Этот возраст критичен для здоровья женщин: важные шаги для сохранения здоровья и долголетия

1:37
Здоровье

Женское здоровье с возрастом меняется — и это естественный процесс, который требует не страха, а внимания. Организм адаптируется, гормональный фон перестраивается, замедляется метаболизм. Именно поэтому после 60 лет стоит пересмотреть привычки и подойти к заботе о себе осознанно. В этом возрасте начинается тот самый "опасный период", когда даже мелкие отклонения могут привести к серьёзным последствиям — но если вовремя принять меры, риски можно свести к минимуму.

Лицо женщины
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо женщины

Когда наступает опасный возраст

Многие считают, что 60 лет — это старость. Однако в реальности это возраст, когда женщине необходимо особое внимание уделить своему здоровью. В 60 лет начинают проявляться изменения в организме, и если не проявлять осторожность, риски возникновения заболеваний увеличиваются. Например, после менопаузы возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а суставы начинают изнашиваться.

Но возраст — не приговор. Есть множество простых способов поддерживать здоровье, оставаться активной и чувствовать себя хорошо.

13 способов сохранить здоровье после 60

Уход за кожей с витаминами A и C

С возрастом кожа теряет влагу и упругость, поэтому важно перейти на кремы с витаминами А и С. Используйте средства с ретинолом (от 0,3% до 1%) и легкими маслами. Не забывайте о защите от солнца даже зимой.

Следите за количеством белка

Белок — строительный материал для мышц, кожи и иммунной системы. Старайтесь получать не менее 1 грамма белка на килограмм веса. Хорошие источники — рыба, яйца, бобовые, орехи и творог.

Откажитесь от полуфабрикатов

После 60 лет пищеварение замедляется, и организму сложнее усваивать обработанные продукты. Готовьте дома, выбирайте цельные продукты, больше овощей и фруктов. Уменьшите количество соли — это поможет держать давление под контролем.

Ограничьте алкоголь

Даже небольшие дозы алкоголя повышают риск рака и нарушают обмен веществ. Лучше заменить его травяными чаями, зелёным чаем или смузи. Пейте не менее 1,7-2 литров жидкости в день, включая воду и напитки на основе фруктов.

Контролируйте уровень витаминов

После 60 лет особенно важны витамин D, магний, B12 и железо. Они отвечают за прочность костей, работу сердца и мозга. Проверьте их уровень и при необходимости добавьте добавки по рекомендации врача.

Рассмотрите гормональную терапию

Эстроген защищает артерии, но после менопаузы риск сердечных заболеваний у женщин резко возрастает. Заменительная гормональная терапия может помочь, но дозу должен подбирать врач с учётом индивидуальных рисков.

Следите за весом

Избыточный вес повышает риск диабета и гипертонии. По словам экспертов, метаболизм замедляется не столько из-за возраста, сколько из-за недостатка движения. Контролируйте питание, ешьте меньше сахара и больше клетчатки, занимайтесь умеренной физкультурой.

Двигайтесь каждый день

Лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья в 60 лет, — это привести себя в форму в 50. Если спорт в вашей жизни появился недавно, начните с трёх лёгких тренировок в неделю — ходьбы, плавания, йоги или пилатеса. Активность помогает снизить риск деменции, улучшает настроение и работу сердца.

Не бойтесь силовых упражнений

Женщинам старше 60 стоит включить в распорядок лёгкие тренировки с гантелями или эспандером. Силовые упражнения укрепляют кости и повышают чувствительность к инсулину, снижая риск диабета.

Бросьте курить

Курение — наиболее очевидный предотвратимый фактор риска. Даже после 60 отказ от сигарет быстро улучшает самочувствие. Уже через несколько недель нормализуется давление и дыхание, через год снижается риск инфаркта.

Заботьтесь о сне

Сон очищает мозг от токсинов, которые могут вызвать воспаление. Ночной отдых должен длиться 7-8 часов. Если вы просыпаетесь без будильника — ваш режим верный. Не пейте кофе вечером, чаще проветривайте спальню.

Проходите обследования

Регулярные проверки помогают выявить болезни на ранней стадии. После 60 лет важно также проверять кишечник, слух и зрение — от этого зависит качество жизни.

Контролируйте давление

Гипертония — частый спутник зрелости. Если показатели выше 140/90, нужно лечение. Иногда достаточно уменьшить количество соли, но при стойком повышении давления врач подберёт препараты индивидуально.

Как менять привычки после 60

Привычка Риск Замена
Еда на вынос Повышенное давление Домашняя еда, меньше соли
Недосып Нарушение памяти 7-8 часов сна
Отсутствие движения Снижение тонуса Прогулки, йога
Курение Болезни сердца Полный отказ
Дефицит белка Слабость, анемия Рыба, орехи, бобовые

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пренебрежение анализами → позднее выявление болезней → профилактические чекапы раз в год.
  • Сидячий образ жизни → потеря мышечной массы → добавьте силовые упражнения.
  • Привычка перекусывать сладким → скачки сахара → замените фруктыми и орехами.

А что если вы начали поздно

Даже если вы не занимались спортом и не следили за питанием раньше, никогда не поздно начать. Любое изменение в сторону здорового образа жизни улучшает обмен веществ, укрепляет сосуды и продлевает активность.

Плюсы и минусы возрастных перемен

Плюсы Минусы
Возможность осознанного ухода за собой Требует дисциплины
Мудрость и стабильность Замедление обмена веществ
Время для себя Повышенные риски заболеваний

FAQ

Какой анализ пройти первой женщине после 60 лет

Обязательно проверяйте уровень витамина D, кальция и сахара в крови, а также проходите маммографию.

Можно ли начать ЗГТ после 60 лет

Да, но только после консультации врача. Дозы должны быть минимальными, с учётом состояния сосудов и сердца.

Сколько белка нужно женщине после 60 лет

Не менее 1 грамма на килограмм веса. Например, при весе 65 кг — около 65 граммов в сутки.

Мифы и правда

  • Миф: после 60 спорт бесполезен.
    Правда: физическая активность в любом возрасте снижает риск инсульта и деменции.
  • Миф: курить поздно бросать.
    Правда: через 10 лет после отказа риск болезней почти сравнивается с некурящими.
  • Миф: у женщин после менопаузы нет потребности в белке.
    Правда: белок необходим для восстановления тканей и укрепления иммунитета.

3 интересных факта

  • После 60 лет мозг по-прежнему способен к обучению и образованию новых нейронных связей.
  • Умеренные силовые тренировки снижают риск переломов на 40%.
  • Женщины, которые ежедневно гуляют не менее 30 минут, живут в среднем на 5 лет дольше.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
