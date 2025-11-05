Жир, который лечит мозг: это жидкое золото оказалось ключом к долголетию — всего одна ложка в день

Учёные из Бразилии сделали любопытное открытие: добавление в рацион оливкового масла первого отжима способно не только контролировать вес, но и защищать мозг от воспаления. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutritional Neuroscience, показали, что этот натуральный продукт оказывает выраженное противовоспалительное действие на гипоталамус — область, управляющую чувством голода и обменом веществ.
Исследователи из Университета Сан-Паулу под руководством Ариадны Перес провели серию экспериментов на лабораторных крысах. Животных кормили пищей с высоким содержанием жира, но часть из них дополнительно получала оливковое масло первого отжима. Спустя несколько недель выяснилось, что у этих крыс не развивалось типичное для ожирения воспаление гипоталамуса, а вес оставался ближе к норме.
"Добавление оливкового масла помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе", — отметили исследователи из Университета Сан-Паулу.
Кроме того, у животных улучшились метаболические показатели — уровень сахара и холестерина в крови, а также чувствительность к инсулину. Это говорит о том, что масло влияет не только на мозг, но и на весь обмен веществ.
Оливковое масло первого отжима (extra virgin) — это продукт, получаемый исключительно механическим способом, без применения химических растворителей. Оно сохраняет максимум природных антиоксидантов и витаминов, включая витамин Е и полифенолы.
Именно эти вещества отвечают за его полезные свойства — уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждений и стабилизируют работу нервной системы. В отличие от рафинированных масел, extra virgin остаётся живым продуктом, богатым активными компонентами.
|Масло
|Способ получения
|Содержание полифенолов
|Воздействие на организм
|Оливковое extra virgin
|Механический отжим
|Высокое
|Снижает воспаление, улучшает обмен веществ
|Подсолнечное рафинированное
|Химическая обработка
|Низкое
|Может способствовать накоплению свободных радикалов
|Кокосовое
|Холодный отжим
|Среднее
|Повышает уровень "хорошего" холестерина
|Льняное
|Холодный отжим
|Высокое
|Поддерживает здоровье сосудов и мозга
Чтобы получить максимальную пользу, важно правильно включать продукт в рацион.
Смена источников жира — один из самых простых способов оздоровить питание. Исследования показывают, что при регулярном употреблении оливкового масла снижается риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, оно помогает нормализовать аппетит, ведь гипоталамус лучше распознаёт сигналы насыщения.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный источник антиоксидантов
|Высокая калорийность (около 900 ккал/100 г)
|Защищает клетки мозга от воспаления
|Не подходит для жарки при сильном нагреве
|Поддерживает здоровье сердца и сосудов
|Может быть подделано при покупке дешёвых брендов
|Улучшает усвоение витаминов A, D, E и K
|Требует правильного хранения
|Придаёт блюдам насыщенный вкус и аромат
|Быстро портится при контакте со светом и воздухом
Как выбрать качественное оливковое масло?
Смотрите на маркировку "extra virgin" и дату сбора урожая. Настоящее масло всегда продаётся в тёмной стеклянной бутылке.
Сколько масла можно употреблять в день?
Диетологи советуют 1-2 столовые ложки в день, чтобы поддерживать баланс жиров без переизбытка калорий.
Можно ли давать оливковое масло детям?
Да, но в небольших количествах. Оно улучшает пищеварение и способствует усвоению витаминов.
Что лучше — оливковое или кокосовое масло?
Для мозга и сердца больше пользы приносит оливковое масло, а кокосовое лучше подходит для выпечки.
Как понять, что масло испортилось?
Признаки — горечь, мутность, неприятный запах. Такое масло теряет все полезные свойства.
Оливковое масло первого отжима — не просто кулинарная заправка, а полноценный элемент здорового питания, способный защитить мозг и обмен веществ от последствий ожирения. Регулярное употребление качественного масла в умеренных количествах может стать простым, но эффективным шагом к профилактике метаболических нарушений и сохранению здоровья мозга.
