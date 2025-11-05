Тихая угроза женского здоровья: главный признак железодефицита, который часто игнорируют

Железо — один из важнейших микроэлементов для здоровья женщины. Оно участвует в переносе кислорода, формировании крови, работе нервной и иммунной систем. Когда его не хватает, страдает весь организм: появляется слабость, ухудшается кожа и волосы, снижается концентрация внимания. Разбираемся, почему у женщин так часто возникает дефицит железа, как его восполнить и когда стоит обращаться к врачу.
Дефицит железа — это состояние, при котором запасы этого элемента в организме истощаются. В результате падает уровень гемоглобина и уменьшается количество эритроцитов, что приводит к кислородному голоданию тканей.
"Недостаток железа чаще встречается у женщин из-за ежемесячных кровопотерь, беременности и грудного вскармливания", — поясняет врач-терапевт Татьяна Померанцева.
На ранних стадиях дефицит может протекать бессимптомно, но при длительном недостатке появляются характерные признаки.
Врачи выделяют несколько типичных синдромов.
Возникает из-за нехватки кислорода в тканях.
Проявляется:
общей слабостью и сонливостью;
одышкой даже при лёгких нагрузках;
бледностью кожи и слизистых;
головокружением, шумом в ушах;
учащённым пульсом.
Связан с нарушением обмена железа и проявляется:
ломкостью ногтей, выпадением волос, сухостью кожи;
необычными пристрастиями — тягой к мелу, глине, сырым продуктам;
изменением обоняния (приятными кажутся запахи ацетона, бензина);
чувством жжения языка.
Также могут развиться проблемы с ЖКТ — хронический гастрит, нарушение всасывания питательных веществ и вздутие живота.
Кровопотеря — самая частая причина:
менструации, роды;
кровотечения из ЖКТ;
заболевания почек и мочеполовой системы.
Нарушение всасывания железа — при болезнях кишечника, после операций на желудке, при целиакии и болезни Крона.
Повышенная потребность в железе — во время беременности, лактации, роста у подростков.
Нехватка железа в пище — при вегетарианстве, строгих диетах или низком калораже.
"Перед тем как восполнять железо, важно найти причину дефицита. Иногда за ним скрываются заболевания желудка, кишечника или эндокринной системы", — предупреждает Татьяна Померанцева.
|Степень анемии
|Уровень гемоглобина
|Лёгкая
|90-120 г/л
|Средняя
|70-89 г/л
|Тяжёлая
|<70 г/л
Даже лёгкая степень требует внимания, потому что без лечения быстро переходит в хроническую форму.
|Показатель
|Норма
|Изменения при дефиците
|Сывороточное железо
|10-32 мкмоль/л
|Снижается
|ОЖСС (общая железосвязывающая способность)
|46-90 мкмоль/л
|Повышается
|Ферритин
|12-150 мкг/л
|Снижается
|Трансферрин
|23-45 мкмоль/л
|Повышается
|Гемоглобин
|120-160 г/л
|Снижается
Именно ферритин считается главным маркером запасов железа. Его снижение — первый признак начинающегося дефицита.
Лучше всего усваивается железо из животных источников — так называемое гемовое железо.
|Продукт
|Содержание железа (мг/100 г)
|Сушёные грибы
|35
|Морская капуста
|16
|Печень (свинина, говядина)
|9
|Гречка, геркулес
|7,8
|Язык говяжий
|5
|Кролик
|4,4
|Индейка
|4
|Говядина
|2,8
|Рыба (скумбрия, сазан)
|2,2-2,3
|Яблоки, груши, сливы
|2-2,3
"Железо из мяса усваивается лучше, чем из растительных продуктов. Поэтому вегетарианцам нужно особенно следить за уровнем ферритина", — отмечает врач-терапевт Татьяна Померанцева.
Чтобы улучшить усвоение железа, полезно сочетать мясо с продуктами, богатыми витамином C — сладким перцем, смородиной, цитрусовыми.
Витамины группы B (B6, B9, B12) — участвуют в образовании эритроцитов.
Витамин C — помогает железу всасываться в кишечнике.
Витамин A и D — влияют на усвоение и транспорт железа.
Если питание не помогает, врач назначает препараты железа — чаще в виде сульфатов или гидроксидов железа (II) и (III). Дозировку подбирают индивидуально, а курс может длиться от 2 до 6 месяцев.
Правила приёма:
принимать строго по назначению врача;
запивать водой или соком, но не молоком и не чаем;
не сочетать с антацидами, антибиотиками и кальцием;
пить за 1-2 часа до еды или между приёмами пищи.
Рацион должен быть калорийным и питательным — около 3000-3500 ккал в сутки.
Питание 4-6 раз в день малыми порциями;
Больше белка (мясо, рыба, яйца, бобовые);
Жиры — умеренно, углеводы — преимущественно сложные;
Еда тёплая, приготовленная на пару, запечённая или тушёная;
Исключить алкоголь и избыток кофеина;
Пить не менее 2 литров воды в день.
Регулярно включайте в меню мясо, рыбу и бобовые;
Сочетайте продукты с источниками витамина C;
Не злоупотребляйте кофе и чаем — они снижают усвоение железа;
При беременности и менструациях контролируйте уровень гемоглобина;
Не занимайтесь самолечением — препараты железа назначает только врач.
"Дефицит железа опасен осложнениями со стороны сердца и мозга, а во время беременности — для ребёнка. Поэтому профилактика и регулярные анализы особенно важны для женщин репродуктивного возраста", — подчёркивает Татьяна Померанцева.
Ошибка: принимать железо без анализов.
Последствие: избыток и риск отравления.
Альтернатива: сдайте анализы на ферритин и гемоглобин.
Ошибка: запивать таблетки кофе или молоком.
Последствие: блокируется всасывание.
Альтернатива: принимайте с водой или соком.
Ошибка: ограничивать питание ради диеты.
Последствие: ухудшение состояния.
Альтернатива: полноценный рацион с белками и витаминами.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро восстанавливает гемоглобин
|Может вызывать побочные эффекты (тошнота, запор)
|Улучшает самочувствие и энергию
|Требует длительного курса
|Повышает иммунитет
|Нужно строго соблюдать дозировку
К какому врачу обращаться?
К терапевту. При необходимости он направит к гастроэнтерологу, гинекологу или гематологу.
Как диагностируют дефицит железа?
Сдают общий анализ крови и биохимию (ферритин, трансферрин, ОЖСС). При необходимости проводят УЗИ, ЭКГ, рентген и другие исследования для поиска причины.
Чем грозит длительный дефицит?
Может привести к сердечной недостаточности, аритмии, снижению когнитивных функций, осложнениям при беременности.
Как улучшить усвоение железа?
Запивайте препараты подкисленной жидкостью (например, апельсиновым соком), избегайте кофе и молочных продуктов в течение 2 часов после приёма.
Миф: железо можно восполнить только таблетками.
Правда: на ранних стадиях помогает сбалансированная диета.
Миф: анемия — неопасное состояние.
Правда: хронический дефицит железа вызывает нарушения в работе сердца и мозга.
Миф: растительные продукты богаты железом.
Правда: из них усваивается не более 10%, тогда как из мяса — до 30%.
Женщины теряют в среднем 15-30 мг железа ежемесячно с менструациями.
Витамин C увеличивает усвоение железа почти в три раза.
Недостаток сна и хронический стресс ухудшают усвоение микроэлементов.
Анемию описывали ещё античные врачи. Однако истинную роль железа в организме открыли только в XIX веке. Сегодня железодефицитная анемия — одно из самых распространённых состояний в мире, особенно среди женщин детородного возраста. По данным ВОЗ, от неё страдает каждая третья женщина на планете.
Дефицит железа — частая, но контролируемая проблема. Ранняя диагностика, сбалансированное питание и грамотная терапия помогают восстановить уровень железа и избежать осложнений. Главное — не игнорировать первые симптомы и регулярно проверять кровь.
