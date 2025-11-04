Белое золото для кишечника: один стакан в день — и микрофлора начнёт работать, как швейцарские часы

Кефир — напиток с древней историей и почти мистической репутацией. Его называют «белым золотом» не только за характерный цвет, но и за способность восстанавливать кишечную флору, укреплять иммунитет и помогать метаболизму. Когда-то он был частью повседневной жизни горцев Кавказа, а сегодня его активно изучают учёные, раскрывая сложный мир живых микроорганизмов внутри этого ферментированного продукта.
Современные исследования подтверждают, что кефир содержит от 30 до 60 штаммов полезных бактерий и дрожжей. Они формируют симбиотическое сообщество, которое создаёт кислую среду, подавляющую развитие вредных микроорганизмов и поддерживающую баланс микрофлоры кишечника.
"Концепция — это сообщество бактерий и дрожжей, которые живут в симбиозе, то есть выигрывают от сожительства", — пояснил президент Общества аргентинских врачей-диетологов Цезарь Касавола.
Эти микроорганизмы — основа ферментированного зерна кефира. В процессе брожения они вырабатывают молочную кислоту, этанол и углекислый газ, создавая напиток с живыми пробиотиками. Благодаря этому кефир оказывает комплексное влияние на пищеварительную, иммунную и эндокринную системы человека.
История напитка уходит корнями в традиции кавказских народов. Считается, что крестьяне случайно открыли процесс ферментации, когда оставляли молоко в бурдюках из козьей кожи. На их стенках образовывалась белая плёнка, придающая молоку новый вкус и густоту. Так появился кефир — слово турецкого происхождения, означающее «чувствовать себя хорошо».
Эта культура передавалась из поколения в поколение, и долгое время её тайна ревностно охранялась. Лишь в XX веке напиток стал известен за пределами Кавказа и превратился в объект серьёзных исследований.
Сегодня существует две основные разновидности:
"Содержит протеины, комплекс витаминов B, витамин K2, кальций, фосфор и другие минералы", — отметил Касавола.
Обе разновидности ценятся за мягкое действие на организм и универсальность в питании — от веганских диет до лечебных меню.
Регулярное употребление кефира способствует:
Некоторые работы также отмечают его антибактериальное, антигипертензивное и даже антиканцерогенное действие. Хотя эти эффекты требуют дальнейшего изучения, учёные уверены: кефир помогает восстановить баланс микробиоты, особенно после приёма антибиотиков или перенесённого стресса.
Сделать кефир самостоятельно несложно. Для молочного варианта используют свежее молоко, для водного — сахарную воду и сухофрукты. В стерильную банку кладут кефирные зёрна, заливают жидкостью и оставляют на сутки при комнатной температуре. После процеживания напиток охлаждают и хранят в холодильнике до 10 дней.
|Плюсы
|Минусы
|Восстанавливает микрофлору
|Может вызывать газообразование при непереносимости
|Поддерживает иммунитет
|Требует свежести и правильного хранения
|Улучшает пищеварение
|Не рекомендуется при лактазной недостаточности
|Легко готовится дома
|Короткий срок хранения
|Богат витаминами и минералами
|Водный вариант менее питателен
Как выбрать кефир в магазине?
Выбирайте продукт без ароматизаторов и стабилизаторов, с пометкой «содержит живые культуры».
Сколько можно пить кефира в день?
Достаточно 100–200 мл. Главное — регулярность и качество продукта.
Что лучше — кефир или йогурт?
Йогурт мягче и привычнее, но кефир содержит больше штаммов бактерий и дрожжей, что делает его активнее в восстановлении микрофлоры.
Регулярное употребление даже небольшого количества кефира способно стать простой, но действенной привычкой для здоровья, которую стоит вернуть в повседневный рацион.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".