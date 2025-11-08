Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нержавейку больше не придётся оттирать: капля этого средства заставляет её сиять, как новую
Римляне не знали, что создали капсулу времени: колодцы сохранили тайную жизнь древнего города
Тарелка вместо таблетки: 5 продуктов, которые защищают от инсульта
Цветок, который жалит сильнее змеи: океан раскрыл свою смертоносную красоту
Готовим шаурму с куриной грудкой и соусом сациви — настоящий вкус Грузии у вас дома
Каждый бы хотел такую терапию: Быть Эрикой — сериал, в котором можно прожить свои ошибки ещё раз
Земля превращается в мёртвую пыль: без этой осенней процедуры ваш огород обречён
Ошибки, которые старят мышцы: как тренировки превращаются в испытание после сорока
Машины молчат, а горы помнят: что скрывает старая ГЭС на берегу Катуни и как туда попасть

Кофе перестал быть просто напитком: лимон превратил его в утренний эликсир

6:15
Здоровье

Многие не представляют утро без чашки бодрящего кофе. Однако диетологи уверяют: простое дополнение — долька лимона или немного свежего цитрусового сока — способно сделать привычный напиток ещё полезнее. Диетолог Н. Денисова в интервью "Аргументам и фактам" рассказала, почему сочетание кофе и лимона стоит попробовать хотя бы раз, особенно в сезон простуд.

Эспрессо-тоник с лимоном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эспрессо-тоник с лимоном

Почему кофе с лимоном — хорошая идея

Обычный кофе сам по себе богат антиоксидантами, но в сочетании с лимоном его эффект усиливается. Цитрус насыщает напиток витамином C и дополнительными антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами — молекулами, ускоряющими процессы старения и ослабляющими иммунитет.

"Лимон насыщает кофе антиоксидантами, предотвращающими окислительные процессы в организме", — пояснила Н. Денисова.

Таким образом, кофе с лимоном становится не просто бодрящим напитком, а своего рода защитным коктейлем для организма — особенно в холодное время года, когда растёт риск вирусных заболеваний.

Витаминный заряд и поддержка иммунитета

Диетолог подчеркнула, что сочетание кофеина и лимонной кислоты помогает укреплять иммунную систему. Кофейные зёрна содержат цинк, железо и витамины группы B, которые участвуют в выработке иммуноглобулинов — белков, защищающих организм от бактерий и вирусов.

Добавление лимона усиливает этот эффект: витамин C стимулирует активность лейкоцитов и ускоряет восстановление после простуд. В результате кофе становится не только энергетическим, но и профилактическим напитком.

"Кофе и так является хорошим антиоксидантом, а витамин C, входящий в состав лимона, только повысит пользу от напитка", — отметила Денисова.

Энергия и концентрация без перегрузки

Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге — именно они отвечают за чувство усталости и сонливости. В сочетании с лимоном эффект становится более мягким и продолжительным. Лимонная кислота стимулирует нервную систему, но без резкого скачка давления или сердцебиения, что часто сопровождает крепкий кофе.

"Тонизирующий эффект от ароматного напитка благодаря лимону лишь повышается", — добавила эксперт.

Такой напиток помогает быстрее проснуться, повысить концентрацию и начать день с ясной головой.

Ускорение метаболизма и помощь пищеварению

Лимон известен способностью ускорять обмен веществ и улучшать пищеварение. Он стимулирует выработку желудочного сока, помогает расщеплять жиры и углеводы. Поэтому чашка кофе с лимоном утром может стать отличным вариантом перед завтраком или лёгким завершением трапезы.

Благодаря такому сочетанию активизируется метаболизм, а организм начинает расходовать энергию эффективнее.

Советы шаг за шагом: как правильно приготовить кофе с лимоном

  1. Выберите натуральный кофе. Лучше использовать свежемолотые зёрна без ароматизаторов.

  2. Добавьте лимон после заваривания. Высокая температура разрушает витамин C, поэтому дольку или сок стоит добавить, когда кофе немного остынет.

  3. Не переборщите с кислотой. Для одной чашки достаточно 1-2 кружочков или чайной ложки сока.

  4. Попробуйте разные сочетания. Лимон хорошо сочетается с мёдом, корицей или имбирём — получится согревающий напиток с мягким вкусом.

  5. Пейте утром после еды. Так вы избежите раздражения желудка и получите максимум пользы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кофе с лимоном натощак.
Последствие: раздражение слизистой и изжога.
Альтернатива: выпить напиток после лёгкого завтрака или стакана воды.

Ошибка: добавлять слишком много лимонного сока.
Последствие: повышенная кислотность и дискомфорт.
Альтернатива: ограничиться одной долькой.

Ошибка: заменять кофе с лимоном полноценный завтрак.
Последствие: дефицит питательных веществ и скачки сахара в крови.
Альтернатива: сочетать напиток с овсянкой, яйцами или творогом.

А что если добавить другие цитрусы

Если вкус лимона кажется слишком кислым, можно заменить его на апельсин, лайм или мандарин. Все эти фрукты содержат витамин C и эфирные масла, которые тонизируют и придают напитку свежесть. Особенно удачным считается сочетание кофе с апельсином — оно делает вкус мягче, но сохраняет бодрящий эффект.

Плюсы и минусы кофе с лимоном

Плюсы Минусы
Повышает иммунитет Может повышать кислотность
Содержит антиоксиданты Не подходит при гастрите
Улучшает концентрацию Нежелателен при гипертонии
Поддерживает метаболизм Требует умеренности
Освежает и бодрит Не заменяет завтрак

Мифы и правда

Миф: кофе с лимоном помогает похудеть.
Правда: сам по себе напиток не сжигает жир, но ускоряет обмен веществ при сбалансированном питании.

Миф: лимон нейтрализует кофеин.
Правда: нет, кофеин сохраняет свой эффект, а лимон только делает его мягче.

Миф: лимон портит вкус кофе.
Правда: при правильных пропорциях цитрус подчёркивает аромат и добавляет свежесть.

Интересные факты

  1. В Италии кофе с лимоном подают как "espresso romano" — классический утренний напиток.

  2. Цитрусовые эфирные масла снижают уровень стресса и улучшают настроение.

  3. Комбинация кофеина и витамина C усиливает выработку дофамина — гормона радости.

Так что, если утро начинается вяло, попробуйте добавить к своей чашке кофе тонкий ломтик лимона — и получите не только заряд бодрости, но и порцию здоровья.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Домашние животные
Мягкие лапы — разный характер: чем кот отличается от кошки и кого лучше поселить у себя
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Шоу-бизнес
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Последние материалы
Ошибки, которые старят мышцы: как тренировки превращаются в испытание после сорока
Машины молчат, а горы помнят: что скрывает старая ГЭС на берегу Катуни и как туда попасть
Тайна гладких ног зимой: почему эпиляция в холодное время года — это идеальное решение
Горячий пар внутри: идеальный момент для открытия посудомоечной машины без ущерба для посуды
Competition уходит в историю: как BMW M меняет правила игры и делает каждую модель особенной
Медовый торт без грамма муки: десерт, который рушит миф о диетах — сладкий бунт против правил
Слишком рано, слишком загадочно: эти советские звёзды ушли, оставив больше вопросов, чем ответов
Секрет спящих черенков: зима — не враг, если знать, как усыпить растения правильно
Кофе перестал быть просто напитком: лимон превратил его в утренний эликсир
Дорожная перезагрузка: раскрыт масштаб финансирования ремонта дорог в новых регионах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.