Сода — это ловушка: почему изжога возвращается с двойной силой и что делать

Здоровье

Пищевая сода является одним из самых популярных народных средств для быстрого устранения изжоги. Многие люди используют её, надеясь на мгновенное облегчение, однако такой подход не всегда оправдан.

Сода
Фото: https://commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сода

Несмотря на кажущуюся простоту, сода может не только не помочь, но и усугубить симптомы. В этой статье мы разберемся, почему сода не является оптимальным средством от изжоги и что стоит использовать вместо неё для более эффективного лечения.

Как сода влияет на желудок?

Пищевая сода действует на желудок за счет реакции с соляной кислотой, в результате чего образуется углекислый газ. Это временно снижает кислотность, что даёт ощущение облегчения. Однако этот процесс вызывает растяжение желудка и активирует механизмы, способствующие дополнительному выбросу кислоты, что вызывает возвращение симптомов изжоги. Таким образом, сода создаёт порочный круг, при котором симптомы возвращаются и усиливаются.

Прием пищевой соды для снятия приступа изжоги не слишком эффективен, считает Владислав Сепп, кандидат фармакологических наук, доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета.

"Сода взаимодействует с кислотой в желудке, образуется углекислый газ, он заполняет желудок, растягивает его стенки, а это провоцирует новый выброс кислоты. Получается порочный круг вместо лечения", — отметил эксперт.

Риски регулярного использования соды

Регулярный прием соды для избавления от изжоги может иметь неприятные побочные эффекты. Увековечивание этого способа может привести к вздутию живота, газообразованию, а также к более серьезным последствиям, таким как нарушение электролитного баланса. Эти побочные эффекты особенно выражены при постоянном применении соды без рекомендаций врача.

"Различные исследования, открывающие новые возможности лекарственного применения соды и снижающие побочные явления при ее приеме, уже позволяют рассматривать соду как полноценного кандидата для создания лекарств при самых различных патологиях. Но речь идет именно о лекарствах, причем с однократным или довольно коротким курсом лечения", — добавил доктор Сепп.

Что делать, если сода не помогает?

При изжоге важно использовать более эффективные и безопасные методы. На рынке есть несколько препаратов, которые позволяют быстро снизить кислотность желудка и не вызывают негативных последствий. Антациды и блокаторы протонного насоса — это два класса препаратов, которые могут помочь в борьбе с изжогой, сообщает Газета.Ru.

  1. Антациды. Эти препараты нейтрализуют избыточную кислотность и дают быстрый эффект.

  2. Блокаторы протонного насоса. Они снижают выработку кислоты, обеспечивая более продолжительное облегчение.

  3. Ингибиторы гистамина. Эти препараты уменьшают выработку желудочной кислоты и контролируют уровень кислоты в желудке.

Не стоит забывать, что перед применением любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать подходящее средство.

Плюсы и минусы различных методов лечения изжоги

Метод лечения Плюсы Минусы
Пищевая сода Быстрое облегчение симптомов. Приводит к усилению симптомов, порочный круг.
Антациды Быстро снимают изжогу, доступные препараты. Временный эффект, может потребоваться регулярное применение.
Протонные насосы Долговременный эффект, уменьшают выработку кислоты. Может вызывать побочные эффекты при длительном применении.
Блокаторы гистамина Помогают контролировать уровень кислоты. Необходимо следить за дозировкой, может вызвать побочные эффекты.

Советы шаг за шагом: как лечить изжогу правильно?

  1. Не используйте пищевую соду как основное средство. Сода может дать временное облегчение, но она не решает проблему на корню.

  2. Применяйте антациды для быстрого облегчения. Эти препараты нейтрализуют кислоту в желудке и облегчают симптомы изжоги.

  3. Используйте препараты, уменьшающие выработку кислоты. Протонные насосы и блокаторы гистамина помогут устранить причину изжоги, а не только её симптомы.

  4. Проконсультируйтесь с врачом. Если изжога становится частым явлением, обязательно обсудите проблему с врачом. Он поможет подобрать оптимальное лечение.

А что если изжога не проходит?

Если изжога не проходит или возникает слишком часто, это может быть признаком более серьезных заболеваний, таких как гастрит, язва желудка или рефлюкс-эзофагит. В таких случаях не стоит откладывать визит к врачу. Подобные заболевания требуют комплексного подхода и назначения соответствующего лечения.

Плюсы и минусы различных методов борьбы с изжогой

Метод Плюсы Минусы
Прием добавок с Омега-3 Эффективность, доступность. Может быть дорого, необходимость проконсультироваться с врачом.
Включение в рацион рыбы Лучшее усвоение Омега-3, богатый источник. Не подходит для вегетарианцев.
Использование растительных источников Доступность, подходит для вегетарианцев. Низкая усвояемость, требуется больше времени для достижения эффекта.

Пищевая сода, хотя и популярна как средство от изжоги, не является оптимальным выбором. Она может облегчить симптомы лишь на короткое время, а затем вызвать их усиление. Для длительного лечения изжоги рекомендуется использовать более эффективные средства, такие как антациды или препараты, снижающие выработку кислоты в желудке. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать неприятных побочных эффектов и выбрать наиболее подходящий метод лечения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
