, какие именно продукты помогают поддерживать здоровый метаболизм, в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Врач отметила, что ускорить обмен веществ могут напитки, содержащие кофеин, а также продукты, богатые белком, витаминами и активными компонентами вроде катехинов и капсаицина. Кофеин, пояснила специалист, активирует симпатическую нервную систему, повышает тонус и заставляет организм расходовать больше энергии.

"Кофеин и катехины, содержащиеся в зеленом чае, оказывают выраженное тонизирующее действие. Организм воспринимает это как сигнал к активности, что ведет к повышению расхода энергии и ускорению метаболизма", — объяснила Соломатина.

По словам врача, усилить эффект помогают специи — имбирь, куркума и черный перец, содержащие вещества, активирующие термогенез. Белковые продукты — особенно яйца, птица и молочные изделия — также поддерживают энергетический обмен, участвуя в формировании ферментов и гормонов.

"Работу метаболизма поддерживает и здоровая микрофлора кишечника. Полезные бактерии вырабатывают вещества, регулирующие уровень глюкозы и скорость обменных процессов. Для питания этих бактерий необходима клетчатка, содержащаяся в овощах, цельнозерновых и фруктах", — добавила эксперт.

Соломатина подчеркнула, что продукты, поддерживающие активный метаболизм, должны быть частью ежедневного рациона. Среди них — морепродукты, богатые йодом и хромом, которые влияют на работу щитовидной железы и усвоение глюкозы. 

Полезны также цитрусовые, гречка, зеленые яблоки и лук, содержащие биофлавоноиды, улучшающие капиллярное кровообращение и клеточное дыхание. Квашеная капуста, ряженка, кефир и другие ферментированные продукты снабжают организм янтарной кислотой и пробиотиками, что способствует выработке энергии и нормализации обменных процессов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Три красных флага, которые говорят о проблемах с вашей управляющей компанией — как не допустить ошибок Валерия Жемчугова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Операторы связи готовят россиян к новым ценам: что ждёт ваш кошелёк в 2026 году
США хотят помешать Турции продлить контракт на поставки газа из России
Кладбище кочевников: в Венгрии нашли богатое захоронение воина с позолоченными артефактами
Обычный фонарик, а возможностей — как у эксперта: водители нашли ему два тайных применения
Организм подаёт сигнал тревоги: три привычных симптома с пугающим смыслом
Дом пахнет детством: воздушный зефир из яблок и тыквы покоряет с первого кусочка
Саженцы решили, что уже весна: хитрый приём помогает обмануть природу и спасти урожай
Утро или вечер: когда витамин С работает сильнее на коже и почему время нанесения имеет значение
Расовая война в США набирает обороты после победы Мамдани в Нью-Йорке
Водителям России грозят штрафы за зимние шины с неправильным протектором — как избежать?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.