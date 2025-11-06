Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плоское лицо и большой мозг: загадка, которая поставила эволюцию на паузу
Курица, от которой пахнет домом: тёмный соус и кунжут делают чудо на противне
Рамный малыш, который не вписался в 90-е: Suzuki пыталась скрестить купе с внедорожником
Жить на проценты с депозита: возможно ли такое сегодня в условиях инфляционного душа
Пырей и мокрица говорят больше, чем кажется: что они на самом деле скрывают о вашей почве
Пахнет уютом — и работает лучше химии: бытовые чудеса, которые умеет мандариновая кожура
Внутренний туризм набирает обороты: куда бегут россияне от зимы — и что выбирают вместо заграницы
Пузырчатая плёнка, которая вдохновляет: неожиданные идеи для дома, о которых вы не догадывались
Без лепки и лишних хлопот: картофельные колдуны с фаршем которые готовятся прямо ложкой на сковороде

Детские глаза не любят темноты: 4 неожиданных шага, которые способны замедлить близорукость

0:17
Здоровье

Близорукость (миопия) у детей встречается всё чаще, и родители нередко замечают, что зрение ухудшается с каждым годом. Но прогрессирование болезни можно замедлить. Достаточно изменить несколько повседневных привычек ребёнка и подобрать правильную коррекцию зрения.

Проверка зрения у ребёнка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка зрения у ребёнка

1. Больше времени на свежем воздухе

Природный дневной свет помогает глазам ребёнка развиваться правильно.

Исследования показывают

Если школьники проводят от 1,5 до 3 часов в день на улице, риск развития миопии снижается даже при высокой учебной нагрузке.

Как внедрить привычку

  • Забирайте ребёнка из школы пешком, а не на машине.
  • Устраивайте игры и прогулки после уроков — футбол, велосипед, прогулки в парке.
  • На выходных организуйте семейные пикники или экскурсии на природе.

Главный враг прогулок — гаджеты. Постарайтесь ограничить экранное время и предложить ребёнку активности вне дома.

2. Удобное и светлое рабочее место

Глаза устают, если ребёнок делает уроки в полутьме или сидит слишком близко к экрану. Неправильное освещение и мебель могут способствовать прогрессированию миопии.

Что важно проверить

  • Освещение. Настольная лампа мощностью не менее 60 Вт, абажур — обязательный.
  • Расположение стола. Поставьте его у окна, чтобы свет падал слева.
  • Расстояние до монитора. Не менее 40-50 см от глаз.
  • Осанка. Локоть должен лежать на столе, а между животом и столешницей — расстояние с ладонь.

"Когда ребёнок склоняется к тетрадке, мышцы глаз перенапрягаются — и зрение может ухудшаться", — отмечают офтальмологи.

3. Регулярная проверка зрения

Миопия — динамичное состояние, и без наблюдения специалиста зрение может ухудшаться незаметно. При близорукости глазное яблоко увеличивается в длину, и без контроля изменения могут стать необратимыми.

Что делать

  • Проверять зрение каждые 6 месяцев.
  • Следить не только за остротой зрения, но и за длиной глазного яблока.
  • При первых признаках ухудшения — моргании, щурении, потирании глаз — записаться к врачу внепланово.

4. Подобрать комфортную коррекцию зрения

Очки — классическое решение, но они подходят не всем детям. Кто-то стесняется, кто-то занимается спортом и не может носить очки постоянно. В этом случае офтальмолог может предложить контактные линзы.

Линзы разработаны специально для детей и подростков:

  • позволяют замедлить прогрессирование миопии в два раза (подтверждено семилетними исследованиями);
  • обеспечивают комфорт при активных занятиях — не запотевают, не спадают;
  • легко надеваются и снимаются — большинство детей старше 8 лет справляются самостоятельно.

Носить линзы нужно по назначению врача — обычно 6 дней в неделю по 10 часов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничивать ребёнка в чтении и учёбе.
  • Последствие: стресс и сопротивление без улучшения зрения.
  • Альтернатива: организовать освещённое рабочее место и частые перерывы.
  • Ошибка: откладывать визит к офтальмологу.
  • Последствие: прогрессирование миопии и риск осложнений.
  • Альтернатива: проверять зрение каждые полгода.
  • Ошибка: позволять долго смотреть в экран без отдыха.
  • Последствие: спазм аккомодации и усталость глаз.
  • Альтернатива: правило 20-20-20 — каждые 20 минут смотреть вдаль на 20 секунд.

Профилактика

  1. Дневной свет и прогулки — не меньше 1,5 часа в день.
  2. Гигиена зрения: перерывы в чтении, правильное освещение.
  3. Контроль экранного времени: максимум 1-2 часа вне школы.
  4. Сбалансированное питание: продукты с лютеином, витамином A и омегой-3.
  5. Регулярные осмотры у офтальмолога.

Плюсы и минусы способов коррекции

Метод Плюсы Минусы
Очки Простота, доступность Мешают при спорте, могут вызывать дискомфорт
Контактные линзы Замедляют прогрессирование миопии, удобны и безопасны Требуют дисциплины при уходе
Аппаратное лечение и гимнастика для глаз Улучшают фокусировку Эффект заметен только при регулярных курсах
Прогулки и контроль освещения Естественный способ профилактики Требуют ежедневного внимания родителей

Мифы и правда

  • Миф: близорукость развивается только от гаджетов.
  • Правда: экранная нагрузка — один из факторов, но важную роль играют наследственность и нехватка дневного света.
  • Миф: если начать носить линзы или очки, зрение "разленится".
  • Правда: корректирующие средства снимают лишнее напряжение с глаз и предотвращают прогрессирование миопии.
  • Миф: дети не справятся с контактными линзами.
  • Правда: большинство школьников старше восьми лет надевают и снимают линзы без помощи взрослых.

3 интересных факта

  1. У детей, которые проводят на улице 3 часа в день, риск миопии снижается почти в 2,5 раза.
  2. Миопия у родителей увеличивает шанс её развития у ребёнка на 40-60%.
  3. Миопия стала одной из самых частых причин ухудшения зрения у школьников XXI века.

Исторический контекст

Близорукость была известна ещё в Древней Греции: сам термин "миопия" происходит от греческого muo — "жмуриться". В XIX веке врачи считали, что болезнь вызывают "чрезмерное чтение и плохое освещение". Сегодня миопию рассматривают как комплексное состояние, связанное с образом жизни, генетикой и визуальными нагрузками. Современные методы, такие как линзы, стали первым способом реально замедлить развитие болезни, а не просто скорректировать зрение.

Регулярные прогулки, хорошее освещение, контроль экранного времени и правильная коррекция зрения — простые привычки, которые помогут замедлить развитие миопии у детей. Забота о зрении сегодня — это инвестиция в здоровье и уверенность ребёнка завтра.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Красота и стиль
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Новости спорта
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Популярное
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал

Современные технологии помогли археологам обнаружить в Гизе загадочную подземную структуру. Возможно, под песками скрыта древняя усыпальница.

Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Последние материалы
Салаты — под протоколом, шаурма — под отчётом: готовая еда вступает в эпоху строгого надзора
Бюджет против премиума: как российское масло повторило формулу немецкого качества
Вода летит, тело парит: флоубординг — искусственная волна и настоящая адреналиновая зависимость
Не каприз и не фантазия: неврологи бьют тревогу — детская мигрень молодеет и становится хронической
Правильно сделала: почему Рудковская встала на сторону Аны де Армас, порвавшей с Томом Крузом
Травма, изменившая жизнь: как звезда Папиных дочек осознал истинное отношение близких
Сад в розовых тонах: секреты создания гармоничной и нежной композиции
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Вес уходит, но бёдра не слушаются: тайный механизм, который мешает идеальной фигуре
Революция в вашем шкафу: как один капсульный гардероб решит все осенние модные проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.