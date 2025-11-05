Тихая угроза женского здоровья: главный признак железодефицита, который часто игнорируют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Железо — один из важнейших микроэлементов для здоровья женщины. Оно участвует в переносе кислорода, формировании крови, работе нервной и иммунной систем. Когда его не хватает, страдает весь организм: появляется слабость, ухудшается кожа и волосы, снижается концентрация внимания. Разбираемся, почему у женщин так часто возникает дефицит железа, как его восполнить и когда стоит обращаться к врачу.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Что такое дефицит железа

Дефицит железа — это состояние, при котором запасы этого элемента в организме истощаются. В результате падает уровень гемоглобина и уменьшается количество эритроцитов, что приводит к кислородному голоданию тканей.

"Недостаток железа чаще встречается у женщин из-за ежемесячных кровопотерь, беременности и грудного вскармливания", — поясняет врач-терапевт Татьяна Померанцева.

На ранних стадиях дефицит может протекать бессимптомно, но при длительном недостатке появляются характерные признаки.

Симптомы дефицита железа у женщин

Врачи выделяют несколько типичных синдромов.

Гипоксический

Возникает из-за нехватки кислорода в тканях.
Проявляется:

  • общей слабостью и сонливостью;

  • одышкой даже при лёгких нагрузках;

  • бледностью кожи и слизистых;

  • головокружением, шумом в ушах;

  • учащённым пульсом.

Сидеропенический

Связан с нарушением обмена железа и проявляется:

  • ломкостью ногтей, выпадением волос, сухостью кожи;

  • необычными пристрастиями — тягой к мелу, глине, сырым продуктам;

  • изменением обоняния (приятными кажутся запахи ацетона, бензина);

  • чувством жжения языка.

Также могут развиться проблемы с ЖКТ — хронический гастрит, нарушение всасывания питательных веществ и вздутие живота.

Основные причины дефицита железа

  1. Кровопотеря — самая частая причина:

    • менструации, роды;

    • кровотечения из ЖКТ;

    • заболевания почек и мочеполовой системы.

  2. Нарушение всасывания железа — при болезнях кишечника, после операций на желудке, при целиакии и болезни Крона.

  3. Повышенная потребность в железе — во время беременности, лактации, роста у подростков.

  4. Нехватка железа в пище — при вегетарианстве, строгих диетах или низком калораже.

"Перед тем как восполнять железо, важно найти причину дефицита. Иногда за ним скрываются заболевания желудка, кишечника или эндокринной системы", — предупреждает Татьяна Померанцева.

Классификация анемии по тяжести

Степень анемии Уровень гемоглобина
Лёгкая 90-120 г/л
Средняя 70-89 г/л
Тяжёлая <70 г/л

Даже лёгкая степень требует внимания, потому что без лечения быстро переходит в хроническую форму.

Нормы показателей железа

Показатель Норма Изменения при дефиците
Сывороточное железо 10-32 мкмоль/л Снижается
ОЖСС (общая железосвязывающая способность) 46-90 мкмоль/л Повышается
Ферритин 12-150 мкг/л Снижается
Трансферрин 23-45 мкмоль/л Повышается
Гемоглобин 120-160 г/л Снижается

Именно ферритин считается главным маркером запасов железа. Его снижение — первый признак начинающегося дефицита.

Как восполнить дефицит железа

1. Продукты, богатые железом

Лучше всего усваивается железо из животных источников — так называемое гемовое железо.

Продукт Содержание железа (мг/100 г)
Сушёные грибы 35
Морская капуста 16
Печень (свинина, говядина) 9
Гречка, геркулес 7,8
Язык говяжий 5
Кролик 4,4
Индейка 4
Говядина 2,8
Рыба (скумбрия, сазан) 2,2-2,3
Яблоки, груши, сливы 2-2,3

"Железо из мяса усваивается лучше, чем из растительных продуктов. Поэтому вегетарианцам нужно особенно следить за уровнем ферритина", — отмечает врач-терапевт Татьяна Померанцева.

Чтобы улучшить усвоение железа, полезно сочетать мясо с продуктами, богатыми витамином C — сладким перцем, смородиной, цитрусовыми.

2. Витамины и микроэлементы

  • Витамины группы B (B6, B9, B12) — участвуют в образовании эритроцитов.

  • Витамин C — помогает железу всасываться в кишечнике.

  • Витамин A и D — влияют на усвоение и транспорт железа.

3. Медикаментозное лечение

Если питание не помогает, врач назначает препараты железа — чаще в виде сульфатов или гидроксидов железа (II) и (III). Дозировку подбирают индивидуально, а курс может длиться от 2 до 6 месяцев.

Правила приёма:

  • принимать строго по назначению врача;

  • запивать водой или соком, но не молоком и не чаем;

  • не сочетать с антацидами, антибиотиками и кальцием;

  • пить за 1-2 часа до еды или между приёмами пищи.

4. Диета при железодефиците

Рацион должен быть калорийным и питательным — около 3000-3500 ккал в сутки.

  • Питание 4-6 раз в день малыми порциями;

  • Больше белка (мясо, рыба, яйца, бобовые);

  • Жиры — умеренно, углеводы — преимущественно сложные;

  • Еда тёплая, приготовленная на пару, запечённая или тушёная;

  • Исключить алкоголь и избыток кофеина;

  • Пить не менее 2 литров воды в день.

Профилактика дефицита железа

  • Регулярно включайте в меню мясо, рыбу и бобовые;

  • Сочетайте продукты с источниками витамина C;

  • Не злоупотребляйте кофе и чаем — они снижают усвоение железа;

  • При беременности и менструациях контролируйте уровень гемоглобина;

  • Не занимайтесь самолечением — препараты железа назначает только врач.

"Дефицит железа опасен осложнениями со стороны сердца и мозга, а во время беременности — для ребёнка. Поэтому профилактика и регулярные анализы особенно важны для женщин репродуктивного возраста", — подчёркивает Татьяна Померанцева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать железо без анализов.
    Последствие: избыток и риск отравления.
    Альтернатива: сдайте анализы на ферритин и гемоглобин.

  • Ошибка: запивать таблетки кофе или молоком.
    Последствие: блокируется всасывание.
    Альтернатива: принимайте с водой или соком.

  • Ошибка: ограничивать питание ради диеты.
    Последствие: ухудшение состояния.
    Альтернатива: полноценный рацион с белками и витаминами.

Плюсы и минусы терапии железом

Плюсы Минусы
Быстро восстанавливает гемоглобин Может вызывать побочные эффекты (тошнота, запор)
Улучшает самочувствие и энергию Требует длительного курса
Повышает иммунитет Нужно строго соблюдать дозировку

Часто задаваемые вопросы

К какому врачу обращаться?
К терапевту. При необходимости он направит к гастроэнтерологу, гинекологу или гематологу.

Как диагностируют дефицит железа?
Сдают общий анализ крови и биохимию (ферритин, трансферрин, ОЖСС). При необходимости проводят УЗИ, ЭКГ, рентген и другие исследования для поиска причины.

Чем грозит длительный дефицит?
Может привести к сердечной недостаточности, аритмии, снижению когнитивных функций, осложнениям при беременности.

Как улучшить усвоение железа?
Запивайте препараты подкисленной жидкостью (например, апельсиновым соком), избегайте кофе и молочных продуктов в течение 2 часов после приёма.

Мифы и правда

  • Миф: железо можно восполнить только таблетками.
    Правда: на ранних стадиях помогает сбалансированная диета.

  • Миф: анемия — неопасное состояние.
    Правда: хронический дефицит железа вызывает нарушения в работе сердца и мозга.

  • Миф: растительные продукты богаты железом.
    Правда: из них усваивается не более 10%, тогда как из мяса — до 30%.

Три интересных факта

  • Женщины теряют в среднем 15-30 мг железа ежемесячно с менструациями.

  • Витамин C увеличивает усвоение железа почти в три раза.

  • Недостаток сна и хронический стресс ухудшают усвоение микроэлементов.

Исторический контекст

Анемию описывали ещё античные врачи. Однако истинную роль железа в организме открыли только в XIX веке. Сегодня железодефицитная анемия — одно из самых распространённых состояний в мире, особенно среди женщин детородного возраста. По данным ВОЗ, от неё страдает каждая третья женщина на планете.

Дефицит железа — частая, но контролируемая проблема. Ранняя диагностика, сбалансированное питание и грамотная терапия помогают восстановить уровень железа и избежать осложнений. Главное — не игнорировать первые симптомы и регулярно проверять кровь.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Тыква пролежит до весны: 5 ошибок хранения, которые лишат вас урожая
