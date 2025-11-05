Жир, который лечит мозг: это жидкое золото оказалось ключом к долголетию — всего одна ложка в день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:02
Здоровье

Учёные из Бразилии сделали любопытное открытие: добавление в рацион оливкового масла первого отжима способно не только контролировать вес, но и защищать мозг от воспаления. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutritional Neuroscience, показали, что этот натуральный продукт оказывает выраженное противовоспалительное действие на гипоталамус — область, управляющую чувством голода и обменом веществ.

Оливковое масло
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Как масло влияет на мозг

Исследователи из Университета Сан-Паулу под руководством Ариадны Перес провели серию экспериментов на лабораторных крысах. Животных кормили пищей с высоким содержанием жира, но часть из них дополнительно получала оливковое масло первого отжима. Спустя несколько недель выяснилось, что у этих крыс не развивалось типичное для ожирения воспаление гипоталамуса, а вес оставался ближе к норме.

"Добавление оливкового масла помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе", — отметили исследователи из Университета Сан-Паулу.

Кроме того, у животных улучшились метаболические показатели — уровень сахара и холестерина в крови, а также чувствительность к инсулину. Это говорит о том, что масло влияет не только на мозг, но и на весь обмен веществ.

Что делает оливковое масло особенным

Оливковое масло первого отжима (extra virgin) — это продукт, получаемый исключительно механическим способом, без применения химических растворителей. Оно сохраняет максимум природных антиоксидантов и витаминов, включая витамин Е и полифенолы.

Именно эти вещества отвечают за его полезные свойства — уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждений и стабилизируют работу нервной системы. В отличие от рафинированных масел, extra virgin остаётся живым продуктом, богатым активными компонентами.

Таблица сравнения: разные типы растительных масел

Масло Способ получения Содержание полифенолов Воздействие на организм
Оливковое extra virgin Механический отжим Высокое Снижает воспаление, улучшает обмен веществ
Подсолнечное рафинированное Химическая обработка Низкое Может способствовать накоплению свободных радикалов
Кокосовое Холодный отжим Среднее Повышает уровень "хорошего" холестерина
Льняное Холодный отжим Высокое Поддерживает здоровье сосудов и мозга

Как использовать оливковое масло для пользы

Чтобы получить максимальную пользу, важно правильно включать продукт в рацион.

  1. Добавляйте масло в салаты и готовые блюда — при термообработке часть полифенолов разрушается.
  2. Используйте его для приготовления соусов и заправок вместо майонеза.
  3. Храните масло в тёмной бутылке и прохладном месте — свет разрушает антиоксиданты.
  4. Сочетайте с овощами, рыбой и цельнозерновыми продуктами — вместе они усиливают эффект.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить на оливковом масле при высокой температуре.
    Последствие: разрушение витаминов и полезных соединений.
    Альтернатива: использовать его только для легкой обжарки или в холодных блюдах.
  • Ошибка: покупать некачественное масло в пластиковой таре.
    Последствие: контакт с пластиком снижает качество продукта.
    Альтернатива: выбирайте стеклянные бутылки с маркировкой "extra virgin" и датой урожая.
  • Ошибка: хранить масло рядом с плитой.
    Последствие: тепло ускоряет окисление.
    Альтернатива: держите его в шкафу или кладовой.

Если заменить другие жиры оливковым маслом

Смена источников жира — один из самых простых способов оздоровить питание. Исследования показывают, что при регулярном употреблении оливкового масла снижается риск диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, оно помогает нормализовать аппетит, ведь гипоталамус лучше распознаёт сигналы насыщения.

Плюсы и минусы оливкового масла

Плюсы Минусы
Натуральный источник антиоксидантов Высокая калорийность (около 900 ккал/100 г)
Защищает клетки мозга от воспаления Не подходит для жарки при сильном нагреве
Поддерживает здоровье сердца и сосудов Может быть подделано при покупке дешёвых брендов
Улучшает усвоение витаминов A, D, E и K Требует правильного хранения
Придаёт блюдам насыщенный вкус и аромат Быстро портится при контакте со светом и воздухом

FAQ

Как выбрать качественное оливковое масло?
Смотрите на маркировку "extra virgin" и дату сбора урожая. Настоящее масло всегда продаётся в тёмной стеклянной бутылке.

Сколько масла можно употреблять в день?
Диетологи советуют 1-2 столовые ложки в день, чтобы поддерживать баланс жиров без переизбытка калорий.

Можно ли давать оливковое масло детям?
Да, но в небольших количествах. Оно улучшает пищеварение и способствует усвоению витаминов.

Что лучше — оливковое или кокосовое масло?
Для мозга и сердца больше пользы приносит оливковое масло, а кокосовое лучше подходит для выпечки.

Как понять, что масло испортилось?
Признаки — горечь, мутность, неприятный запах. Такое масло теряет все полезные свойства.

Мифы и правда

  • Миф: оливковое масло нельзя хранить дольше месяца.
    Правда: если оно закрыто и стоит в прохладном месте, срок хранения может достигать 12 месяцев.
  • Миф: extra virgin — это просто маркетинг.
    Правда: это обозначение масла, полученного без нагрева и химии, с наибольшим содержанием полезных веществ.
  • Миф: оливковое масло вредно при диете.
    Правда: наоборот, умеренное потребление помогает контролировать вес и аппетит.

3 интересных факта

  1. В Древней Греции оливковое масло считалось символом бессмертия и чистоты, им натирали тело перед состязаниями.
  2. В Испании и Италии существует более 260 официальных сортов маслин, из которых делают extra virgin масло.
  3. В среднем житель Средиземноморья употребляет до 12 литров масла в год — в шесть раз больше, чем россиянин.

Оливковое масло первого отжима — не просто кулинарная заправка, а полноценный элемент здорового питания, способный защитить мозг и обмен веществ от последствий ожирения. Регулярное употребление качественного масла в умеренных количествах может стать простым, но эффективным шагом к профилактике метаболических нарушений и сохранению здоровья мозга.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
