Больше не нужно плакать: 5 способов избавиться от слезотечения в пожилом возрасте

8:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Слезотечение — проблема, с которой часто сталкиваются пожилые люди. Несмотря на то, что это явление может казаться обычным и естественным, оно может сигнализировать о различных нарушениях в организме. Важно понимать, что такие симптомы могут возникать из-за возрастных изменений, которые влияют на состояние слезных протоков, века и функцию слезной железы.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Пенсионерка

Мы разберем, что вызывает слезотечение у пожилых людей, как с этим бороться и что делать, чтобы предотвратить развитие таких проблем.

Изменения в слезных путях

Одной из главных причин слезотечения у пожилых является сужение или обструкция слезных протоков. В процессе старения происходят анатомические изменения, которые влияют на функционирование слезных путей. Со временем они теряют эластичность, становятся более узкими и укороченными, что нарушает нормальный отток слезной жидкости.

Как результат — она накапливается в глазу, и возникает постоянное слезотечение. Этот процесс также может быть связан с другими возрастными изменениями, такими как ухудшение общего состояния кожи и мышц вокруг глаз.

"Сужение или обструкция слезных протоков — частое явление у пожилых пациентов. С возрастом слезные пути становятся менее эластичными, что нарушает отток слезной жидкости", — объяснил офтальмолог, офтальмохирург АО "Медицина" Сино Гозиев.

Слуховая и визуальная система пожилого человека также может быть ослаблена возрастными изменениями, что приводит к дополнительным проблемам с глазами. Например, старение тканей, потеря упругости век и сниженная способность к быстрому восстановлению после стрессов могут провоцировать раздражение и дополнительное слезотечение, пишет Газета.Ru.

Птоз век и его влияние на слезотечение

Птоз, или опущение век, также часто встречается у пожилых людей. Это состояние возникает, когда веки теряют свою упругость и начинают провисать, что нарушает их нормальное функционирование. Из-за этого может возникать проблема с плотным смыканием век, особенно во время сна. Вследствие этого глаз может подсыхать, что приводит к раздражению и дополнительному слезотечению.

Состояние век, а также их положение во время сна могут существенно повлиять на комфортное восприятие окружающего мира. Когда века не плотно закрываются, то роговица может быстро высыхать, что стимулирует глаза выделять больше слез, чтобы компенсировать это сухость.

"Птоз век и дряблость кожи век приводят к тому, что веки неплотно смыкаются, что вызывает подсыхание роговицы и стимулирует компенсаторную гиперсекрецию слез", — пояснил доктор Гозиев.

Нарушение функции слезной железы

Нарушения функции слезной железы — еще одна частая причина слезотечения. С возрастом слезные железы могут работать менее эффективно, что приводит к снижению выработки слезной жидкости. В некоторых случаях это становится причиной синдрома "сухого глаза", при котором, несмотря на ощущение сухости и дискомфорта, возникает чрезмерное слезотечение.

Это происходит из-за того, что при сухости роговицы активируется рефлекторный механизм, стимулирующий выработку водной фракции слез, но без жировой и слизистой составляющих, которые необходимы для стабильности слезной пленки.

"Снижение выработки слезной жидкости или изменение ее состава может привести к синдрому "сухого глаза", при котором возникает именно слезотечение", — отметил офтальмолог Сино Гозиев.

Сухость роговицы приводит к появлению неприятных ощущений, таких как зуд, жжение и покраснение, и при этом глаза начинают выделять воду в попытке компенсировать дефицит слез.

Что можно сделать для решения проблемы?

Чтобы уменьшить слезотечение и устранить его причины, необходимо учитывать несколько факторов и подходов.

Регулярное посещение офтальмолога. Пожилым людям следует регулярно проверять состояние своих глаз и обращаться к врачу при первых признаках слезотечения. Коррекция птоза век. В некоторых случаях может понадобиться хирургическое вмешательство для исправления положения век и устранения их провисания. Медикаментозное лечение. Для лечения синдрома "сухого глаза" могут быть назначены специальные увлажняющие капли, которые помогают поддерживать нормальный уровень слезной жидкости. Увлажнение воздуха. Сухость воздуха, особенно в зимний период, может ухудшать состояние глаз, поэтому рекомендуется использовать увлажнители.

Сравнение лечения синдрома сухого глаза

Метод лечения Описание Плюсы Минусы Увлажняющие капли Применяются для увлажнения роговицы и поддержания нормального слезоотделения. Легко доступны, эффективны. Не решает проблему, лишь временно устраняет симптомы. Хирургическая коррекция птоза Операция, направленная на восстановление нормального положения век. Долгосрочный эффект. Необходима реабилитация, риск осложнений. Использование увлажнителей воздуха Применение увлажнителей для предотвращения сухости в помещении. Удобно в использовании. Может быть недостаточно для серьезных случаев.

Советы шаг за шагом: как снизить слезотечение?

Регулярные осмотры у врача. Не забывайте о важности профилактических осмотров. Проблемы с глазами, такие как сухость или птоз век, могут развиваться постепенно, и на ранних стадиях можно предотвратить их ухудшение. Использование искусственных слез. Если вы испытываете симптомы сухости или раздражения глаз, используйте искусственные слезы, чтобы увлажнить роговицу. Поддержка здоровья кожи вокруг глаз. Укрепление кожи век с помощью увлажняющих кремов может помочь избежать дополнительного раздражения и предотвратить опущение век. Избегайте чрезмерной нагрузки на глаза. Если вы много времени проводите за компьютером или читаете, регулярно делайте перерывы, чтобы дать глазам отдых.

А что если слезотечение не проходит?

Если несмотря на все усилия проблема с слезотечением сохраняется или ухудшается, это может быть сигналом о более серьезных заболеваниях глаз. В таких случаях важно не откладывать визит к врачу и пройти дополнительные обследования.

Плюсы и минусы методов лечения слезотечения

Метод лечения Плюсы Минусы Медикаментозные капли Быстрое снятие симптомов. Временный эффект, могут вызывать привыкание. Хирургические методы Долговременный результат. Высокая стоимость, риск осложнений. Применение увлажнителей Удобство и простота использования. Не решает причины слезотечения, только улучшает комфорт.

Мифы и правда о слезотечении у пожилых

Миф: слезотечение — это нормально для стариков и не требует лечения.

Правда: постоянное слезотечение может быть симптомом серьезных проблем с глазами, требующих лечения. Миф: использование капель для глаз всегда помогает при слезотечении.

Правда: капли могут облегчить симптомы, но не устраняют основные причины проблемы, такие как птоз или нарушение функции слезной железы. Миф: слезотечение можно предотвратить с помощью домашнего лечения.

Правда: для эффективного лечения важно обратиться к врачу, чтобы точно определить причину слезотечения.

3 интересных факта о слезах

Человеческие глаза выделяют примерно 0,75 мл слез в день в нормальных условиях. Слезы, которые человек вырабатывает при сильных эмоциях, содержат больше белков и гормонов, чем обычные слезы. Слезы, вырабатываемые при болях или травмах, имеют антибактериальные свойства.

Исторический контекст слезотечения

Слезы играли важную роль в истории. Во времена Древнего Египта слезы использовались в ритуалах как символ очищения и возрождения. В Средневековье слезы считались проявлением глубокой эмоции и даже использовались в медицине для лечения глазных заболеваний.