Тёмные круги под глазами — не просто усталость: подсказка, что организм работает на износ

Здоровье

Тёмные круги под глазами — не просто эстетическая мелочь. Они часто становятся сигналом организма, что что-то идёт не так. Недосып, стресс, нехватка жидкости или витаминов — всё это отражается на коже вокруг глаз, которая сама по себе тонкая и чувствительная. Но отчаиваться не стоит: если понять причину и действовать комплексно, можно заметно улучшить внешний вид без дорогостоящих процедур.

Женщина проверяет тёмные круги под глазами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина проверяет тёмные круги под глазами

"Темные круги под глазами часто указывают на то, что организму не хватает чего-то важного, будь то вода или определенные витамины. Здоровый образ жизни играет ключевую роль в поддержании привлекательного внешнего вида", — пояснила эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

Почему появляются тёмные круги

Кожа под глазами реагирует на малейшие изменения в организме. Основные причины её потемнения — это:

  1. Недосып и усталость. Когда человек спит меньше нормы, кровоток замедляется, сосуды расширяются и становятся заметнее.
  2. Обезвоживание. Недостаток воды делает кожу тусклой, усиливает синеву вен.
  3. Долгое сидение за экраном. Свет от мониторов утомляет глаза и вызывает застой крови в периорбитальной области.
  4. Заболевания внутренних органов. Болезни печени, почек или анемия нередко отражаются именно на коже вокруг глаз.

Кроме того, склонность к тёмным кругам может передаваться по наследству: у кого-то кожа под глазами просто тоньше от природы.

Советы: как убрать тёмные круги

1. Наладьте сон

Самое простое — спать не меньше 7-8 часов и соблюдать режим. Комната должна быть прохладной, без лишнего света и гаджетов рядом. Перед сном полезно пройтись пешком или сделать лёгкую растяжку.

2. Поддерживайте водный баланс

Организм воспринимает нехватку жидкости как стресс и начинает удерживать воду — из-за этого появляются отёки и круги. Пейте не менее 1,5-2 литров воды в день. Хорошее дополнение — свежие овощные соки, особенно огуречный и сельдереевый.

3. Добавьте витамины и микроэлементы

Чтобы кожа быстрее восстанавливалась, полезно включить в рацион:

  • альфа-липоевую кислоту;
  • витамины группы B;
  • витамин C (лучше в форме Ester-C);
  • спирулину;
  • цинк.

"Перед тем как начинать прием каких-либо добавок, я всегда рекомендую проконсультироваться с врачом. Каждому человеку подходят свои дозировки и комбинации", — добавила Мария Молоствова.

4. Ешьте правильно

Свежие овощи, ягоды и зелень — источник антиоксидантов, которые борются со стрессом и воспалениями. Полезны жирные кислоты Омега-3 (в рыбе, орехах, льняном масле), витамины E и K (в авокадо, шпинате, брокколи).

5. Уменьшите влияние токсинов

Алкоголь, табак и избыточный кофеин ухудшают микроциркуляцию, кожа теряет упругость, сосуды становятся заметнее. Полезно периодически устраивать детокс-дни с лёгкой пищей и травяными чаями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использование толстого слоя консилера для маскировки.
    Последствие: средство забивается в морщинки, кожа выглядит уставшей.
    Альтернатива: наносите лёгкий корректор с отражающими частицами и увлажняющим эффектом.
  2. Ошибка: холодные компрессы "на глаз" изо льда.
    Последствие: риск раздражения и ломкости сосудов.
    Альтернатива: используйте охлаждённые патчи с кофеином, гиалуроновой кислотой или витамином C.
  3. Ошибка: игнорировать солнцезащиту.
    Последствие: ультрафиолет разрушает коллаген, кожа темнеет.
    Альтернатива: выбирайте кремы для глаз с SPF 30+ и антиоксидантами.

Если дело не в образе жизни

Иногда тёмные круги — не результат недосыпа, а проявление скрытых болезней: нарушений работы печени, анемии или аллергии. В таких случаях стоит пройти обследование. Косметика и кремы не помогут, пока не устранена основная причина.

Таблица: плюсы и минусы популярных методов

Метод Плюсы Минусы
Кремы с ретинолом и пептидами Улучшают упругость кожи, стимулируют выработку коллагена Могут вызывать раздражение у чувствительной кожи
Патчи с кофеином и гиалуроновой кислотой Быстрый эффект, снимают отёки Действие кратковременное
Массаж и лимфодренаж Улучшают кровообращение Требуют регулярности
Лазерные и инъекционные процедуры Устраняют глубокие круги Дорогие, возможны побочные эффекты
Домашние маски (огурец, картофель) Доступные и мягкие Эффект слабый, но безопасный

FAQ

Как выбрать крем от тёмных кругов?
Обращайте внимание на состав: витамин C, кофеин, пептиды, гиалуроновая кислота. Для чувствительной кожи подойдут гипоаллергенные формулы без отдушек.

Можно ли избавиться от кругов полностью?
Если они вызваны образом жизни — да. Но при наследственной пигментации или возрастных изменениях — только частично.

Сколько стоит процедура устранения кругов под глазами?
Курс инъекций или лазера обойдётся от 8 до 20 тысяч рублей в зависимости от клиники и используемой технологии.

Что лучше — крем или патчи?
Патчи дают быстрый визуальный эффект, но крем обеспечивает длительный уход. Оптимально — сочетать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: круги появляются только у тех, кто не высыпается.
    Правда: часто они связаны с генетикой, возрастом или заболеваниями.
  • Миф: если наносить лёд каждое утро, кожа станет светлее.
    Правда: холод может спровоцировать купероз. Лучше использовать прохладные компрессы.
  • Миф: декоративная косметика вредна.
    Правда: современные средства с уходовыми компонентами не только маскируют, но и защищают кожу.

Сон и психология

Недостаток сна влияет не только на кожу, но и на эмоциональное состояние. Когда человек хронически не высыпается, уровень кортизола повышается, сосуды расширяются, а взгляд кажется уставшим. Сон — это естественный механизм восстановления: во сне активируется выработка коллагена и обновление клеток. Поэтому забота о сне — лучший "бьюти-ритуал".

3 интересных факта

  1. Тонкая кожа под глазами у взрослых всего 0,5 миллиметра — в 4 раза тоньше, чем на щеках.
  2. Кофеин в косметике не только бодрит, но и реально улучшает микроциркуляцию.
  3. Смех и улыбка усиливают приток крови к лицу, делая взгляд ярче и живее.

Темные круги под глазами — это не приговор и не косметический дефект, который невозможно исправить. Стоит немного скорректировать образ жизни, добавить витаминов, наладить питание и сон — и кожа быстро откликнется улучшением цвета и тонуса. Настоящая красота всегда начинается со здоровья — и это главный секрет свежего, отдохнувшего взгляда.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
