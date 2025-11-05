Щелчки при жевании — не пустяк: ученые выяснили, как стресс разрушает сустав челюсти

6:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые Сеченовского университета представили новую систему диагностики и лечения нарушений височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — проблемы, знакомой почти каждому второму человеку. Боль, щелчки при открывании рта и ограничение движений челюсти теперь можно лечить с учетом не только зубов, но и осанки, психоэмоционального состояния и даже привычек тела.

Фото: Designed by Freepik by 8photo is licensed under publik domain девушка держится за щеку

Почему болит и щелкает челюсть

ВНЧС — это сложный сустав, соединяющий нижнюю челюсть с черепом. Он отвечает за жевание, речь, мимику и работает синхронно с мышцами лица и шеи. Но этот баланс легко нарушается.

"Дисфункция сустава может развиться из-за неправильного прикуса, нарушений осанки и психоэмоциональных перегрузок", — отметил заместитель директора по научной работе Института стоматологии им. Е. В. Боровского Сеченовского университета Андрей Дыбов.

Ученые объясняют, что смещение суставного диска приводит к характерным щелчкам при открывании рта, а при тяжелых формах — к ограничению движений. По статистике, признаки дисфункции встречаются у 40% людей, но большинство игнорируют их до появления боли.

Три главные причины нарушения работы сустава

Неправильный прикус. Когда зубы смыкаются неравномерно, нагрузка на сустав распределяется неправильно, мышцы перенапрягаются, возникает боль и скрежет. Проблемы с осанкой. Наклон головы, сутулость или смещение таза меняют положение нижней челюсти. Центр тяжести тела смещается, а сустав начинает работать под неестественным углом. Стресс и бруксизм. При тревоге человек часто непроизвольно сжимает зубы. Ночью это проявляется как бруксизм — скрежет, который создает нагрузку на сустав в несколько раз выше дневной.

Новая методика диагностики

Команда Сеченовского университета разработала комплексный протокол обследования ВНЧС, включающий:

Аксиографию - отслеживает трёхмерную траекторию движения челюсти и помогает понять, где нарушена моторика.

- отслеживает трёхмерную траекторию движения челюсти и помогает понять, где нарушена моторика. Электромиографию - измеряет биоэлектрическую активность жевательных мышц, выявляя хроническое перенапряжение.

- измеряет биоэлектрическую активность жевательных мышц, выявляя хроническое перенапряжение. Психологическую оценку - помогает определить влияние стресса и эмоциональных факторов.

Главная инновация метода — использование алгоритмов машинного обучения. Программа анализирует данные обследования и прогнозирует, какой подход к лечению будет наиболее эффективен именно для этого пациента.

Комплексный подход к лечению

После диагностики пациент получает консультации нескольких специалистов:

стоматолога-ортодонта,

стоматолога-хирурга,

невролога,

мануального терапевта,

психотерапевта.

Такой междисциплинарный подход позволяет не просто убрать боль, а устранить первопричину — будь то смещение диска, мышечный спазм или хроническое напряжение.

"Наша цель — восстановить баланс всего тела, а не только сустава. Ведь челюсть связана с позвоночником, дыханием и даже эмоциональным состоянием человека", — пояснил Дыбов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что щелчки в челюсти — норма.

считать, что щелчки в челюсти — норма. Последствие: постепенное смещение диска и хроническая боль.

постепенное смещение диска и хроническая боль. Альтернатива: обратиться к стоматологу и пройти диагностику ВНЧС.

обратиться к стоматологу и пройти диагностику ВНЧС. Ошибка: лечить только зубы без коррекции осанки.

лечить только зубы без коррекции осанки. Последствие: возвращение боли и спазмов.

возвращение боли и спазмов. Альтернатива: включить в терапию мануальные и физиопроцедуры.

включить в терапию мануальные и физиопроцедуры. Ошибка: игнорировать стресс и скрежет зубами.

игнорировать стресс и скрежет зубами. Последствие: микротравмы суставов и истирание эмали.

микротравмы суставов и истирание эмали. Альтернатива: использовать капы при бруксизме и снижать уровень тревожности.

Профилактика

Следите за осанкой. Прямая спина и расслабленные плечи снижают нагрузку на сустав. Избегайте лишнего напряжения. Не сжимайте зубы при работе или стрессе. Регулярно делайте разминку для лица. Лёгкие движения челюстью помогут сохранить подвижность. Снижайте уровень стресса. Йога, дыхательные практики и качественный сон полезны не только психике, но и суставам. Проходите профилактические осмотры у стоматолога. Один раз в полгода — минимум.

Мифы и правда

Миф: щелчки в челюсти — просто особенность организма.

щелчки в челюсти — просто особенность организма. Правда: это симптом смещения суставного диска или перенапряжения мышц.

это симптом смещения суставного диска или перенапряжения мышц. Миф: достаточно капы, чтобы вылечить ВНЧС.

достаточно капы, чтобы вылечить ВНЧС. Правда: капа снимает нагрузку, но не устраняет первопричину.

капа снимает нагрузку, но не устраняет первопричину. Миф: проблему можно решить только хирургически.

проблему можно решить только хирургически. Правда: в большинстве случаев достаточно физиотерапии и коррекции осанки.

Плюсы и минусы новой методики

Метод Плюсы Минусы Комплексная диагностика (аксиография, ЭМГ, психооценка) Позволяет точно выявить причину дисфункции Требует специального оборудования Индивидуальный подбор терапии Лечение эффективнее и безопаснее Зависит от опыта специалистов Использование машинного обучения Повышает точность прогноза и снижает риск ошибки Методика пока доступна не во всех клиниках

3 интересных факта

Дисфункция ВНЧС встречается у 40% людей, но лишь малая часть обращается к врачу. При бруксизме нагрузка на челюсть может превышать вес тела человека в 2-3 раза. Симптомы ВНЧС чаще встречаются у женщин из-за более гибких суставных связок и повышенной стрессоустойчивости.

Исторический контекст

Первые описания дисфункции ВНЧС появились ещё в начале XX века: тогда врачи считали её чисто стоматологической проблемой. В 1950-х годах американский стоматолог Гарольд Шварц впервые связал её с психосоматикой и осанкой. В XXI веке к лечению добавились цифровые технологии — 3D-сканирование, аксиография и машинное обучение, которые сделали диагностику максимально точной и персонализированной.

Дисфункция ВНЧС — не просто стоматологическая проблема, а комплексное нарушение, связанное с прикусом, осанкой и стрессом. Новый метод Сеченовского университета помогает выявить истинную причину боли и щелчков в челюсти, а значит — вернуть комфорт и уверенность в улыбке.