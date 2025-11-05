Промывать, дышать, терпеть? Что делать при насморке и мифы, в которые пора перестать верить

С наступлением холодов многие снова сталкиваются с неприятным спутником осени — насморком. Кажется, что ринит пройдёт сам по себе через неделю, но иногда хочется ускорить процесс. Можно ли вылечить насморк народными средствами и стоит ли вообще пытаться?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная женщина с градусником

Мы собрали советы и комментарии врача-оториноларинголога высшей категории, кандидата медицинских наук Зульфии Елчуевой, которая объяснила, какие народные методы безопасны, а какие лучше забыть навсегда.

Можно ли вылечить насморк народными средствами

"Полностью защититься от насморка невозможно, но можно уменьшить риск его появления и облегчить течение болезни", — поясняет заведующая отделением оториноларингологии КДЦ "Арбатский" Пироговского центра Зульфия Елчуева.

Главное правило: не вредить слизистой носа. Многие "домашние рецепты" кажутся безобидными, но на деле могут только усугубить воспаление.

1. Промывание носа — безопасно и эффективно

Самое простое и проверенное средство от насморка — промывание носа водой.

Дважды в день, утром и вечером, можно аккуратно очищать носовые ходы:

Наберите в ладонь немного тёплой воды.

Наклоните голову и сделайте лёгкий вдох носом.

После этого аккуратно высморкайтесь.

Такой метод помогает удалить слизь и пыль, смыть микробы и аллергены.

"Промывать нос нужно только тогда, когда он не заложен. Если слизистая отекла и вы не можете дышать, сначала используйте сосудосуживающие капли, но не дольше пяти дней", — предупреждает врач Зульфия Елчуева.

Злоупотребление каплями приводит к привыканию и медикаментозному риниту - состоянию, когда нос без препарата вообще перестаёт дышать.

2. Мыло и чеснок — плохая идея

Среди народных советов нередко можно встретить предложения промывать нос мыльной водой или смазывать ноздри чесноком. Эти методы, по словам специалистов, категорически противопоказаны.

"Мыло раздражает слизистую и может вызвать ожог, а чеснок — сильнейшее раздражение и даже химический ожог", — подчёркивает Зульфия Елчуева.

Такие эксперименты не только не остановят насморк, но и нарушат защитный барьер слизистой, через которую вирусы и бактерии будут проникать ещё быстрее.

3. Солёная вода — да, но правильно

Промывать нос солевым раствором - полезно, но важно соблюдать пропорции.

Растворите половину чайной ложки соли в стакане тёплой воды (можно использовать морскую соль).

Убедитесь, что кристаллы полностью растворились — иначе можно повредить слизистую.

Для удобства можно использовать специальные аптечные системы для промывания или солевые спреи.

"Ни в коем случае не стоит нырять лицом в таз с солёной водой и втягивать жидкость носом. Вода может попасть в бронхи или уши, вызвав осложнения", — предупреждает врач Зульфия Елчуева.

4. Можно ли не лечить насморк

В лёгких случаях насморк действительно может пройти сам. Если нет температуры и общее самочувствие нормальное, достаточно регулярных промываний и отдыха.

Но есть нюансы.

У детей слизь быстро попадает в уши, вызывая отит. Поэтому перед промыванием важно снять отёк детскими сосудосуживающими каплями, а затем аккуратно очистить нос.

Использовать взрослые спреи детям нельзя — сильная струя может загнать слизь прямо в евстахиевы трубы.

Для малышей подойдут специальные системы для промывания, при которых раствор мягко вытекает из одной ноздри и выходит из другой.

5. Насморк и коронавирус: есть ли связь

"Наличие насморка не исключает COVID-19. Это один из возможных симптомов респираторной инфекции, но не специфический", — уточняет Зульфия Елчуева.

То есть насморк при коронавирусе может быть, а может и отсутствовать. Поэтому при высокой температуре, боли в горле или слабости не стоит заниматься самолечением — нужно обратиться к врачу.

Плюсы и минусы народных средств от насморка

Народное средство Плюсы Минусы Промывание водой или солевым раствором Безопасно, очищает слизистую, снижает воспаление Нельзя при полной заложенности носа Солевой раствор из морской соли Доступно, легко приготовить дома При неправильной концентрации раздражает слизистую Мыльная вода Нет плюсов Раздражает и сушит слизистую, вызывает ожог Чеснок и лук Могут уничтожать бактерии в воздухе Вызывают ожоги и раздражение, противопоказаны при рините Оксолиновая мазь Образует плёнку, временно снижает сухость Загущает слизь, не защищает от вирусов Тёплые ингаляции с физраствором Увлажняют слизистую, облегчают дыхание Нельзя при гнойных выделениях и высокой температуре

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: смазывать нос чесноком или луком.

Последствие: ожог слизистой, воспаление.

Альтернатива: солевые промывания и ингаляции с физраствором.

Ошибка: использовать сосудосуживающие капли больше 5 дней.

Последствие: привыкание, хроническая заложенность.

Альтернатива: промывание и увлажнение воздуха.

Ошибка: промывать нос при сильной заложенности.

Последствие: жидкость попадёт в уши.

Альтернатива: сначала снять отёк, затем промывать.

Профилактика насморка

Регулярно очищайте нос водой или солевыми растворами. Увлажняйте воздух в помещении (в отопительный сезон он должен быть не ниже 40-60%). Пейте больше жидкости - это помогает поддерживать слизистую увлажнённой. Избегайте переохлаждения и контактов с больными. Укрепляйте иммунитет - полноценный сон, прогулки, витамины.

Когда нужно идти к врачу

Насморк не проходит более 10 дней.

Появились густые жёлтые или зелёные выделения.

Есть боль в лобной части головы или верхней челюсти.

Повысилась температура, возникла слабость.

Эти признаки могут указывать на синусит или другое осложнение, требующее медицинского лечения.

Мифы и правда

Миф: насморк нужно "высморкать до конца".

Правда: чрезмерное сморкание усиливает давление и может вызвать отит.

Миф: при насморке нельзя выходить на улицу.

Правда: свежий воздух полезен, если нет температуры.

Миф: чеснок и лук убивают вирусы.

Правда: они могут раздражать слизистую и усугубить воспаление.

Три интересных факта

Вирусы, вызывающие ринит, живут на дверных ручках и телефонах до 24 часов.

Увлажнённый воздух ускоряет восстановление слизистой почти вдвое.

Промывание носа солевым раствором снижает риск респираторных инфекций на 30%.

Народные средства от насморка могут быть полезны, если использовать их с умом. Безопаснее всего — промывание носа водой или солевым раствором, увлажнение воздуха и отдых. А вот агрессивные методы вроде чеснока, мыла или концентрированной соли лучше оставить в прошлом.

Если насморк не проходит или сопровождается температурой, стоит обратиться к врачу — простое воспаление может быстро перейти в осложнение.