Белое золото для кишечника: один стакан в день — и микрофлора начнёт работать, как швейцарские часы

6:32
Здоровье

Кефир — напиток с древней историей и почти мистической репутацией. Его называют «белым золотом» не только за характерный цвет, но и за способность восстанавливать кишечную флору, укреплять иммунитет и помогать метаболизму. Когда-то он был частью повседневной жизни горцев Кавказа, а сегодня его активно изучают учёные, раскрывая сложный мир живых микроорганизмов внутри этого ферментированного продукта.

Девушка пьет кефир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет кефир

Сила симбиоза: живые культуры кефира

Современные исследования подтверждают, что кефир содержит от 30 до 60 штаммов полезных бактерий и дрожжей. Они формируют симбиотическое сообщество, которое создаёт кислую среду, подавляющую развитие вредных микроорганизмов и поддерживающую баланс микрофлоры кишечника.

"Концепция — это сообщество бактерий и дрожжей, которые живут в симбиозе, то есть выигрывают от сожительства", — пояснил президент Общества аргентинских врачей-диетологов Цезарь Касавола.

Эти микроорганизмы — основа ферментированного зерна кефира. В процессе брожения они вырабатывают молочную кислоту, этанол и углекислый газ, создавая напиток с живыми пробиотиками. Благодаря этому кефир оказывает комплексное влияние на пищеварительную, иммунную и эндокринную системы человека.

Как появился кефир: история из гор Кавказа

История напитка уходит корнями в традиции кавказских народов. Считается, что крестьяне случайно открыли процесс ферментации, когда оставляли молоко в бурдюках из козьей кожи. На их стенках образовывалась белая плёнка, придающая молоку новый вкус и густоту. Так появился кефир — слово турецкого происхождения, означающее «чувствовать себя хорошо».

Эта культура передавалась из поколения в поколение, и долгое время её тайна ревностно охранялась. Лишь в XX веке напиток стал известен за пределами Кавказа и превратился в объект серьёзных исследований.

Два типа кефира: молочный и водный

Сегодня существует две основные разновидности:

  1. Молочный кефир — густой, слегка пенистый напиток с кислинкой, близкий по вкусу к йогурту. Он богат белком, витаминами группы B, витамином K2, кальцием, фосфором и другими микроэлементами.
  2. Водный кефир — ферментированный напиток на основе подслащённой воды и фруктов. Он содержит меньше белка и калорий, но остаётся источником пробиотиков и органических кислот.

"Содержит протеины, комплекс витаминов B, витамин K2, кальций, фосфор и другие минералы", — отметил Касавола.

Обе разновидности ценятся за мягкое действие на организм и универсальность в питании — от веганских диет до лечебных меню.

Проверенные эффекты: что даёт кефир организму

Регулярное употребление кефира способствует:

  • нормализации пищеварения и лучшему усвоению лактозы;
  • снижению уровня «плохого» холестерина;
  • контролю сахара в крови;
  • укреплению иммунной защиты;
  • борьбе с воспалениями и окислительным стрессом.

Некоторые работы также отмечают его антибактериальное, антигипертензивное и даже антиканцерогенное действие. Хотя эти эффекты требуют дальнейшего изучения, учёные уверены: кефир помогает восстановить баланс микробиоты, особенно после приёма антибиотиков или перенесённого стресса.

Совет: как приготовить кефир дома

Сделать кефир самостоятельно несложно. Для молочного варианта используют свежее молоко, для водного — сахарную воду и сухофрукты. В стерильную банку кладут кефирные зёрна, заливают жидкостью и оставляют на сутки при комнатной температуре. После процеживания напиток охлаждают и хранят в холодильнике до 10 дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять напиток на солнце.
    Последствие: перекисание и горечь.
    Альтернатива: хранить в тени или в холодильнике.
  • Ошибка: использовать нестерилизованные банки.
    Последствие: рост плесени.
    Альтернатива: обдать посуду кипятком перед ферментацией.
  • Ошибка: употреблять слишком много.
    Последствие: вздутие и дискомфорт.
    Альтернатива: придерживаться дозировки 100–200 мл в день.

Плюсы и минусы кефира

Плюсы Минусы
Восстанавливает микрофлору Может вызывать газообразование при непереносимости
Поддерживает иммунитет Требует свежести и правильного хранения
Улучшает пищеварение Не рекомендуется при лактазной недостаточности
Легко готовится дома Короткий срок хранения
Богат витаминами и минералами Водный вариант менее питателен

FAQ

Как выбрать кефир в магазине?
Выбирайте продукт без ароматизаторов и стабилизаторов, с пометкой «содержит живые культуры».

Сколько можно пить кефира в день?
Достаточно 100–200 мл. Главное — регулярность и качество продукта.

Что лучше — кефир или йогурт?
Йогурт мягче и привычнее, но кефир содержит больше штаммов бактерий и дрожжей, что делает его активнее в восстановлении микрофлоры.

Мифы и правда

  • Миф: кефир подходит только при проблемах с кишечником.
    Правда: он полезен и здоровым людям — поддерживает иммунитет и обмен веществ.
  • Миф: домашний кефир опасен.
    Правда: при чистой посуде и правильных условиях брожения он безопасен.
  • Миф: можно хранить кефир месяц.
    Правда: после 10 дней активность бактерий снижается.

Три интересных факта

  1. В древности зёрна кефира считались священными и передавались как приданое.
  2. Учёные обнаружили в кефире вещества, способные подавлять рост патогенных микробов.
  3. Считается, что «кефирные грибки» не были созданы человеком — их происхождение остаётся загадкой.

Регулярное употребление даже небольшого количества кефира способно стать простой, но действенной привычкой для здоровья, которую стоит вернуть в повседневный рацион.

